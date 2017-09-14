RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 17:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Як гарно у полоні ... так, ЛАД ? ...

3,5 роки пробув у російському полоні чернігівець, головний сержант Національної гвардії України Артем Туряниця. Потрапив туди у перший день повномасштабного вторгнення, коли ніс службу на Чорнобильській АЕС. Після відходу росіян їх забрали на територію Білорусі, а звідти – до Росії, де понад рік був у Новзибківському СІЗО, потім – у Донській колонії. Каже: ставленням росіян до українських полонених нормальним назвати було важко: за день їм могли дати поїсти лише шматок хліба і бити без приводу, коли заманеться.
Артема, чемпіона світу з паверліфтингу, майстра спорту міжнародного класу, росіяни намагалися змусити підписати контракт із Росгвардією. Робили це різними способами, найчастіше – застосовуючи силу. "Проте в них нічого не вийшло", — каже Артем.
Маючи застої в ногах і травму спини, через яку він довго не міг пересуватись самостійно, Артем не втрачав віри у повернення додому. Каже: головне – спілкуватись зі своїми побратимами.
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 17:05

  prodigy написав:
Доля России в международной торговле газом, которая составляла почти 25% в 2021 году, никогда больше не приблизится к этим уровням и может упасть до 10% к 2035 году, говорится в докладе Международного энергетического агентства.

Это приведёт к резкому сокращению доходов от продаж газа: с примерно $120 млрд в год в среднем в 2010-х годах до около $28 млрд в год в среднем в 2030-х годах.

Трамп ще нічого не починав,
США стає головним експортером газу в країни ЄС, так?

але Раші санкції лише на користь, чи не так русофіли? війною в Україні Раша впевнено забиває цвяхи в свою труну...
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 17:09

ми пройдемо цю зиму з газом від ЄС і США-Андрій Коболев

https://www.facebook.com/reel/1554635919211849
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 17:16

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Где? :shock:
И почему "нестрахопуд" забыл эмиграцию посчитать? :wink:
Тому що еміграція це не виїзд всіх працездатних за кордон і залишення всіх проблемних в Україні.

Там нужно дописать "в обычных странах" :wink: В послевоенных оно все "немного" меняется...
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 17:22

Пропал дом. Всё будет как по маслу: вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее.

Мрійники и демагоги с двух сторон.
АндрейМ vs шамана и будивельника.
Ни мыслей, ни аргументов.
"Сумно, б..."
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 17:23

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Вопрос к модераторам - у нас появился новый модератор шаман?
Иначе откуда он знает о жалобах?

оце нас й відрізняє ЛАД. бо я допитливий й цікавлюся різними речами, а не оперую лише тим, що вбили в голову 40-50 років тому.

ти за 15 років досі не знаєш, як побачити оскаржене повідомлення чи ні? чи не вмієш визначити час між подіями - час повідомлення та час оскарження? :lol: чи не можеш вгадати, хто оскаржує повідомлення, присвячені тупенькому тролю ху_нтеру? :mrgreen:
Да, не знаю.
Больше того, никогда не интересовался, кто и когда оскаржує повідомлення.
Меня всегда интересовали высказываемые мысли, а не жалобы.
У вас, к сожалению, мысли уже давно пропали.

пишіть вже відразу - ніколи й не було. бо думки, що соціалістичний експеримент програв вчисту, й приклад срср наочний - це для вас не думки, й навіть не віра - це ересь. такого просто не може бути :lol:
Пример - ваш предыдущий пост https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5907958#p5907958. Очень много слов вместо хотя бы попытки аргументированно возразить.
Вместо хотя бы попытки сказать "що робити", только "бла-бла-бла".

ЛАД, ви на будь-який аргумент кажете - не бачу або відповідати не буду - яка дискусія ви про що. у вас лише мантра - треба домовитися з Рашею за бідь-які умови. питання НАВІЩО, що це нам дасть? - ви ігноруєте. тому не вам розповідати про аргументи. це у вас я аргументів давно не бачив - лише відповідати не буду 8)

й заперечувати що - маячню Летусрока? ні ЛАД, витрачати час на заперечення маяяні - марна трата часу. я навіть не знаю, що можна заперечити у суцільних вигадках..
+, как обычно, порция наглой лжи - никто здесь не писал, "як гарно буде в окупації". Писали о том, что люди и в оккупации живут. Да живут. И при немецкой оккупации жили. Но это совсем не значит, що це гарно.

як це не писали. звісно, це я так перебільшив - а пишуть зазвичай - а яка різниця де жити, все однаково. ви особисто писали, що якось живуть, нікого не вбивають. статистика щезнення вас звісно не цікавить - та й взагалі кого ті татари цікавлять, ми ж тільки про руських кажемо...
Что "руські можуть все, українці не можуть нічого" вообще никто не утверждал. То, что у РФ возможностей больше, чем у Украины, так это правда.

ви нагадайте, з якого контексту ви це висмикнули...
Так же, как попытки оболгать lapay, приписав ему хамство и "пророссийские нарративы". Ещё раз спасиьо Ой+ за цитату в https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5907931#p5907931.
И я ещё хорошо помню, как меня регулярно банили на неделю, а то и на месяц за меньшее, чем я пишу сегодня. Порой благодаря вашим провокациям.
И, думаю, как раз вам легко будет перейти с "владні" на "властні".

я почитав його дописати - ввічливості й близько не побачив.

банили вас за вашу дурню, я до чого???

ЛАД, ви ж знаєте, що я немаю відношення ні до владу, ні до телемарафону, та й взагалі налаштований до поточної влади досить критично - чому ж ви мене все намагаєтесь виставити пропагандистом? щоб не наводити аргументи на мої дописи? зручно, але так по-радянські :lol:
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ни мыслей, ни аргументов.
"Сумно, б..."
Влучно ти про себе...
От тільки твоє
Пуйло примушує бомбами до покори...
на думки -не тягне
А на термін в самий раз, особливо якщо ти дії пуйла підтримуєш
То як
маєш думку про те що ти таке?
підтримуєш чи проти?
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 17:25

  ЛАД написав:
Пропал дом. Всё будет как по маслу: вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее.

Мрійники и демагоги с двух сторон.
АндрейМ vs шамана и будивельника.
Ни мыслей, ни аргументов.
"Сумно, б..."

рівень зарозумілості у вас (чи в тебе) зашкалює. на відміну від знань й вміння думати, з цим біда-біда :D
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 17:25

  ЛАД написав:
Пропал дом. Всё будет как по маслу: вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее.

Мрійники и демагоги с двух сторон.
АндрейМ vs шамана и будивельника.
Ни мыслей, ни аргументов.
"Сумно, б..."

ЛАД, парторг, попустись ... слишком ты себя высоко несешь ...
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 17:29

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
Пропал дом. Всё будет как по маслу: вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее.

Мрійники и демагоги с двух сторон.
АндрейМ vs шамана и будивельника.
Ни мыслей, ни аргументов.
"Сумно, б..."

рівень зарозумілості у вас (чи в тебе) зашкалює. на відміну від знань й вміння думати, з цим біда-біда :D

Вже якось була історія, коли ЛАД вставав в третю позиції и казав мені, що до нього потрібно ввічливо на Ви, бо він старший за мене. Ну ок.

Через декілька його дописів, я йому знову писав на ти.
Бо вік - це не завжди факт для поваги, особливо, коли з віком приходить не мудрість, а прогресуюча тупість та зарозумілість
