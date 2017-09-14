|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 16 лис, 2025 11:55
budivelnik написав:
...
Ми Москву хрестили - ми її й відспіваємо.
а оце наших зрадофілів/руськофілів саме й лякає. хто там заб'є останній цвях - питання таке. але наш цвях буде ключовим. без України Раша - азійський улус, який й повернеться в свій звичайний стан. й який як виявилося не може впоратися навіть з Україною...
4
5
Додано: Нед 16 лис, 2025 11:59
budivelnik написав: ЛАД написав:
Как мы "з допомогою Європи зможемо заробити"? Продадим им зерно?
Совок з якого пісок сиплеться може розглядати тільки так вигоду Європи....
Але Європа тому й не совок-що деякі речі розглядає під іншими ракурсами....
Для совків - Україна це деіндустріалізована країна яка може тільки продати зерно (заморивши голодом виробників цього зерна)....
Для Європи Україна - це ринок збуту , який може бути самодостатнім(платоспроможним) і приєднання цього ринку до Європи -збільшує ринок Європи на 10%.
Як приклади -Європі нафік не потрібна була Португалія(Хорватія), але спочатку за гроші Європи там збудували автобан( в Хорватії будують).. а зараз Португалія на 60% забезпечила себе електрикою(в основному вітроенергетика) І ЦЕ НА РІВНІ ПРОВІДНИХ КРАЇН єс
......
Так само і ми
Десь зерно , далі буде мука з зерна, далі зелена енергетика , потім туризм, потім викруткові автомобільні заводи ....
>>> І ЦЕ НА РІВНІ ПРОВІДНИХ КРАЇН єс
Это не там, случайно, гда самый эпичный блекаут со времен начала фиксации случился?
>>> далі буде мука з зерна, далі зелена енергетика , потім туризм, потім викруткові автомобільні заводи
Один вопрос: почему всего этого в первые 30 лет не случилось?
Востаннє редагувалось _hunter
в Нед 16 лис, 2025 12:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 лис, 2025 12:02
budivelnik написав: Hotab написав:
Є трохи різниця, коли батько дає гроші сину в борг, щоб той працював і розвивався, думаючи як їх повернути , але потім пробачити їх, аніж просто давати постійно зі словами «дарю.. треба буде ще - кажи»))
Як на мене - той хто ЗАХИЩАЄ сімю ЄС- той будебажаним родичем в ЄС
А если вместо яканья - в историю заглянуть?
Менее высоко, но все‑таки довольно почетно было политическое положение тех городов, граждане которых имели «римское гражданство без права голоса» (civitas sine suffragio). На них лежали повинности и налоги римских граждан, в частности военная повинность и военный налог; потому они вносились в списки ценза, но политических прав римского гражданства не имели. Они управляли своими городами самостоятельно; был у них и свой суд; но под влиянием Рима в сановники этих городов избирались только знатные и богатые граждане. Городское управление у них было устроено по римскому образцу. Суд у них производился по их местным обычаям; но сборники этих обычаев составлялись под надзором римского правительства, которое отбрасывало из них все, несогласное с римскими законами. Судьями по уголовным делам почти во всех таких городах были люди, назначаемые римским городским претором; такой судья назывался префектом. Но в некоторых городах право избрания уголовного судьи принадлежало самим гражданам. Воины этих городов не составляли особых отрядов, а служили в римских легионах.
Додано: Нед 16 лис, 2025 12:11
_hunter
Ти б ще написи на шумерських табличках сюди приплів.
Як думаєш - Німеччина в тій якій ти цмудлиш пиво - відрізняється від тої яка розігнала Рим?
а від гітлерівської?
Тому в подальшому-користуйся більш свіжими джерелами, бо від тебе й так тхне як з вигрібної ями.
Shaman написав:
а оце наших зрадофілів/руськофілів саме й лякає. хто там заб'є останній цвях - питання таке. але наш цвях буде ключовим. без України Раша - азійський улус, який й повернеться в свій звичайний стан. й який як виявилося не може впоратися навіть з Україною...
Дуже дивна позиція. Москалі могли б жити дуже багато без України/Білорусі/Чечні..., основний доказ - спроможність назбирати 500+ млрд. $ в заначку за 8 років пасивної війни з нами, під санкціями... але їх влада не хоче багато жити, а хоче увійти в історію...
Додано: Нед 16 лис, 2025 12:18
lapay написав: pesikot написав:
Так, lapay, у мене немає мирного плану. Тому що, Путін нас хоче вбивати. І ніхто не може завадити йому це робити.
Тому, єдиний план може бути один - спротив
А всі ці бажання перемовин, РПВ - це все від нерозуміння ситуації
Ну це давно зрозуміло, що ні в тебе, ні в Зеленського нема іншого плану, ніж клянчити зброю і продовжувати бусифікацію, поступово руйнуючи країну на фронті і всередині.
