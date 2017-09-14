Додано: Нед 16 лис, 2025 08:54

ЛАД написав: Shaman написав: ............

такі як я - подолають

.......... ............такі як я - подолають.......... Ага.

Я уже вижу, как вы долаєте.

Языком вы бы уже всю росс. армию одолели. Вот только они почему-то на ваши словесные извержения не реагируют.

А на фронте почему-то находитесь не вы, а Banderlog, которого у вас хватает ума называть ватником.

нешановний балабол, будь-який дурник може накидати про брехні. але він тому й дурник, що не розуміє, що такі речі треба доводити. тому ви йдете шляхом нацистських та радянських пропагандонів - брешете. на мене ви накидаєте, бо предметно не відповіли жодного разу, коли я вам щось аргументовано написав - лише белькотіння, що не буду відповідати. дуже зручнонавіть не знаю чого тут більше - нахабності чи віслючої впертості.але як справжні радянська людина, розповідаєте як воно непогано при диктатурі, сидячи в Харкові, на ТОТ вам чомусь не хочеться. чи в ту ж Рашу - вони ж ваші ідейні друзі. так здавалось, вперед у файну країну Раша. але це насправді показує, де жити краще. пожили б трохи на ТОТ - відразу відчули б всю прелєсть руського мира. хоча б відвели душу - радянська гниль по написанню доносів була б задоволена.але найбільше нахабність, що саме я кажу про реальні змістовні перемовини. й пропоную реальні варіанти, а ви та інші зрадофіли нічого не можете запропонувати, бо реальність описую я - а у вас умови Раші - капітуляція. й наслідки для країни будуть ще гіршими, тут буде суцільна пустеля, бо на відміну від Європи, яку ви так намагаєтесь спаплюжити, Раша ВЗАГАЛІ нічого робити не буде ні в борг, ні просто так.