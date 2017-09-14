GALeon написав: Наша оборона розвалюється. Не буде змін - танки РФ у Запоріжжі чи Дніпрі стануть питанням часу, - Стерненко
"Ми прямуємо до катастрофи стратегічного масштабу, яка може призвести до втрати державності. І це ще дуже дипломатична оцінка. Не помічати цього - злочин. Мовчати - злочин", - стверджує Стерненко.
"За наявних обставин і без глобальних змін на рівні не лише військового управління, а і політичного підходу до оборонної війни, питання коли російські танки заїдуть в умовне Запоріжжя або Дніпро є лише питанням часу. Наша оборона розвалюється. Під приголомшливу тишу про це", - додав він.
але основне акцент зроблено, що треба змінити, щоб цього не сталося...
І що ж треба зробити? Якось не побачив ні у Стерненка, ні у вас.
Ой+ написав: Завтра якраз рівно рік як крайнє повідомлення від лапая. Якраз за РПВ тоді ще банили, бо ще рік назад офіційна лінія складала плани Перемоги і ніяк не менше. Надіюсь з ним (лапаєм) все гаразд.
мене на діпстейті в кінці 23 пожизнєнно забанили, за те шо я написав, що контрнаступ заглох і надо люто окапуватись. При чому здуру я там накатав тєксту... із ссилками на літєратуру) диплом точно можно захистити) воно нікому нах не надо, хоть карту вони відображають на диво точно.
Так шо тут щитайте, що тут зібрались інтєлєктуали і є останні краплі плюралізму. А влада на них тисне не менше. У вас є інша жива площадка? Давайте поговорим там...
sashaqbl написав:Тому що питання риторичне. Є шанс, що Україна збережеться. І по моїм оцінкам, він набагато вищий, ніж у випадку, якщо ми зараз підемо на мир будь якою ціною.
А що це буде за Україна через 20 років війни? Навіть для концепції "понад усе" це вже занадто. Можна спрогнозувати склад тої "збереженої України": -прострочена на 15 років влада з новими "Міндичами" - млн ЗСУ які звикли мати автомат в руках, і які впевнені що тиловик-будівельник чи шаман їм сильно заборгував - млн тилових силовиків (в тч. судді, прокурори і т.д.) що звикли до доплат військового часу та збивати по 5 куо з пішохода - пенсіонери та інваліди - залишки українців для обслуговування інфраструктури та критичних виробництв - як мінімум пару млн "бангладешців" які будуть працювати у решті секторів економіки де закінчились чоловіки та/або не дають бронь. І яким буде глибоко начхати на "мова це зброя", вишиванки, ПЦУ/УПЦ, портрети лідерів упа та на решту "понад усе"
ЛАД написав:.......... Вопрос к модераторам - у нас появился новый модератор шаман? Иначе откуда он знает о жалобах?
Це дуже просто - якщо кнопка подати скаргу неактивна, значить скарга вже є
Не знаю, когда я писал жалобу, а сообщение уже было обжаловано, у меня просто высвечивался ответ, что "сообщение уже обжаловано". Или это надо проверять именно на своём сообщении и пытаться жаловаться именно на себя?
достатньо посадити десятки тисяч щоб сотні тисяч прийняли перший варіант
А може навіть і просто «тисяч».... В окупованому Херсоні щоб подавити проукраїнський спротив достатньо було кількох гучних викрадень (вони швидко стають відомі всьому місту) з катуванням в підвалах. Інші не схотіли такої участі і затихли. Кримінальні справи за СЗЧ з конкретними термінами, з розголосом в ЗМІ - і вже долярчики не розповсюджують шкідливу тезу «у мене кілка олнопалчан вже 2 роки в СЗЧ живуть звичним життям , ніхто не чіпає».
порівняння так собі. В окупованому Херсоні-2022 в повітрі витала (ширяла) близькість перемоги/деокупації, тому цілком можна було "затихнути та потерпіти", або якщо небуло терпіння то виїхати через рф та Грузію. а в Україні-2025 у повітрі витає вічна війна / стальний дикобраз / остання верба / у нас (тобто у вас, холопи) нема вибору (що транслюється через подоляків та студійних штурмовиків) помножена на тотальну несправедливість. Наврят чи пересічний злякається тюремного сроку і скаже "ну добре, йду довічно на війну, поки не загину або ноги не відірве". Скоріш за все якщо його зловлять то все рівно намагатимуться відправити в учебку а не вязницю (що тоді міняється для нього?)