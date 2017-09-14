ЛАД написав:Интересно, на мой вопрос так никто не решился ответить.Я правильно понимаю, что ваше предложение - продолжать воевать до развала РФ? Что в этом случае будет с Украиной по вашему мнению?
Тому що питання риторичне. Є шанс, що Україна збережеться. І по моїм оцінкам, він набагато вищий, ніж у випадку, якщо ми зараз підемо на мир будь якою ціною.
А що це буде за Україна через 20 років війни? Навіть для концепції "понад усе" це вже занадто. Можна спрогнозувати склад тої "збереженої України": -прострочена на 15 років влада з новими "Міндичами" - млн ЗСУ які звикли мати автомат в руках, і які впевнені що тиловик-будівельник чи шаман їм сильно заборгував - млн тилових силовиків (в тч. судді, прокурори і т.д.) що звикли до доплат військового часу та збивати по 5 куо з пішохода - пенсіонери та інваліди - залишки українців для обслуговування інфраструктури та критичних виробництв - як мінімум пару млн "бангладешців" які будуть працювати у решті секторів економіки де закінчились чоловіки та/або не дають бронь. І яким буде глибоко начхати на "мова це зброя", вишиванки, ПЦУ/УПЦ, портрети лідерів упа та на решту "понад усе"
Вы в том списке забыли про примерно 5 лямов носителькынь исконно-украинских культур и вышиванок - вот на них Нью Европа и будет держаться...
Дюрі-бачі написав:Зараз дуже не хватає розшукової роботи поліції. Щоб регулярно ходили і шукали вдома/в родичів/ на роботі тих, хто прогінорував повістку.
земляче це не дуже ок, прикритись викладацтвом і видавати людожерські пропозиції як краще "ізловіть клятих ухилянтів". не будь схожим на нафронтниць та місцевих заброньованих патріотів.. Думаю трьохдітні комбайнери можуть мати схожі думки а-ля "кому потрібні ті універи під час війни, розігнати всіх, і викладачів-ухилянтів (в т.ч. Дюрі-бачі) на фронт"
АндрейМ написав:Так, мы все и есть обществом. Мы все и есть государством. Лана Дзеркаль не имеет права что-то высказывать на "эту тему" просто потому, что у нее нет обязанности воевать. Нет обязанностей - нет прав, правильно? Вам самому что-либо говорить о вариантах не стоит.
Но если по сути, то у нас нет этого "финского варианта". Просто, нет. Даже 2 года назад, когда и США и ЕС были полностью на нашей стороне, вариант, что военные действия прекращаются, мы все ждем смерти путина, а потом рф сама просит о том, чтобы ее вернули в цивилизацию, рассматривался как фантастический. Нам просто очень сильно не повезло. У этой войны нет причин и нет целей, в принципе. Просто, есть один сумасшедший, маньяк, который бредит величием и желанием войти в историю. Он в нее уже вошел как упоротый фашист. Остановить его возможности нет.
От тільки упоротих 146 мільйонів. Навіть як пуйло здохне, не факт, що війна зупиниться
плюс у яструбів звідки гроші - ще путін вже все просрав...
Си даст: у него насущная проблема - какой еще новый мега-проект открыть, что бы юани сплавить...
ЛАД, а може спочатку відповіш на запитання до тебе - які твої пропозиції? а то є такі "розумники" які все питають й критикують, а власної думки, як виявляється не мають, та й не дуже розумні як там "один дурник задасть стільки питань, що й сто мудреців не зможуть відповісти"...
ми воюємо до того, поки Раша не буде змушена або сісти за стіл перемовин, або просто підтримувати подальшу агресію... й це недалека перспектива, не треба розповідати про десятиріччя. навіть якщо плешивий карлик налаштований повністю занепастити країну, то є засоби й досвід, як скорегувати це. інша еліта не збирається помирати за фантазії схибленого діда.
