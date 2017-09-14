Додано: Нед 16 лис, 2025 11:34

ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав: Интересно, на мой вопрос так никто не решился ответить.



Я правильно понимаю, что ваше предложение - продолжать воевать до развала РФ?



Что в этом случае будет с Украиной по вашему мнению? Интересно, на мой вопрос так никто не решился ответить.Я правильно понимаю, что ваше предложение - продолжать воевать до развала РФ?

ЛАД, а може спочатку відповіш на запитання до тебе - які твої пропозиції? а то є такі "розумники" які все питають й критикують, а власної думки, як виявляється не мають, та й не дуже розумні як там "один дурник задасть стільки питань, що й сто мудреців не зможуть відповісти"...



ми воюємо до того, поки Раша не буде змушена або сісти за стіл перемовин, або просто підтримувати подальшу агресію... й це недалека перспектива, не треба розповідати про десятиріччя. навіть якщо плешивий карлик налаштований повністю занепастити країну, то є засоби й досвід, як скорегувати це. інша еліта не збирається помирати за фантазії схибленого діда.



тепер чекаємо ваших пропозицій ЛАД. вистачить тут корчити з себе розумника, тепер треба це довести. ЛАД, а може спочатку відповіш на запитання до тебе - які твої пропозиції? а то є такі "розумники" які все питають й критикують, а власної думки, як виявляється не мають, та й не дуже розумніяк там "один дурник задасть стільки питань, що й сто мудреців не зможуть відповісти"...ми воюємо до того, поки Раша не буде змушена або сісти за стіл перемовин, або просто підтримувати подальшу агресію... й це недалека перспектива, не треба розповідати про десятиріччя. навіть якщо плешивий карлик налаштований повністю занепастити країну, то є засоби й досвід, як скорегувати це. інша еліта не збирається помирати за фантазії схибленого діда.тепер чекаємо ваших пропозицій. вистачить тут корчити з себе розумника, тепер треба це довести. Вам направление подсказать или сами догадаетесь?

То, что вы провокатор, давно известно.

Вы не забыли, за что забанили lapay 1.5 года назад?

То что он тогда писал, сегодня воспринимается как общее место. А тогда его забанили навечно. Я, в общем-то, не боюсь бана, ничего особо не потеряю, может, и сам скоро уйду. Но смысл? Спокойно обсудить не получится, не дадут. И я понимаю модераторов. Это не их личный ресурс и он не должны допустить обвинений в адрес ресурса. Вам направление подсказать или сами догадаетесь?То, что вы провокатор, давно известно.Вы не забыли, за что забанили1.5 года назад?То что он тогда писал, сегодня воспринимается как общее место. А тогда его забанили навечно. Я, в общем-то, не боюсь бана, ничего особо не потеряю, может, и сам скоро уйду. Но смысл? Спокойно обсудить не получится, не дадут. И я понимаю модераторов. Это не их личный ресурс и он не должны допустить обвинений в адрес ресурса.

Я ясно высказался о финском варианте. Любой мало-мальски думающий человек легко поймёт, что примерно это означает сегодня для нас и на что мы должны пойти. Но пока, как правильно сказала в каком-то интервью Лана Дзеркаль, общество к этому не готово и она не будет высказываться на эту тему. Модераторы просто вынуждены будут прекратить обсуждение и забанить инициатора. Вы этого добиваетесь?

цю брехню треба предметно розібрати. за що забанили lapay не знаю, щосб взагалі цей персонаж не запам'ятався. але не за пропозицію перемовин по поточній лінії точно. рік тому це обговорювалося, точніше протягом 2024 року. скоріш за свій хамський стиль дописів й повну зневагу - до Зе точно, але гадаю, й до України теж. хоча враховуючі останні події щодо Зе він не такий неправий, аніхто вас не забанить. це ви вигадали чергову відмазку. фінський варіант не ви запрононували, ви цю ідею підхопили й носитесь, як з торбою. але будь-яка розумна людина розуміє, що в наших умовах це фікція - як тільки ми дійдемо до конкретики - ви фінський варіант - це проросійська влада, яка в наших умовах НЕМОЖЛИВА. яка може бути проросійська позиція, коли Раша прямим текстом каже про штучність нації та держави та необхідність її знищення. й до речі, ці умови фінам нав'язали, як союзникам гітлера. а ми навпаки воюємо з сучасним "гітлером", власне саме ми зараз боронимо Європу від коричневої руської чуми...тому я просто хочу показати, що ніяких умов не існує. та й ви це розумієте, тому ховаєтесь за пустими словами - бо сказати вам нічого. а капітуляція - для вас особисто ЛАД це не проблема, ще й балів заробите здавши Шамана з Песікотом. але справжній геноцид почнеться саме після окупації...