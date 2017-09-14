RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 12:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:земляче це не дуже ок, прикритись викладацтвом і видавати людожерські пропозиції як краще "ізловіть клятих ухилянтів". не будь схожим на нафронтниць та місцевих заброньованих патріотів.. Думаю трьохдітні комбайнери можуть мати схожі думки а-ля "кому потрібні ті універи під час війни, розігнати всіх, і викладачів-ухилянтів (в т.ч. Дюрі-бачі) на фронт"

Я вже готую плани Б, В, Г бо ситуація така, що або влада прямо зараз почне щось робити, або треба капітулювати прямо зараз. Бо при поточній бездіяльності влади ми не доживемо до перемоги.
https://x.com/JulianRoepcke/status/1989789161331806635

Це як влада Венесуели умудрилась довести країну до дефіциту бензину так і наша доводить до дефіциту людей на фронті.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 16 лис, 2025 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 12:39

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Як на мене - той хто ЗАХИЩАЄ сімю ЄС- той будебажаним родичем в ЄС
ИМХО це буде як з ветеранами ЗСУ, які переважній більшості в тилу не потрібні, і їх бояться / уникають через їх травми / зміни в психіці.
Так і нам буде важче в ЄС. Навіть коли приймуть, то придумають 1000500 перехідних дискредитаційних положень, щоб українці не були рівними німцям чи французам в ЄС.
Не треба свої внутрішні переконання-розносити на загал.
В мене працюють два Ветерани....
В порівнянні з іншими працівниками - у Ветеранів - найбільше прав( точніше я стараюсь їх прохання враховувати на всі сто , в той час коли прохання/пропозиції інших розглядаються крізь призму економічної доцільності)
І останнє
Ветеранів буде НЕБАГАТО в порівнянні з простими людьми (менше 5% працездатного населення)
Тому ДВАДЦЯТЬ працівників втративши 5% свого доходу - піднімуть на 100% дохід Ветерана ( а з урахуванням того що по обєктивним причинам працездатність Ветерана -нижча) то цей СВІДОМИЙ перерозподіл дозволить відчувати себе нормально Ветерану в колективі.
  Дюрі-бачі написав:Так і нам буде важче в ЄС. Навіть коли приймуть, то придумають 1000500 перехідних дискредитаційних положень, щоб українці не були рівними німцям чи французам в ЄС.
Так історично побудовано що ЗА МЕЖАМИ дому-ГІРШЕ ніж дома.
Тому завжди буде якась дискримінація... але
в ПЕРШОМУ поколінні - відчутна
В Другому - віртуальна
в Третьому- відсутня.
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 12:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Не треба свої внутрішні переконання-розносити на загал.

Та от я трохи приймаю участь в перекваліфікації ветеранів і наслухався таких історій пошуку роботи і сенсу життя...
Добре якщо таких як Ви в Закарпатті хоча б 20% роботодавців.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 16 лис, 2025 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 12:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:земляче це не дуже ок, прикритись викладацтвом і видавати людожерські пропозиції як краще "ізловіть клятих ухилянтів". не будь схожим на нафронтниць та місцевих заброньованих патріотів.. Думаю трьохдітні комбайнери можуть мати схожі думки а-ля "кому потрібні ті універи під час війни, розігнати всіх, і викладачів-ухилянтів (в т.ч. Дюрі-бачі) на фронт"

Я вже готую плани Б, В, Г бо ситуація така, що або влада прямо зараз почне щось робити, або треба капітулювати прямо зараз. Бо при поточній бездіяльності влади ми не доживемо до перемоги.
https://x.com/JulianRoepcke/status/1989789161331806635

Це як влада Венесуели умудрилась довести країну до дефіциту бензину так і наша доводить до дефіциту людей на фронті.
Наша оборона розвалюється. Не буде змін - танки РФ у Запоріжжі чи Дніпрі стануть питанням часу, - Стерненко

"Ми прямуємо до катастрофи стратегічного масштабу, яка може призвести до втрати державності.
І це ще дуже дипломатична оцінка. Не помічати цього - злочин. Мовчати - злочин", - стверджує Стерненко.

"За наявних обставин і без глобальних змін на рівні не лише військового управління, а і політичного підходу до оборонної війни, питання коли російські танки заїдуть в умовне Запоріжжя або Дніпро є лише питанням часу. Наша оборона розвалюється. Під приголомшливу тишу про це", - додав він.
GALeon
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 12:45

  GALeon написав: Наша оборона розвалюється. Не буде змін - танки РФ у Запоріжжі чи Дніпрі стануть питанням часу, - Стерненко

"Ми прямуємо до катастрофи стратегічного масштабу, яка може призвести до втрати державності.
І це ще дуже дипломатична оцінка. Не помічати цього - злочин. Мовчати - злочин", - стверджує Стерненко.

"За наявних обставин і без глобальних змін на рівні не лише військового управління, а і політичного підходу до оборонної війни, питання коли російські танки заїдуть в умовне Запоріжжя або Дніпро є лише питанням часу. Наша оборона розвалюється. Під приголомшливу тишу про це", - додав він.

