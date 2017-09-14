АндрейМ написав:

Я ясно высказался о финском варианте. Любой мало-мальски думающий человек легко поймёт, что примерно это означает сегодня для нас и на что мы должны пойти. Но пока, как правильно сказала в каком-то интервью Лана Дзеркаль, общество к этому не готово и она не будет высказываться на эту тему. Модераторы просто вынуждены будут прекратить обсуждение и забанить инициатора. Вы этого добиваетесь?

Так, мы все и есть обществом. Мы все и есть государством. Лана Дзеркаль не имеет права что-то высказывать на "эту тему" просто потому, что у нее нет обязанности воевать. Нет обязанностей - нет прав, правильно? Вам самому что-либо говорить о вариантах не стоит.Но если по сути, то у нас нет этого "финского варианта". Просто, нет. Даже 2 года назад, когда и США и ЕС были полностью на нашей стороне, вариант, что военные действия прекращаются, мы все ждем смерти путина, а потом рф сама просит о том, чтобы ее вернули в цивилизацию, рассматривался как фантастический. Нам просто очень сильно не повезло. У этой войны нет причин и нет целей, в принципе. Просто, есть один сумасшедший, маньяк, который бредит величием и желанием войти в историю. Он в нее уже вошел как упоротый фашист. Остановить его возможности нет.