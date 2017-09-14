RSS
  #<1 ... 1581715818158191582015821>
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 15:02

  flyman написав:
  Schmit написав:
Ще один результат війни без оголошення війни.

поляки будуть їсти траву

Кстати, про есть траву:
️В Україні зникає врожай, бо всіх хлопців забрали на війну, — Telegraf (https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... 5925263-31)

У виробників не вистачає рук для збирання врожаю. Через це його часом легше заорати, аніж збирати.
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 15:03

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:
  lapay написав:---=== pesikot ===---
Так, lapay, у мене немає мирного плану. Тому що, Путін нас хоче вбивати. І ніхто не може завадити йому це робити.
Тому, єдиний план може бути один - спротив

А всі ці бажання перемовин, РПВ - це все від нерозуміння ситуації
---=== ===---
Ну це давно зрозуміло, що ні в тебе, ні в Зеленського нема іншого плану, ніж клянчити зброю і продовжувати бусифікацію, поступово руйнуючи країну на фронті і всередині.
А з якого пальця ви з ним висмоктали, що ніяких альтернатив не існує? Якщо самі тупі і немічні, то хоч послухайте сильних світу цього, які щось можуть, США і КНР. До цього року на слово перемовини Зеленських плювався, а на слово перемир'я і досі плюється. Щось я не чув від партнерів про обов'язковий відвід військ кацапів, для початку перемовин, чи про те, що РПВ це страшне і неможливе зло, рівня Мінських угод.
Але для чого мир хитродупим диванним воїнам, на чолі з Зеленським, якщо самі вони на фронт не підуть?

Завтра якраз рівно рік як крайнє повідомлення від лапая. Якраз за РПВ тоді ще банили, бо ще рік назад офіційна лінія складала плани Перемоги і ніяк не менше.
Надіюсь з ним (лапаєм) все гаразд.

++++++
Спасибо за цитату.

И що ?

может и мою цитату прочитаешь тогда

Россия соглашается на РПВ ? НЕТ.
Пример тому, встреча в Будапеште, которая была отменена
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 15:04

  andrijk777 написав:Дивно, але ніхто не задає такого питання: А для чого?
Вроді тут на форумі усі розумні люди, але
в граніт.
На питання чому можно знайти безліч відповідей, але вони не конструктивні.
От допустим через 5 років ми до основанія розвалим рф.
Чому? відповідь в мене є.
Для чого ? Нема.
те що нам простять долги старі і нові і віддадуть нефтяні вишки тюмєні а потім золотий дощ контрібуцій
це навіть не хтось нас нає..бав, це ми самі себе дурим.
Це ж не трамп сказав що зробить тут швейцарію чи арабські емірати? Мож путін чи сі дзе ?
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 15:10

  andrijk777 написав:Все це ваше обговорення на 50 сторінок - це переливання з пустого в порожнє.
Як треба буде - то будуть і двері виламувати і відправляти на фронт(як хоче Хотаб), але повірте мені - тоді усі вже всі точно будуть впевнені що війна вже програна.
І ще - а думаєте путін цього не знатиме? Думаєте путін погодиться на якийсь мир, коли у нас буде творитись таке? Ні, звичайно, тоді він точно буде воювати до кінця, кінця України очевидно.


Чудова логіка зрадофіла - Путін не хоче миру, тому що Україна чинить спротив. А як перестане чинити спротив, так мир і настане.

Настане, тільки не по ЛБЗ, а з російськими військами на західних кордонах України

Бо по факту, Путін тупо хоче воювати.
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 15:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Навмисне підривають моральний дух: в Бельгії відреагували на російські удари по Україні
Бельгія засудила хвилю масованих російських ударів по Україні і назвала це воєнним злочином.

Позицію влади висловив міністр закордонних справ Максим Прево написав у соцмережі Х. Міністр заявив, що ці бомбардування навмисно спрямовані на цивільне населення, житлові квартали, лікарні, енергетичну інфраструктуру та життєвоважливі служби.

"Вони вбили та поранили невинних людей, включаючи дітей, і залишили цілі громади у страху та темряві. Давайте будемо дуже відвертими: це воєнні злочини. Вони є частиною систематичної стратегії підриву морального духу українського народу", - написав він.



Ворог ударив по дитмайданчику в Харкові дроном "Молнія"
Росія вдарила дроном "Молнія" по дитячому майданчику в Харкові. За попередніми даними, обійшлося без жертв, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Ворог поцілив по Холодногірському району Харкова. За попередньою інформацією, пошкоджене скління вікон багатоквартирного будинку поруч, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 15:17

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:Дивно, але ніхто не задає такого питання: А для чого?
Вроді тут на форумі усі розумні люди, але
в граніт.
На питання чому можно знайти безліч відповідей, але вони не конструктивні.
От допустим через 5 років ми до основанія розвалим рф.
Чому? відповідь в мене є.
Для чого ? Нема.
те що нам простять долги старі і нові і віддадуть нефтяні вишки тюмєні а потім золотий дощ контрібуцій
це навіть не хтось нас нає..бав, це ми самі себе дурим.
Це ж не трамп сказав що зробить тут швейцарію чи арабські емірати? Мож путін чи сі дзе ?

