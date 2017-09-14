|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 16 лис, 2025 16:38
fler написав: ЛАД написав: Дюрі-бачі написав:
Так і нам буде важче в ЄС. Навіть коли приймуть, то придумають 1000500 перехідних дискредитаційних положень, щоб українці не були рівними німцям чи французам в ЄС.
Не будет так.
"придумають 1000500 перехідних дискредитаційних положень, щоб" отложить приём в Украины в ЕС. Или придумают какой-нибудь статус "кандидата в члены".
Добре якщо таких як Ви в Закарпатті хоча б 20% роботодавців
Не будет по розовым очкам сильно уступает20% таких роботодавців.
А ветеранов будет намного больше, чем 5%.
После войны у нас вряд ли будет больше 30 млн. населения (может, и меньше). Если отбросить детей и 10 млн пенсионеров, то працездатних будет максимум 15 млн. Ветеранов будет точно больше 750 тыс. Как минимум раза в 2, а то и больше.
Лише погляньте, як впевнено обліківка ЛАД сіє зневіру у майбутньому в Україні. Безапеляційно, абсолютно свідомо нагнітає паніку, працюючи на ворога.
Цей пропагандон давно заслуговує на бан як у lapay - це як мінімум.
Я не очень понял, что и где я в этом посте посеял.
Вы не согласны с какой-то цифрой?
Интересно, с какой именно?
Но, конечно, вашему эпичному: "Через несколько недель с ээ будет значительно лучше", - по степени розовости сильно уступает. Вы, правда, забыли оговориться: "Если не будет новых обстрелов".
Додано: Нед 16 лис, 2025 16:41
flyman написав: Shaman написав:
не всі, а лише присвячені одному видатному довбню. й ще підказка - розумним людям не потрібно перевіряти КОЖЕН раз - достатньо декількох разів для висновку.
а от навіщо ти скаржишся на все підряд? у ЛАДа теж не вистачає аргументів, але він якось без цього обходиться - він просто зливається. а троль так, не може собі дозволити визнати, що тупить
Оперетор обліківки шаман обзиває когось (напр. "видатним довбнем") і потім сидить і відраховує "час реакції", це ще оператор обліківки хотаб таким займається.
ще одна "обіженка". я дуже довго спілкуюся з людиною, витрачаю час, пояснюю - але коли розумію, що мета не спілкування, а срач або пропаганда своєї думки без прийняття інших думок - то тоді вибач.flyman
, ми ж з вами майже не перетиналися. мені ваш спосіб життя не обходить - доки ви не починаєте доводити, що він єдино вірний. але чомусь останнім часом вам кортить накинути на мене. що сталося?
але в принципі я людина ввічлива на початку. це Хотаб, він по губах не водить, він в кращому випадку окунає голову - тому співчуваю
але й ваша позиція - я ухилянт, й я цим пишаюсь - теж слабка, чому вас власне й чіпляють. я вже описував універсальну формулу - кожен відповідає перед собою. але виправдовувати ухилянство не треба. бо спочатку ти виправдовуєш ухилянство, а потім розповідаєш, що тебе "розстріляли"
до речі, ху_нтер
сам писав, що його "розстріляли"
Додано: Нед 16 лис, 2025 16:47
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав:
Добре якщо таких як Ви в Закарпатті хоча б 20% роботодавців
Не будет 20% таких роботодавців.
А ветеранов будет намного больше, чем 5%.
После войны у нас вряд ли будет больше 30 млн. населения (может, и меньше). Если отбросить детей и 10 млн пенсионеров, то працездатних будет максимум 15 млн. Ветеранов будет точно больше 750 тыс. Как минимум раза в 2, а то и больше.
Совкового пропогандона легко визнеачити по примітиивізму тез які він просуває...
Бо якщо БУДЬ-ЯКУ його тезу розглянути уважніше-вийде що воно бреше аж шуба завертається...
Давайте розглянемо кількість ветеранів допенсійного віку в часі....На наступний день після війни
- 1 500 000 осіб, серед яких 500 000 будуть мати поранення і так далі і тому подібні викривлення здоровья/психіки і саме з цією категорією буде найбільше проблем
Через 5 років після війни - 750 000 осіб , серед яких 300 000 будуть мати поранення і так далі
Через 10 років після війни - 300 000 осіб , серед яких 100 000 будуть мати поранення і так далі
Тому розглядаючи співвідношення між працездатними і тим хто в працездатному віці має відхилення які повязані з службою в ЗСУ - треба враховувати тільки тих хто буде мати відхилення, всі інші тим чи іншим макаром дадуть собі раду.