тепер чекаємо ваших пропозицій ЛАД. вистачить тут корчити з себе розумника, тепер треба це довести.
Вам направление подсказать или сами догадаетесь? То, что вы провокатор, давно известно. Вы не забыли, за что забанили lapay 1.5 года назад? То что он тогда писал, сегодня воспринимается как общее место. А тогда его забанили навечно. Я, в общем-то, не боюсь бана, ничего особо не потеряю, может, и сам скоро уйду. Но смысл? Спокойно обсудить не получится, не дадут. И я понимаю модераторов. Это не их личный ресурс и он не должны допустить обвинений в адрес ресурса.
цю брехню треба предметно розібрати. за що забанили lapay не знаю, щосб взагалі цей персонаж не запам'ятався. але не за пропозицію перемовин по поточній лінії точно. рік тому це обговорювалося, точніше протягом 2024 року. скоріш за свій хамський стиль дописів й повну зневагу - до Зе точно, але гадаю, й до України теж. хоча враховуючі останні події щодо Зе він не такий неправий, а ЛАД?
Я ясно высказался о финском варианте. Любой мало-мальски думающий человек легко поймёт, что примерно это означает сегодня для нас и на что мы должны пойти. Но пока, как правильно сказала в каком-то интервью Лана Дзеркаль, общество к этому не готово и она не будет высказываться на эту тему. Модераторы просто вынуждены будут прекратить обсуждение и забанить инициатора. Вы этого добиваетесь?
ніхто вас не забанить. це ви вигадали чергову відмазку. фінський варіант не ви запрононували, ви цю ідею підхопили й носитесь, як з торбою. але будь-яка розумна людина розуміє, що в наших умовах це фікція - як тільки ми дійдемо до конкретики - ви фінський варіант - це проросійська влада, яка в наших умовах НЕМОЖЛИВА. яка може бути проросійська позиція, коли Раша прямим текстом каже про штучність нації та держави та необхідність її знищення. й до речі, ці умови фінам нав'язали, як союзникам гітлера. а ми навпаки воюємо з сучасним "гітлером", власне саме ми зараз боронимо Європу від коричневої руської чуми...
тому я просто хочу показати, що ніяких умов не існує. та й ви це розумієте, тому ховаєтесь за пустими словами - бо сказати вам нічого. а капітуляція - для вас особисто ЛАД це не проблема, ще й балів заробите здавши Шамана з Песікотом. але справжній геноцид почнеться саме після окупації...
ЛАД написав:Как мы "з допомогою Європи зможемо заробити"? Продадим им зерно?
Совок з якого пісок сиплеться може розглядати тільки так вигоду Європи.... Але Європа тому й не совок-що деякі речі розглядає під іншими ракурсами.... Для совків - Україна це деіндустріалізована країна яка може тільки продати зерно (заморивши голодом виробників цього зерна).... Для Європи Україна - це ринок збуту , який може бути самодостатнім(платоспроможним) і приєднання цього ринку до Європи -збільшує ринок Європи на 10%. Як приклади -Європі нафік не потрібна була Португалія(Хорватія), але спочатку за гроші Європи там збудували автобан( в Хорватії будують).. а зараз Португалія на 60% забезпечила себе електрикою(в основному вітроенергетика) І ЦЕ НА РІВНІ ПРОВІДНИХ КРАЇН єс https://uhe.gov.ua/media_tsentr/novyny/u-portuhaliyi-58-elektroenerhiyi-shcho-spozhyvayetsya-vyroblyayetsya-z-vde
76,2% - у Австрії, де електроенергія головним чином генерується завдяки гідроелектростанціям, 75,7% - у Швеції, де левова частка електроенергії виробляється вітровими та гідроелектростанціями. Третє місце посідає Данія (62,6%), Португалія (58,4%) Хорватія (53,5%).
Так само і ми Десь зерно , далі буде мука з зерна, далі зелена енергетика , потім туризм, потім викруткові автомобільні заводи ....