але основне акцент зроблено, що треба змінити, щоб цього не сталося...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 12:50

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Не треба свої внутрішні переконання-розносити на загал.
Та от я трохи приймаю участь в перекваліфікації ветеранів і наслухався таких історій пошуку роботи і сенсу життя...
Добре якщо таких як Ви в Закарпатті хоча б 20% роботодавців.
На жаль зовнішнє оточення(працедавці/сімя) НЕ МОЖУТЬ повністю змінити СВІТОГЛЯД Ветерана з війни на мирне життя (а це докорінно різні речі).
Тому людям які опустили руки (не важливо чому поранення/птср/алкголізм....) часто допомогти буває НЕМОЖЛИВО
От це якраз буде найбільшою бідою для нас, не тому що ми НЕ ХОЧЕМ
А тому що
МИ НЕ ЗМОЖЕМО допомогти людині , яка відкидає нашу руку допомоги.

ПС
простий приклад
Я пишу
Кожен хто буде вкладати в своє майбутнє 20% своїх доходів - буде мільйонером на пенсії..
Чи правий я? - ТАК, правий
Чи всі використають це примітивне правило - Ні, використає 3-5 %(максимум)
А хто тоді винуватий в негараздах тих 95-97% які не використали?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 16 лис, 2025 12:53, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 12:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:що треба змінити, щоб цього не сталося...

Але це вже треба змінювати. Зміни мають бути в бюджеті 2026 і починати діяти з 1 січня...
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 12:55

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:що треба змінити, щоб цього не сталося...

Але це вже треба змінювати. Зміни мають бути в бюджеті 2026 і починати діяти з 1 січня...

схоже починати треба змінюватися владі, й трошки обмежувати свою монополію, залучаючи просто профі, а не лояльних.

як тут казали, схоже влада загралась в лише гарні новини. але тут й є перехрестя - хтось волає все пропало, а хтось думає, що треба зробити...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 12:56

  Letusrock написав:.............
А що це буде за Україна через 20 років війни? Навіть для концепції "понад усе" це вже занадто. Можна спрогнозувати склад тої "збереженої України":
-прострочена на 15 років влада з новими "Міндичами"
- млн ЗСУ які звикли мати автомат в руках, і які впевнені що тиловик-будівельник чи шаман їм сильно заборгував
- млн тилових силовиків (в тч. судді, прокурори і т.д.) що звикли до доплат військового часу та збивати по 5 куо з пішохода
- пенсіонери та інваліди
- залишки українців для обслуговування інфраструктури та критичних виробництв
- як мінімум пару млн "бангладешців" які будуть працювати у решті секторів економіки де закінчились чоловіки та/або не дають бронь. І яким буде глибоко начхати на "мова це зброя", вишиванки, ПЦУ/УПЦ, портрети лідерів упа та на решту "понад усе"

Вы правильно описываете перспективы. Кроме, возможно, последнего пункта - кому нужны "решта секторів економіки"? Достаточно с/х для обеспечения едой. А остальное, как писал детройт - фортеця. А в фортеці нужны только армия и еда.
Разница с вашими оппонентами в том, что вы описываете перспективы, исходя из сегодняшних реальных тенденций, а оппоненты из розовых мечтаний и "веры". Кроме "веры" никаких аргументов нет.
Вот "верю" и всё тут!
Верю, что в ЕС скоро обязательно примут.
Верю, что долги простят.
Верю, что рашка вот-вот развалится и мы її відспіваємо. Ну, на крайний случай не развалится, так её экономика потерпит полный крах и будет неспособна поддерживать продолжение войны.
Верю, что отток людей за границу прекратится, а выехавшие в основной массе вернутся обратно.
Верю, что Запад из "благодарности" от пуза кормит наших беженцев (правда, почему-то "забывают", что эта поддержка постепенно сворачивается и даже Германия уже начинает урезать пособия).
Верю, что благодаря сегодняшней мобилизации наша армия будет способна продолжать успешно бороться с врагом, а я буду успешно сидеть в тылу на тёплом диване и продолжать на форуме "верить" и рассказывать "патриотичные" сказки о "росте жиров в масле" и стойкости нашей энергетики, которой не страшны никакие обстрелы.
Может, ещё что забыл.
Понятно, что с верой спорить бесполезно.

И да, идея о "финском варианте" не моя, но умный человек отличается тем, что он не отбрасывает сходу идею, которая ему даже не нравится, а рассматривает её в сравнении с другими идеями. И если нет ничего лучшего, то может принять и её, прекрасно понимая её недостатки.
Есть и другой подход по принципу: " Скажи дураку богу молиться, он и лоб расшибёт".
Кстати, для шамана - "властні" українською "владні".
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 13:01

  Shaman написав:_hunter

я бачу в формі - 1хв? :D

а можна ввести обмеження на кількість скарг на день? тоді хтось дійсно глузд втратить :lol: чи хоча б номінацію - стукачок тижня :mrgreen:

Вопрос к модераторам - у нас появился новый модератор шаман?
Иначе откуда он знает о жалобах?
ЛАД