Тобто наш демагог/страхопуд - свідомо викидує параметр час і відсоток тих хто буде створювати додаткові проблеми внаслідок травм отриманих під час служби і показує все так ніби ВСЮ НАСТУПНУ ІСТОРІЮ Україні-гаплик.....
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 16 лис, 2025 16:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 лис, 2025 16:48
ЛАД написав: fler написав: ЛАД написав:
Не будет так.
"придумають 1000500 перехідних дискредитаційних положень, щоб" отложить приём в Украины в ЕС. Или придумают какой-нибудь статус "кандидата в члены".Добре якщо таких як Ви в Закарпатті хоча б 20% роботодавців
Не будет по розовым очкам сильно уступает20% таких роботодавців.
А ветеранов будет намного больше, чем 5%.
После войны у нас вряд ли будет больше 30 млн. населения (может, и меньше). Если отбросить детей и 10 млн пенсионеров, то працездатних будет максимум 15 млн. Ветеранов будет точно больше 750 тыс. Как минимум раза в 2, а то и больше.
Лише погляньте, як впевнено обліківка ЛАД сіє зневіру у майбутньому в Україні. Безапеляційно, абсолютно свідомо нагнітає паніку, працюючи на ворога.
Цей пропагандон давно заслуговує на бан як у lapay - це як мінімум.
Я не очень понял, что и где я в этом посте посеял.
Вы не согласны с какой-то цифрой?
Интересно, с какой именно?
Но, конечно, вашему эпичному: "Через несколько недель с ээ будет значительно лучше", - по степени розовости сильно уступает. Вы, правда, забыли оговориться: "Если не будет новых обстрелов".
режим дурника увімкнено. це категорична впевненість, що в Європу нас не візьмуть - чисто руська теза. просто прийміть на віру. буз руських всі пропадуть.
якщо все так погано, то змова з Рашею нам не допоможе. а якщо все можна подолати, то без Раші це можливо - а з Рашею - ні. з Рашею це буде сучасний Донецьк
щоб ЛАД
похвалив Будівельника
? та ви що, скоріш небо впаде на землю. хоча для перемоги Будівельник
зробив непорівняно більше. чого непорівняно - бо я так розумію, що вклад ЛАДа
близько нуля. а зі своєю зневірою - навіть від'ємний
Додано: Нед 16 лис, 2025 16:50
budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
--------------------------------------ЛАД
Разница с вашими оппонентами в том, что вы описываете перспективы, исходя из сегодняшних реальных тенденций, а оппоненты из розовых мечтаний и "веры". Кроме "веры" никаких аргументов нет.
----------------------------
Описати тобі ТВОЇ перспективи?
Ти помреш і тебе засунуть 2 метри під землю, або спалять....і це відбудеться дуже швидко по історичним міркам десь до 10-15 років....
Але перспективи твоїх внуків можна описати так само , просто збільшити часовий діапазон десь на років 60.....
І при цьому
що в твоєму діапазоні (до 15 років) що в їх (до 65 років) будуть не тільки могили/кремація/лопати.....
Будуть і хороші речі
як то
Війна закінчиться.... і почнеться життя...і повір мені
Твої внуки зроблять все щоб їх життя БУЛО КРАЩИМ ніж ти їм пророкуєш, а разом з покращеннями ЇХ життя-наступить і покращення життя в Україні.
Вся суть поста ограничивается этим.
Остальное можно было бы и не писать.
Чому не треба писати?
....
Потому что смысл ограничивается этим. Что у вас, что у Шамана все аргументы сводятся к вере.
А остальное совершенно очевидно. Все там будем.
И даже вы.
И желаю вам долгих лет жизни, но неизвестно, кто раньше.
Средние цифры это хорошо, но: «Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус!».
P.s. Куда тыкать я вам, по-моему, уже советовал. Но до вас никак не доходит.
Додано: Нед 16 лис, 2025 16:51
budivelnik написав: ЛАД написав: Дюрі-бачі написав:
Добре якщо таких як Ви в Закарпатті хоча б 20% роботодавців
Не будет 20% таких роботодавців.
А ветеранов будет намного больше, чем 5%.
После войны у нас вряд ли будет больше 30 млн. населения (может, и меньше). Если отбросить детей и 10 млн пенсионеров, то працездатних будет максимум 15 млн. Ветеранов будет точно больше 750 тыс. Как минимум раза в 2, а то и больше.
...... і показує все так ніби ВСЮ НАСТУПНУ ІСТОРІЮ Україні-гаплик.....
Где?
И почему "нестрахопуд" забыл эмиграцию посчитать?
