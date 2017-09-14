Shaman написав:............ такі як я - подолають ..........
Ага. Я уже вижу, как вы долаєте. Языком вы бы уже всю росс. армию одолели. Вот только они почему-то на ваши словесные извержения не реагируют. А на фронте почему-то находитесь не вы, а Banderlog, которого у вас хватает ума называть ватником.
У меня есть пара знакомых, которые на передке. Если за день от них будет хоть одно сообщение - уже удача ... Banderlog на форуме с утра до вечера ...
Чисто наблюдения
ЛАД написав:Чем дальше, тем больше в ваших постах лжи и пустозвонства.
Почаще в зеркало смотри после каждого такого сообщения )
За попередньою інформацією, у Волгограді зафіксовано також кілька влучань у НПЗ "Лукойл". ... У Самарі, за словами місцевих жителів, також було чути десятки вибухів, проте місцева влада офіційно не коментувала інцидент. За непідтвердженими даними, могли бути атаковані Новокуйбишевський НПЗ і підстанція.
ЛАД написав:Я ясно высказался о финском варианте. Любой мало-мальски думающий человек легко поймёт, что примерно это означает сегодня для нас и на что мы должны пойти. Но пока, как правильно сказала в каком-то интервью Лана Дзеркаль, общество к этому не готово и она не будет высказываться на эту тему. Модераторы просто вынуждены будут прекратить обсуждение и забанить инициатора. Вы этого добиваетесь?
Так, мы все и есть обществом. Мы все и есть государством. Лана Дзеркаль не имеет права что-то высказывать на "эту тему" просто потому, что у нее нет обязанности воевать. Нет обязанностей - нет прав, правильно? Вам самому что-либо говорить о вариантах не стоит.
Но если по сути, то у нас нет этого "финского варианта". Просто, нет. Даже 2 года назад, когда и США и ЕС были полностью на нашей стороне, вариант, что военные действия прекращаются, мы все ждем смерти путина, а потом рф сама просит о том, чтобы ее вернули в цивилизацию, рассматривался как фантастический. Нам просто очень сильно не повезло. У этой войны нет причин и нет целей, в принципе. Просто, есть один сумасшедший, маньяк, который бредит величием и желанием войти в историю. Он в нее уже вошел как упоротый фашист. Остановить его возможности нет.
От тільки упоротих 146 мільйонів. Навіть як пуйло здохне, не факт, що війна зупиниться
нешановний балабол ЛАД, будь-який дурник може накидати про брехні. але він тому й дурник, що не розуміє, що такі речі треба доводити. тому ви йдете шляхом нацистських та радянських пропагандонів - брешете. на мене ви накидаєте, бо предметно не відповіли жодного разу, коли я вам щось аргументовано написав - лише белькотіння, що не буду відповідати. дуже зручно навіть не знаю чого тут більше - нахабності чи віслючої впертості.
але як справжні радянська людина, розповідаєте як воно непогано при диктатурі, сидячи в Харкові, на ТОТ вам чомусь не хочеться. чи в ту ж Рашу - вони ж ваші ідейні друзі. так здавалось, вперед у файну країну Раша. але це насправді показує, де жити краще. пожили б трохи на ТОТ - відразу відчули б всю прелєсть руського мира. хоча б відвели душу - радянська гниль по написанню доносів була б задоволена.
але найбільше нахабність, що саме я кажу про реальні змістовні перемовини. й пропоную реальні варіанти, а ви та інші зрадофіли нічого не можете запропонувати, бо реальність описую я - а у вас умови Раші - капітуляція. й наслідки для країни будуть ще гіршими, тут буде суцільна пустеля, бо на відміну від Європи, яку ви так намагаєтесь спаплюжити, Раша ВЗАГАЛІ нічого робити не буде ні в борг, ні просто так.
Shaman влада Зеленського повністю сама себе дискредитувала в додаток до важкого становища на фронті, чи вдасться Зе пропетляти між краплями... та які там краплі-шквал звинувачень і ганьби
те що було сказано у програмі Мосейчук взагалі шокує, мовляв щоб зовнішні партнери не втручались в страви мафії, на пости в кабмін поставили ляльок, а "справжній кабінет"(тобто ляльководи) залишилися в тіні
про Умерова і броніжилети міндіча мабудь всі вже знають, це про те як підконтрольна Міндічу фірма намагалася впарити ізраїльські поліцейські бронежилети 4 класу в ЗСУ на суму 1,2млрд дол, не вдалось... потім вже на декілька сотен млн.грн-коли прибула перша партія(маленька) -з'ясувалось, що це китайські дешеві вироби(** класу), а навіть не ізраїльські 4 класу
тому й дурник, що не розуміє, що такі речі треба доводити.
Прикинь — то, что эту страну всенепременно возьмут в ЕС или зачем-то все долги простят - треба доводити. Ну или не забывать приписывать "я так верю"
ЛАД написав:Неправильно. Спорить с вами об обязанности женщин воевать, мне надоело. можете оставаться при своём мнении. Право голоса в любом случае имеет и Лана Дзеркаль, и я. Экономика Украины создавалась, в том числе, и нашим трудом. Причём, вклад Ланы точно больше вашего (и моего тоже).
При чём тут экономика, если мы говорим о готовности воевать и отстаивать своё виденье окончания войны? Нет воинской обязанности, нет и права голоса. "Вклад в экономику" не заменяет обязанность воевать, так как этот вклад делают практически все граждане Украины.
Спорить я с Вами не буду. Для меня равноправие и одинаковое отношение государства к своим гражданам является аксиомой, а не предметом для спора или какого-то обсуждения. Тут мы понимания не найдём, хотя это прописано в нашей Конституции.
ЛАД написав:И интересно, как вы считаете, вы лично имеете право обсуждать эту тему?
А я и не позволяю себе чертить какие-то красные или иные линии.
ЛАД написав: Особенно интересно это, когда вспоминаю ваше сегодняшнее предложение раздеть всех, чтобы больше платить армии. Как в этом случае (если бы такое предложение приняли), кто имеет право обсуждать "эту тему"?
Если мы людям платим за защиту, то в таком случае и имеем право ставить какие-то задачи.