RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15809158101581115812
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 08:08

  ЛАД написав:
  Shaman написав:............
такі як я - подолають
..........
Ага.
Я уже вижу, как вы долаєте.
Языком вы бы уже всю росс. армию одолели. Вот только они почему-то на ваши словесные извержения не реагируют.
А на фронте почему-то находитесь не вы, а Banderlog, которого у вас хватает ума называть ватником.

У меня есть пара знакомых, которые на передке. Если за день от них будет хоть одно сообщение - уже удача ...
Banderlog на форуме с утра до вечера ...

Чисто наблюдения

  ЛАД написав:Чем дальше, тем больше в ваших постах лжи и пустозвонства.

Почаще в зеркало смотри после каждого такого сообщения )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12638
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 08:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Волгоград і Самару атакували дрони: під удар могли потрапити два НПЗ і підстанція, відео
За попередньою інформацією, у Волгограді зафіксовано також кілька влучань у НПЗ "Лукойл".
...
У Самарі, за словами місцевих жителів, також було чути десятки вибухів, проте місцева влада офіційно не коментувала інцидент. За непідтвердженими даними, могли бути атаковані Новокуйбишевський НПЗ і підстанція.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12638
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 08:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Я ясно высказался о финском варианте. Любой мало-мальски думающий человек легко поймёт, что примерно это означает сегодня для нас и на что мы должны пойти. Но пока, как правильно сказала в каком-то интервью Лана Дзеркаль, общество к этому не готово и она не будет высказываться на эту тему. Модераторы просто вынуждены будут прекратить обсуждение и забанить инициатора. Вы этого добиваетесь?

Так, мы все и есть обществом. Мы все и есть государством. Лана Дзеркаль не имеет права что-то высказывать на "эту тему" просто потому, что у нее нет обязанности воевать. Нет обязанностей - нет прав, правильно? Вам самому что-либо говорить о вариантах не стоит.

Но если по сути, то у нас нет этого "финского варианта". Просто, нет. Даже 2 года назад, когда и США и ЕС были полностью на нашей стороне, вариант, что военные действия прекращаются, мы все ждем смерти путина, а потом рф сама просит о том, чтобы ее вернули в цивилизацию, рассматривался как фантастический. Нам просто очень сильно не повезло. У этой войны нет причин и нет целей, в принципе. Просто, есть один сумасшедший, маньяк, который бредит величием и желанием войти в историю. Он в нее уже вошел как упоротый фашист. Остановить его возможности нет.
От тільки упоротих 146 мільйонів. Навіть як пуйло здохне, не факт, що війна зупиниться
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36940
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8267 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 08:54

  ЛАД написав:
  Shaman написав:............
такі як я - подолають
..........
Ага.
Я уже вижу, как вы долаєте.
Языком вы бы уже всю росс. армию одолели. Вот только они почему-то на ваши словесные извержения не реагируют.
А на фронте почему-то находитесь не вы, а Banderlog, которого у вас хватает ума называть ватником.
Чем дальше, тем больше в ваших постах лжи и пустозвонства.

нешановний балабол ЛАД, будь-який дурник може накидати про брехні. але він тому й дурник, що не розуміє, що такі речі треба доводити. тому ви йдете шляхом нацистських та радянських пропагандонів - брешете. на мене ви накидаєте, бо предметно не відповіли жодного разу, коли я вам щось аргументовано написав - лише белькотіння, що не буду відповідати. дуже зручно ;) навіть не знаю чого тут більше - нахабності чи віслючої впертості.

але як справжні радянська людина, розповідаєте як воно непогано при диктатурі, сидячи в Харкові, на ТОТ вам чомусь не хочеться. чи в ту ж Рашу - вони ж ваші ідейні друзі. так здавалось, вперед у файну країну Раша. але це насправді показує, де жити краще. пожили б трохи на ТОТ - відразу відчули б всю прелєсть руського мира. хоча б відвели душу - радянська гниль по написанню доносів була б задоволена. :D

але найбільше нахабність, що саме я кажу про реальні змістовні перемовини. й пропоную реальні варіанти, а ви та інші зрадофіли нічого не можете запропонувати, бо реальність описую я - а у вас умови Раші - капітуляція. й наслідки для країни будуть ще гіршими, тут буде суцільна пустеля, бо на відміну від Європи, яку ви так намагаєтесь спаплюжити, Раша ВЗАГАЛІ нічого робити не буде ні в борг, ні просто так.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10459
З нами з: 29.09.19
Подякував: 791 раз.
Подякували: 1677 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 09:52

Shaman
влада Зеленського повністю сама себе дискредитувала в додаток до важкого становища на фронті, чи вдасться Зе пропетляти між краплями...
та які там краплі-шквал звинувачень і ганьби



те що було сказано у програмі Мосейчук взагалі шокує, мовляв щоб зовнішні партнери не втручались в страви мафії, на пости в кабмін поставили ляльок, а "справжній кабінет"(тобто ляльководи) залишилися в тіні
prodigy
 
Повідомлень: 12863
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3366 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 15809158101581115812
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 153592
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 349482
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1040313
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5140)
16.11.2025 09:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.