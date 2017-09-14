Додано: Нед 16 лис, 2025 17:23

Иначе откуда он знает о жалобах? Вопрос к модераторам - у нас появился новый модератор шаман?Иначе откуда он знает о жалобах?

оце нас й відрізняє ЛАД. бо я допитливий й цікавлюся різними речами, а не оперую лише тим, що вбили в голову 40-50 років тому.



оце нас й відрізняє ЛАД. бо я допитливий й цікавлюся різними речами, а не оперую лише тим, що вбили в голову 40-50 років тому.

ти за 15 років досі не знаєш, як побачити оскаржене повідомлення чи ні? чи не вмієш визначити час між подіями - час повідомлення та час оскарження? чи не можеш вгадати, хто оскаржує повідомлення, присвячені тупенькому тролю ху_нтеру? Да, не знаю.

Больше того, никогда не интересовался, кто и когда оскаржує повідомлення.

Меня всегда интересовали высказываемые мысли, а не жалобы.

Да, не знаю.Больше того, никогда не интересовался, кто и когда оскаржує повідомлення.Меня всегда интересовали высказываемые мысли, а не жалобы.У вас, к сожалению, мысли уже давно пропали.

Вместо хотя бы попытки сказать "що робити", только "бла-бла-бла".



Пример - ваш предыдущий пост https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5907958#p5907958 . Очень много слов вместо хотя бы попытки аргументированно возразить.

+, как обычно, порция наглой лжи - никто здесь не писал, "як гарно буде в окупації". Писали о том, что люди и в оккупации живут. Да живут. И при немецкой оккупации жили. Но это совсем не значит, що це гарно.

Что "руські можуть все, українці не можуть нічого" вообще никто не утверждал. То, что у РФ возможностей больше, чем у Украины, так это правда.

lapay, приписав ему хамство и "пророссийские нарративы". Ещё раз спасиьо Ой+ за цитату в

И я ещё хорошо помню, как меня регулярно банили на неделю, а то и на месяц за меньшее, чем я пишу сегодня. Порой благодаря вашим провокациям.

lapay, приписав ему хамство и "пророссийские нарративы". Ещё раз спасиьо Ой+ за цитату в https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5907931#p5907931 И я ещё хорошо помню, как меня регулярно банили на неделю, а то и на месяц за меньшее, чем я пишу сегодня. Порой благодаря вашим провокациям.И, думаю, как раз вам легко будет перейти с "владні" на "властні".

пишіть вже відразу - ніколи й не було. бо думки, що соціалістичний експеримент програв вчисту, й приклад срср наочний - це для вас не думки, й навіть не віра - це ересь. такого просто не може бутиЛАД, ви на будь-який аргумент кажете - не бачу або відповідати не буду - яка дискусія ви про що. у вас лише мантра - треба домовитися з Рашею за бідь-які умови. питання НАВІЩО, що це нам дасть? - ви ігноруєте. тому не вам розповідати про аргументи. це у вас я аргументів давно не бачив - лише відповідати не будуй заперечувати що - маячню Летусрока? ні ЛАД, витрачати час на заперечення маяяні - марна трата часу. я навіть не знаю, що можна заперечити у суцільних вигадках..як це не писали. звісно, це я так перебільшив - а пишуть зазвичай - а яка різниця де жити, все однаково. ви особисто писали, що якось живуть, нікого не вбивають. статистика щезнення вас звісно не цікавить - та й взагалі кого ті татари цікавлять, ми ж тільки про руських кажемо...ви нагадайте, з якого контексту ви це висмикнули...я почитав його дописати - ввічливості й близько не побачив.банили вас за вашу дурню, я до чого???ЛАД, ви ж знаєте, що я немаю відношення ні до владу, ні до телемарафону, та й взагалі налаштований до поточної влади досить критично - чому ж ви мене все намагаєтесь виставити пропагандистом? щоб не наводити аргументи на мої дописи? зручно, але так по-радянські