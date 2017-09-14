Додано: Суб 15 лис, 2025 20:10

Hotab написав: ЛАД



Для них это будет означать сильный экономический кризис.





Я не економіст рівня Флаймана , але мені здається що втрати (або недоотримані прибутки) від санкцій лише за кілька років можуть бути навіть вищі від компенсацій Україні. І кацапи це також розуміють . Я не економіст рівня Флаймана , але мені здається що втрати (або недоотримані прибутки) від санкцій лише за кілька років можуть бути навіть вищі від компенсацій Україні. І кацапи це також розуміють .

Я тоже.Возможно. Но это в случае, если они будут строго соблюдаться. До сих пор это было не совсем так.Кроме того, думаю, при любом договоре о прекращении огня какие-то санкции будут сняты.И ещё. Я конечно, не знаю цифр, но если аккуратно посчитать ущерб (а, похоже, наши этим занимаются серьёзно), сумма получится астрономическая. В результате для РФ ситуация будет, что в лоб, что по лбу. и РФ на это не согласится. Налагать такие репарации никто не решится, все хорошо помнят, чем это закончилось в Германии после 1 МВ.По-моему, такие варианты возможны только в случае военного поражения РФ.