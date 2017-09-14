Додано: Нед 16 лис, 2025 13:16

ЛАД написав: Letusrock написав: .............

А що це буде за Україна через 20 років війни? Навіть для концепції "понад усе" це вже занадто. Можна спрогнозувати склад тої "збереженої України":

-прострочена на 15 років влада з новими "Міндичами"

- млн ЗСУ які звикли мати автомат в руках, і які впевнені що тиловик-будівельник чи шаман їм сильно заборгував

- млн тилових силовиків (в тч. судді, прокурори і т.д.) що звикли до доплат військового часу та збивати по 5 куо з пішохода

- пенсіонери та інваліди

- залишки українців для обслуговування інфраструктури та критичних виробництв

- як мінімум пару млн "бангладешців" які будуть працювати у решті секторів економіки де закінчились чоловіки та/або не дають бронь. І яким буде глибоко начхати на "мова це зброя", вишиванки, ПЦУ/УПЦ, портрети лідерів упа та на решту "понад усе" .............А що це буде за Україна через 20 років війни? Навіть для концепції "понад усе" це вже занадто. Можна спрогнозувати склад тої "збереженої України":-прострочена на 15 років влада з новими "Міндичами"- млн ЗСУ які звикли мати автомат в руках, і які впевнені що тиловик-будівельник чи шаман їм сильно заборгував- млн тилових силовиків (в тч. судді, прокурори і т.д.) що звикли до доплат військового часу та збивати по 5 куо з пішохода- пенсіонери та інваліди- залишки українців для обслуговування інфраструктури та критичних виробництв- як мінімум пару млн "бангладешців" які будуть працювати у решті секторів економіки де закінчились чоловіки та/або не дають бронь. І яким буде глибоко начхати на "мова це зброя", вишиванки, ПЦУ/УПЦ, портрети лідерів упа та на решту "понад усе"

Вы правильно описываете перспективы. Кроме, возможно, последнего пункта - кому нужны "решта секторів економіки"? Достаточно с/х для обеспечения едой. А остальное, как писал детройт - фортеця. А в фортеці нужны только армия и еда.

Разница с вашими оппонентами в том, что вы описываете перспективы, исходя из сегодняшних реальных тенденций, а оппоненты из розовых мечтаний и "веры". Кроме "веры" никаких аргументов нет.

Вот "верю" и всё тут!

Верю, что в ЕС скоро обязательно примут.

Верю, что долги простят.

Верю, что рашка вот-вот развалится и мы її відспіваємо. Ну, на крайний случай не развалится, так её экономика потерпит полный крах и будет неспособна поддерживать продолжение войны.

Верю, что отток людей за границу прекратится, а выехавшие в основной массе вернутся обратно.

Верю, что Запад из "благодарности" от пуза кормит наших беженцев (правда, почему-то "забывают", что эта поддержка постепенно сворачивается и даже Германия уже начинает урезать пособия).

Верю, что благодаря сегодняшней мобилизации наша армия будет способна продолжать успешно бороться с врагом, а я буду успешно сидеть в тылу на тёплом диване и продолжать на форуме "верить" и рассказывать "патриотичные" сказки о "росте жиров в масле" и стойкости нашей энергетики, которой не страшны никакие обстрелы.

Может, ещё что забыл.

Понятно, что с верой спорить бесполезно.



И да, идея о "финском варианте" не моя, но умный человек отличается тем, что он не отбрасывает сходу идею, которая ему даже не нравится, а рассматривает её в сравнении с другими идеями. И если нет ничего лучшего, то может принять и её, прекрасно понимая её недостатки.

Есть и другой подход по принципу: " Скажи дураку богу молиться, он и лоб расшибёт".

Кстати, для шамана - "властні" українською "владні". Вы правильно описываете перспективы. Кроме, возможно, последнего пункта - кому нужны "решта секторів економіки"? Достаточно с/х для обеспечения едой. А остальное, как писал детройт - фортеця. А в фортеці нужны только армия и еда.Разница с вашими оппонентами в том, что вы описываете перспективы, исходя из сегодняшних реальных тенденций, а оппоненты из розовых мечтаний и "веры". Кроме "веры" никаких аргументов нет.Вот "верю" и всё тут!Верю, что в ЕС скоро обязательно примут.Верю, что долги простят.Верю, что рашка вот-вот развалится и мы її відспіваємо. Ну, на крайний случай не развалится, так её экономика потерпит полный крах и будет неспособна поддерживать продолжение войны.Верю, что отток людей за границу прекратится, а выехавшие в основной массе вернутся обратно.Верю, что Запад из "благодарности" от пуза кормит наших беженцев (правда, почему-то "забывают", что эта поддержка постепенно сворачивается и даже Германия уже начинает урезать пособия).Верю, что благодарямобилизации наша армия будет способна продолжать успешно бороться с врагом, а я буду успешно сидеть в тылу на тёплом диване и продолжать на форуме "верить" и рассказывать "патриотичные" сказки о "росте жиров в масле" и стойкости нашей энергетики, которой не страшны никакие обстрелы.Может, ещё что забыл.Понятно, что с верой спорить бесполезно.И да, идея о "финском варианте" не моя, но умный человек отличается тем, что он не отбрасывает сходу идею, которая ему даже не нравится, а рассматривает её в сравнении с другими идеями. И если нет ничего лучшего, то может принять и её, прекрасно понимая её недостатки.Есть и другой подход по принципу: " Скажи дураку богу молиться, он и лоб расшибёт".Кстати, для шамана - "властні" українською "владні".

який файний приклад дуже крутого демагогічного прийому - віддзеркалення. тобто накидання на опонента власних недоліківте, що описав- це просто жахалка, яку він накидав, а тепер ще й ЛАД підспівує, називає це "сегодняшних реальных тенденций", хоча базується це лише дійсно на зневірі в Україні. це сценарій Раші, не наш - отам ви здивуєтесь його точності.ще раз війна принесла в Україну багато проблем, які від нас не залежать. але головне питання, що ми з цим робимо. хтось нічого не робить, але головно волає все пропало, а хтось робить. півень Німеччини після 2 СВ був набагато гірший - впоралися? й ми можемо впоратися - чому ні? це лише позиція - руські можуть все, українці не можуть нічого - зазвичай це пишуть руською мовоюЄвропа вже 4 роки нам допомагає, но все розповідають, що ЄС нам не світить. й ці ж люди все кажуть, як гарно буде в окупації - при тому, що всім відомо, що відбувається з українцями в полоні. руськомовним совкам звісно буде легше - треба лише згадати, як жити за часів тоталітаризму - й ок. але не забувайте рівень життя тоді - це 80ті роки, забудьте про поточний рівень життя.ідея це гарно - але ідею треба деталізувати. якщо ви цього не можете, то ця ідея лише фантазія, якою намагаються замаскувати реальність. що з формулюванням - вже більше року НІХТО не може конкретно сформулювати умови перемовин, прийнятних для Раші. лише загальні фрази, ідеї, бла-бла-бла - що просто каже, що немає таких умов. балаболи одним словом. й що робити, коли ворог не хоче перемовин - теж НІХТО не каже зі зрадофілів. в них зазвичай взагалі немає власної думки - лише тягнути все погане, що сталося в країні й робити висновок, що все марне.ще раз ключова різниця - людина, яка критикує конструктивно - зажди надає пропозицію. а оце аби покритикувати при відсутності власної позиції - це просто ознака дурника. або ІПСО.а от тутзгоден - посіяти зневіру та паніку - це ключове завдання ворогу. що робили з цим часів сталіна? отож. а у нас лише банять, й то далеко не всіх, кого треба - демократія...