Ну так - официальная позиция властей - вроде даже на Марафоне транслируют: "что бы не уничтожили"...
  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:Так і нам буде важче в ЄС. Навіть коли приймуть, то придумають 1000500 перехідних дискредитаційних положень, щоб українці не були рівними німцям чи французам в ЄС.
Не будет так.
"придумають 1000500 перехідних дискредитаційних положень, щоб" отложить приём в Украины в ЕС. Или придумают какой-нибудь статус "кандидата в члены".

Добре якщо таких як Ви в Закарпатті хоча б 20% роботодавців
Не будет 20% таких роботодавців.
А ветеранов будет намного больше, чем 5%.
После войны у нас вряд ли будет больше 30 млн. населения (может, и меньше). Если отбросить детей и 10 млн пенсионеров, то працездатних будет максимум 15 млн. Ветеранов будет точно больше 750 тыс. Как минимум раза в 2, а то и больше.

Лише погляньте, як впевнено обліківка ЛАД сіє зневіру у майбутньому в Україні. Безапеляційно, абсолютно свідомо нагнітає паніку, працюючи на ворога.
Цей пропагандон давно заслуговує на бан як у lapay - це як мінімум.
  fler написав:
  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:Так і нам буде важче в ЄС. Навіть коли приймуть, то придумають 1000500 перехідних дискредитаційних положень, щоб українці не були рівними німцям чи французам в ЄС.
Не будет так.
"придумають 1000500 перехідних дискредитаційних положень, щоб" отложить приём в Украины в ЕС. Или придумают какой-нибудь статус "кандидата в члены".

Добре якщо таких як Ви в Закарпатті хоча б 20% роботодавців
Не будет 20% таких роботодавців.
А ветеранов будет намного больше, чем 5%.
После войны у нас вряд ли будет больше 30 млн. населения (может, и меньше). Если отбросить детей и 10 млн пенсионеров, то працездатних будет максимум 15 млн. Ветеранов будет точно больше 750 тыс. Как минимум раза в 2, а то и больше.

Лише погляньте, як впевнено обліківка ЛАД сіє зневіру у майбутньому в Україні.

А с чем _конкретно_ вы не согласны? -- слишком мало "халва" в посте написал? :roll:
  _hunter написав:
  flyman написав:.............
поляки будуть їсти траву

Кстати, про есть траву:
️В Україні зникає врожай, бо всіх хлопців забрали на війну, — Telegraf (https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... 5925263-31)

У виробників не вистачає рук для збирання врожаю. Через це його часом легше заорати, аніж збирати.
Соскина не слушал.
А видео flyman посмотрел.
Пан историк малость привирает. Или не малость.
В Китае коррупционеров, действительно, казнят, но коррупцию не победили и не искоренили.
И он как-то слишком уверенно называет арестованные в Европе росс. средства "репараційними грішми". Пока что они не репараційні.
"Зараз треба конкретні кроки" - как и всегда. Но какие конкретно он не говорит.
Интересно о Стерненко. Не знал, что он выкормыш Пинчука. Странно. Неужели Пинчук не мог найти никого, более приличного?
Процитированные им слова Каи Каллас: "Програє війну та страна, у якої менше солдатів і менше грошей", - абсолютно верные, но кэпочевидные.
А слова Сикорского: "Ми будемо їсти траву, але не станемо колонією Росії",- звучат красиво, но их можно легко говорить, пока полякам далеко до "їсти траву". Не уверен, что они так же бодро будут звучать, если полякам даже не придётся "їсти траву", а просто начнёт снижаться уровень жизни.

P.s. Интересно, кто обжаловал посты flyman"а и Schmit"а? Так быстро удалили. Писал ответ flyman"у, пока написал, сообщения уже нет. Пришлось переделывать в ответ вам. :)
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Разница с вашими оппонентами в том, что вы описываете перспективы, исходя из сегодняшних реальных тенденций, а оппоненты из розовых мечтаний и "веры". Кроме "веры" никаких аргументов нет.
Описати тобі ТВОЇ перспективи?
Ти помреш і тебе засунуть 2 метри під землю, або спалять....і це відбудеться дуже швидко по історичним міркам десь до 10-15 років....
Але перспективи твоїх внуків можна описати так само , просто збільшити часовий діапазон десь на років 60.....
І при цьому
що в твоєму діапазоні (до 15 років) що в їх (до 65 років) будуть не тільки могили/кремація/лопати.....
Будуть і хороші речі
як то
Війна закінчиться.... і почнеться життя...
і повір мені
Твої внуки зроблять все щоб їх життя БУЛО КРАЩИМ ніж ти їм пророкуєш, а разом з покращеннями ЇХ життя-наступить і покращення життя в Україні.
Вся суть поста ограничивается этим.
Остальное можно было бы и не писать.
Чому не треба писати?
Чому з написаного ти не віриш?
ти збираєшся жити вічно?
чи ти пророкуєш своїм внукам життя в аду?
Давай , не кремпуйся- розшир свій кругозір і дай сам собі відповідь.
