Додано: Суб 15 лис, 2025 20:59

АндрейМ написав: ЛАД написав: Я ясно высказался о финском варианте. Любой мало-мальски думающий человек легко поймёт, что примерно это означает сегодня для нас и на что мы должны пойти. Но пока, как правильно сказала в каком-то интервью Лана Дзеркаль, общество к этому не готово и она не будет высказываться на эту тему. Модераторы просто вынуждены будут прекратить обсуждение и забанить инициатора. Вы этого добиваетесь?

Я ясно высказался о финском варианте. Любой мало-мальски думающий человек легко поймёт, что примерно это означает сегодня для нас и на что мы должны пойти. Но пока, как правильно сказала в каком-то интервью Лана Дзеркаль, общество к этому не готово и она не будет высказываться на эту тему. Модераторы просто вынуждены будут прекратить обсуждение и забанить инициатора. Вы этого добиваетесь?

Так, мы все и есть обществом. Мы все и есть государством. Так, мы все и есть обществом. Мы все и есть государством.

Лана Дзеркаль не имеет права что-то высказывать на "эту тему" просто потому, что у нее нет обязанности воевать. Нет обязанностей - нет прав, правильно? Вам самому что-либо говорить о вариантах не стоит.

Но если по сути, то у нас нет этого "финского варианта". Просто, нет. Даже 2 года назад, когда и США и ЕС были полностью на нашей стороне, вариант, что военные действия прекращаются, мы все ждем смерти путина, а потом рф сама просит о том, чтобы ее вернули в цивилизацию, рассматривался как фантастический.

Нам просто очень сильно не повезло. У этой войны нет причин и нет целей, в принципе. Просто, есть один сумасшедший, маньяк, который бредит величием и желанием войти в историю. Он в нее уже вошел как упоротый фашист. Остановить его возможности нет.

Верно.Так вот наще общество пока высказывается в большинстве (во всяком случае, по соцопросам) за мир на границах хотя бы 2022.Неправильно.Спорить с вами обженщин воевать, мне надоело. можете оставаться при своём мнении. Право голоса в любом случае имеет и Лана Дзеркаль, и я. Экономика Украины создавалась, в том числе, и нашим трудом. Причём, вклад Ланы точно больше вашего (и моего тоже).И интересно, как вы считаете, вы лично имеете право обсуждать эту тему? Учитывая, что вы не воюете? Особенно интересно это, когда вспоминаю ваше сегодняшнее предложение раздеть всех, чтобы больше платить армии. Как в этом случае (если бы такое предложение приняли), кто имеет право обсуждать "эту тему"?А вы вообще понимаете, что такое финский вариант?Вы знаете, на какие условия согласилась Финляндия по мирному договору?Там речь не шла об ожидании смерти Сталина или ещё кого. А на развал Союза не рассчитывали не только при заключении договора в 1948, но и в 1955, 1970 и 1983 годах, когда договор продлевался. И даже после "смерти" Союза никто Финляндии Карелию не вернул.1. Если вы лично их не видите, это ещё не значит, что их нет.2. Путин, конечно, не сумасшедший. Так же, как не был сумасшедшим Гитлер. Объяснять войны сумасшествием одного человека по меньшей мере наивно.3. Насчёт "просто не повезло" я уже писал. Почему "не повезло" именно нам?"Не повезло" это, когда вы идёте по улице, а из стены дома вдруг вывалился кирпич и упал вам на голову. А в других случаях просто думать надо.