ПС Під час 2 Світової , Польща ФІЗИЧНО втратила кожного ШОСТОГО громадянина, потім на 45 років потрапила в кабалу до совків..... І ВИЖИЛА , при чому тепер там подушове ВВП більше ніж в педерації Тому крокодилові сльози ПаРа ЗДаВатЦа - по Україні лити не варто Ми Москву хрестили -ми її й відспіваємо.
твої вологі мрії про майбутнє України - вони зрозумілі. але так не буде, це просто жахалка від зрадофілів. але найцікавіше, що на Раші ми це побачимо - ми ще здивуємось, наскільки буквально
ЛАД написав:Неправильно. Спорить с вами об обязанности женщин воевать, мне надоело. можете оставаться при своём мнении. Право голоса в любом случае имеет и Лана Дзеркаль, и я. Экономика Украины создавалась, в том числе, и нашим трудом. Причём, вклад Ланы точно больше вашего (и моего тоже).
При чём тут экономика, если мы говорим о готовности воевать и отстаивать своё виденье окончания войны? Нет воинской обязанности, нет и права голоса. "Вклад в экономику" не заменяет обязанность воевать, так как этот вклад делают практически все граждане Украины.
Спорить я с Вами не буду. Для меня равноправие и одинаковое отношение государства к своим гражданам является аксиомой, а не предметом для спора или какого-то обсуждения. Тут мы понимания не найдём, хотя это прописано в нашей Конституции.
ЛАД написав:И интересно, как вы считаете, вы лично имеете право обсуждать эту тему?
А я и не позволяю себе чертить какие-то красные или иные линии.
ЛАД написав: Особенно интересно это, когда вспоминаю ваше сегодняшнее предложение раздеть всех, чтобы больше платить армии. Как в этом случае (если бы такое предложение приняли), кто имеет право обсуждать "эту тему"?
Если мы людям платим за защиту, то в таком случае и имеем право ставить какие-то задачи.
Логика хромает на обе ноги. Мы и сегодня платим армии за защиту. Исходя из возможностей нашей экономики, которая, как вы правильно написали, создаётся практически всеми гражданами Украины. То, что кто-то считает, что платить нужно больше, это другой вопрос. Но как раз, исходя из того, что вклад в экономику Ланы Дзеркаль явно больше вашего, как раз даёт ей больше прав обсуждать войну, чем вам.
"Красные линии" вы, может, себе и не позволяете чертить, но обсуждаете войну достаточно активно. Хотя от выполнения воинской обязанности вы уклонились. Причём, именно уклонились, хотя у вас такая обязанность точно есть. Это хуже, чем просто не иметь такой обязанности (как женщины). Т.е. по вашей логике права голоса не имеете. Более того, должны были бы понести наказание.
Для вас единственная аксиома это то, что в армию вы не пойдёте ни за какие коврижки. А что касается "равноправия и одинакового отношения государства к своим гражданам" так я свой пост и начал с того, что: "Спорить с вами об обязанности женщин воевать, мне надоело. можете оставаться при своём мнении". Но вот что касается вас, то у вас такая обязанность точно есть. А о женщинах можете спорить, можете не спорить, но пока что воинской обязанности для женщин нет почти ни в одной стране.
Hotab написав:Є трохи різниця, коли батько дає гроші сину в борг, щоб той працював і розвивався, думаючи як їх повернути , але потім пробачити їх, аніж просто давати постійно зі словами «дарю.. треба буде ще - кажи»))
А тепер залишається для москофілів зрозуміти КОГО ЄС вважає своєю сімєю І чи входить туди Україна... Як на мене - той хто ЗАХИЩАЄ сімю ЄС- той будебажаним родичем в ЄС а раз так - то сьогоднішні гроші видані нам- будуть списані як гроші витрачені на ОБОРОНУ сімї від маньяків