lapay написав:---=== pesikot ===--- Так, lapay, у мене немає мирного плану. Тому що, Путін нас хоче вбивати. І ніхто не може завадити йому це робити. Тому, єдиний план може бути один - спротив
А всі ці бажання перемовин, РПВ - це все від нерозуміння ситуації ---=== ===--- Ну це давно зрозуміло, що ні в тебе, ні в Зеленського нема іншого плану, ніж клянчити зброю і продовжувати бусифікацію, поступово руйнуючи країну на фронті і всередині. А з якого пальця ви з ним висмоктали, що ніяких альтернатив не існує? Якщо самі тупі і немічні, то хоч послухайте сильних світу цього, які щось можуть, США і КНР. До цього року на слово перемовини Зеленських плювався, а на слово перемир'я і досі плюється. Щось я не чув від партнерів про обов'язковий відвід військ кацапів, для початку перемовин, чи про те, що РПВ це страшне і неможливе зло, рівня Мінських угод. Але для чого мир хитродупим диванним воїнам, на чолі з Зеленським, якщо самі вони на фронт не підуть?
Завтра якраз рівно рік як крайнє повідомлення від лапая. Якраз за РПВ тоді ще банили, бо ще рік назад офіційна лінія складала плани Перемоги і ніяк не менше. Надіюсь з ним (лапаєм) все гаразд.
++++++ Спасибо за цитату.
И що ?
может и мою цитату прочитаешь тогда
Россия соглашается на РПВ ? НЕТ. Пример тому, встреча в Будапеште, которая была отменена
andrijk777 написав:Дивно, але ніхто не задає такого питання: А для чого? Вроді тут на форумі усі розумні люди, але
в граніт. На питання чому можно знайти безліч відповідей, але вони не конструктивні. От допустим через 5 років ми до основанія розвалим рф. Чому? відповідь в мене є. Для чого ? Нема. те що нам простять долги старі і нові і віддадуть нефтяні вишки тюмєні а потім золотий дощ контрібуцій це навіть не хтось нас нає..бав, це ми самі себе дурим. Це ж не трамп сказав що зробить тут швейцарію чи арабські емірати? Мож путін чи сі дзе ?
andrijk777 написав:Все це ваше обговорення на 50 сторінок - це переливання з пустого в порожнє. Як треба буде - то будуть і двері виламувати і відправляти на фронт(як хоче Хотаб), але повірте мені - тоді усі вже всі точно будуть впевнені що війна вже програна. І ще - а думаєте путін цього не знатиме? Думаєте путін погодиться на якийсь мир, коли у нас буде творитись таке? Ні, звичайно, тоді він точно буде воювати до кінця, кінця України очевидно.
Чудова логіка зрадофіла - Путін не хоче миру, тому що Україна чинить спротив. А як перестане чинити спротив, так мир і настане.
Настане, тільки не по ЛБЗ, а з російськими військами на західних кордонах України
Бельгія засудила хвилю масованих російських ударів по Україні і назвала це воєнним злочином.
Позицію влади висловив міністр закордонних справ Максим Прево написав у соцмережі Х. Міністр заявив, що ці бомбардування навмисно спрямовані на цивільне населення, житлові квартали, лікарні, енергетичну інфраструктуру та життєвоважливі служби.
"Вони вбили та поранили невинних людей, включаючи дітей, і залишили цілі громади у страху та темряві. Давайте будемо дуже відвертими: це воєнні злочини. Вони є частиною систематичної стратегії підриву морального духу українського народу", - написав він.
Росія вдарила дроном "Молнія" по дитячому майданчику в Харкові. За попередніми даними, обійшлося без жертв, повідомив міський голова Ігор Терехов.
Ворог поцілив по Холодногірському району Харкова. За попередньою інформацією, пошкоджене скління вікон багатоквартирного будинку поруч, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Ну так - официальная позиция властей - вроде даже на Марафоне транслируют: "что бы не уничтожили"...
Дюрі-бачі написав:Так і нам буде важче в ЄС. Навіть коли приймуть, то придумають 1000500 перехідних дискредитаційних положень, щоб українці не були рівними німцям чи французам в ЄС.
Не будет так. "придумають 1000500 перехідних дискредитаційних положень, щоб" отложить приём в Украины в ЕС. Или придумают какой-нибудь статус "кандидата в члены".
Добре якщо таких як Ви в Закарпатті хоча б 20% роботодавців
Не будет 20% таких роботодавців. А ветеранов будет намного больше, чем 5%. После войны у нас вряд ли будет больше 30 млн. населения (может, и меньше). Если отбросить детей и 10 млн пенсионеров, то працездатних будет максимум 15 млн. Ветеранов будет точно больше 750 тыс. Как минимум раза в 2, а то и больше.