Додано: Нед 16 лис, 2025 16:53
ЛАД написав:
Что у вас, что у Шамана все аргументы сводятся к вере.
Так в тебе те саме
віра в совок, який тебе намахав
віра в пуйла який тебе бомбардує..
Тому я краще буду вірити в майбутнє своїх дітей- а ти й далі прозябай під бомбами які повинні змусити тебе лизати чоботи російського господара...
Додано: Нед 16 лис, 2025 17:00
ЛАД написав:
Но как раз, исходя из того, что вклад в экономику Ланы Дзеркаль явно больше вашего, как раз даёт ей больше прав обсуждать войну, чем вам.
Вы этот вклад как меряете? Что там у Ланы за вклад, кроме того, что она работала на своего дружбана "советником", за что получала огромные для абсолютного большинства украинцев деньги? Или Вы о какой-то другой Дзеркаль?
ЛАД написав:
Хотя от выполнения воинской обязанности вы уклонились. Причём, именно уклонились, хотя у вас такая обязанность точно есть. Это хуже, чем просто не иметь такой обязанности (как женщины). Т.е. по вашей логике права голоса не имеете. Более того, должны были бы понести наказание.
Вы меня с кем-то перепутали - мне боевые повестки точно не приходили, поэтому от чего-то уклониться я просто не мог. Вы также перепутали страну и обязанности - в Украине оборона страны является обязанностью всех граждан согласно Конституции.
Вы всех, кто добровольно не пошёл в ВСУ, считаете уклонистами, заслуживающими наказания?
Про право голоса я Вам уже говорил - у меня его действительно нет в отношении того, где и как заканчивать войну. Как и нет его у горячо любимой Вами Ланы Дзеркаль, если она не готова идти в ВСУ. Но, в принципе, она, конечно, не гонит никого воевать, так что тут к ней претензий нет, но когда она говорит о финском варианте, то его для Украины не существует. Кто нам предлагает "невмешательство во внутренние дела", если путин именно этого и хочет? Можно, конечно, верить, что ему нужны Донецкая и Луганская область, но так думать наивно.
Додано: Нед 16 лис, 2025 17:00
Доля России в международной торговле газом, которая составляла почти 25% в 2021 году, никогда больше не приблизится к этим уровням и может упасть до 10% к 2035 году, говорится в докладе Международного энергетического агентства.
Это приведёт к резкому сокращению доходов от продаж газа: с примерно $120 млрд в год в среднем в 2010-х годах до около $28 млрд в год в среднем в 2030-х годах.
Трамп ще нічого не починав,
США стає головним експортером газу в країни ЄС, так?
Додано: Нед 16 лис, 2025 17:04
_hunter написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Не будет 20% таких роботодавців.
А ветеранов будет намного больше, чем 5%.
После войны у нас вряд ли будет больше 30 млн. населения (может, и меньше). Если отбросить детей и 10 млн пенсионеров, то працездатних будет максимум 15 млн. Ветеранов будет точно больше 750 тыс. Как минимум раза в 2, а то и больше.
Совкового пропогандона легко визнеачити по примітиивізму тез які він просуває...
Бо якщо БУДЬ-ЯКУ його тезу розглянути уважніше-вийде що воно бреше аж шуба завертається...
Давайте розглянемо кількість ветеранів допенсійного віку в часі....
На наступний день після війни - 1 500 000 осіб, серед яких 500 000 будуть мати поранення і так далі і тому подібні викривлення здоровья/психіки і саме з цією категорією буде найбільше проблем
Через 5 років після війни - 750 000 осіб , серед яких 300 000 будуть мати поранення і так далі
Через 10 років після війни - 300 000 осіб , серед яких 100 000 будуть мати поранення і так далі
Тому розглядаючи співвідношення між працездатними і тим хто в працездатному віці має відхилення які повязані з службою в ЗСУ - треба враховувати тільки тих хто буде мати відхилення, всі інші тим чи іншим макаром дадуть собі раду.
Тобто наш демагог/страхопуд - свідомо викидує параметр час і відсоток тих хто буде створювати додаткові проблеми внаслідок травм отриманих під час служби і показує все так ніби ВСЮ НАСТУПНУ ІСТОРІЮ Україні-гаплик.....
Где?
И почему "нестрахопуд" забыл эмиграцию посчитать?
Тому що еміграція це не виїзд всіх працездатних за кордон і залишення всіх проблемних в Україні.
Еміграція-це питання сімейне
І сімї в Україні це не те що в ху..йтера -сам втік а сімя то таке...., головне щоб на пиво вистарчило