А з якого пальця ви з ним висмоктали, що ніяких альтернатив не існує? Якщо самі тупі і немічні, то хоч послухайте сильних світу цього, які щось можуть, США і КНР. До цього року на слово перемовини Зеленських плювався, а на слово перемир'я і досі плюється. Щось я не чув від партнерів про обов'язковий відвід військ кацапів, для початку перемовин, чи про те, що РПВ це страшне і неможливе зло, рівня Мінських угод.
Але для чого мир хитродупим диванним воїнам, на чолі з Зеленським, якщо самі вони на фронт не підуть?
Завтра якраз рівно рік як крайнє повідомлення від лапая. Якраз за РПВ тоді ще банили, бо ще рік назад офіційна лінія складала плани Перемоги і ніяк не менше.
Надіюсь з ним (лапаєм) все гаразд.
Додано: Нед 16 лис, 2025 12:19
budivelnik написав: budivelnik написав: Hotab написав:
Є трохи різниця, коли батько дає гроші сину в борг, щоб той працював і розвивався, думаючи як їх повернути , але потім пробачити їх, аніж просто давати постійно зі словами «дарю.. треба буде ще - кажи»))
Як на мене - той хто ЗАХИЩАЄ сімю ЄС- той будебажаним родичем в ЄС
А если вместо яканья - в историю заглянуть?
Менее высоко, но все‑таки довольно почетно было политическое положение тех городов, граждане которых имели «римское гражданство без права голоса» (civitas sine suffragio). На них лежали повинности и налоги римских граждан, в частности военная повинность и военный налог; потому они вносились в списки ценза, но политических прав римского гражданства не имели. Они управляли своими городами самостоятельно; был у них и свой суд; но под влиянием Рима в сановники этих городов избирались только знатные и богатые граждане. Городское управление у них было устроено по римскому образцу. Суд у них производился по их местным обычаям; но сборники этих обычаев составлялись под надзором римского правительства, которое отбрасывало из них все, несогласное с римскими законами. Судьями по уголовным делам почти во всех таких городах были люди, назначаемые римским городским претором; такой судья назывался префектом. Но в некоторых городах право избрания уголовного судьи принадлежало самим гражданам. Воины этих городов не составляли особых отрядов, а служили в римских легионах.
Ти б ще написи на шумерських табличках сюди приплів.
Сильный аргумент
А какие страны в ЕС брали на основании одной лишь защиты границ ЕС? 🤔
И, опять же: если это такое уж прямо мега-достижение -- почему где-то к исходу первого (ну второго - максимум) года - в ЕС не взяли? 🤔
Востаннє редагувалось _hunter
в Нед 16 лис, 2025 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Может быть, такое и случится.
Но это не отменяет необходимости мобилизации сегодня.
Отсутствие мобилизации может привести к тому, что фронт сильно приблизится к вашей малой родине.
Другой вопрос, что параллельно с мобилизацией надо искать пути прекращения войны.
Додано: Нед 16 лис, 2025 12:30
budivelnik написав:
Як на мене - той хто ЗАХИЩАЄ сімю ЄС- той будебажаним родичем в ЄС
ИМХО це буде як з ветеранами ЗСУ, які переважній більшості в тилу не потрібні, і їх бояться / уникають через їх травми / зміни в психіці.
Так і нам буде важче в ЄС. Навіть коли приймуть, то придумають 1000500 перехідних дискредитаційних положень, щоб українці не були рівними німцям чи французам в ЄС.
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а оце наших зрадофілів/руськофілів саме й лякає. хто там заб'є останній цвях - питання таке. але наш цвях буде ключовим. без України Раша - азійський улус, який й повернеться в свій звичайний стан. й який як виявилося не може впоратися навіть з Україною...
Дуже дивна позиція. Москалі могли б жити дуже багато без України/Білорусі/Чечні..., основний доказ - спроможність назбирати 500+ млрд. $ в заначку за 8 років пасивної війни з нами, під санкціями... але їх влада не хоче багато жити, а хоче увійти в історію...
Трошки мухи окремо-котлети окремо
Є дві різні россії...
1 Перша в якій працює 1% працездатного населення і який генерує 50% доходів всієї россії..
2 Друга в якій працює 99% працездатного населення і який генерує 50% доходів
3 Пуйло за 20 років зібрав у різні фонди 500+млрд (25млрд=10% нафтогазових доходів, або 5% від всіх доходів педерації)
4 Як бачите перерозподіл цих 5%.. (так само як і перерозподіл 1-3% які отримують олігархи в Україні) на користь простого населення - нічим не покращив би життя(видиме) для цього населення.
От і виходить
Якщо воювати - то в пуйла є шанс стати якоюсь історичною особистістю , а педерацію перетворити в світового жандарма....
Якщо ж жити по людськи... то ніхто цю педерацію в хер ставити не буде.
