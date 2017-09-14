3,5 роки пробув у російському полоні чернігівець, головний сержант Національної гвардії України Артем Туряниця. Потрапив туди у перший день повномасштабного вторгнення, коли ніс службу на Чорнобильській АЕС. Після відходу росіян їх забрали на територію Білорусі, а звідти – до Росії, де понад рік був у Новзибківському СІЗО, потім – у Донській колонії. Каже: ставленням росіян до українських полонених нормальним назвати було важко: за день їм могли дати поїсти лише шматок хліба і бити без приводу, коли заманеться. Артема, чемпіона світу з паверліфтингу, майстра спорту міжнародного класу, росіяни намагалися змусити підписати контракт із Росгвардією. Робили це різними способами, найчастіше – застосовуючи силу. "Проте в них нічого не вийшло", — каже Артем. Маючи застої в ногах і травму спини, через яку він довго не міг пересуватись самостійно, Артем не втрачав віри у повернення додому. Каже: головне – спілкуватись зі своїми побратимами.
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 16 лис, 2025 17:09, всього редагувалось 1 раз.
Доля России в международной торговле газом, которая составляла почти 25% в 2021 году, никогда больше не приблизится к этим уровням и может упасть до 10% к 2035 году, говорится в докладе Международного энергетического агентства.
Это приведёт к резкому сокращению доходов от продаж газа: с примерно $120 млрд в год в среднем в 2010-х годах до около $28 млрд в год в среднем в 2030-х годах.
Трамп ще нічого не починав, США стає головним експортером газу в країни ЄС, так?
але Раші санкції лише на користь, чи не так русофіли? війною в Україні Раша впевнено забиває цвяхи в свою труну...
ЛАД написав:Вопрос к модераторам - у нас появился новый модератор шаман? Иначе откуда он знает о жалобах?
оце нас й відрізняє ЛАД. бо я допитливий й цікавлюся різними речами, а не оперую лише тим, що вбили в голову 40-50 років тому.
ти за 15 років досі не знаєш, як побачити оскаржене повідомлення чи ні? чи не вмієш визначити час між подіями - час повідомлення та час оскарження? чи не можеш вгадати, хто оскаржує повідомлення, присвячені тупенькому тролю ху_нтеру?
Да, не знаю. Больше того, никогда не интересовался, кто и когда оскаржує повідомлення. Меня всегда интересовали высказываемые мысли, а не жалобы. У вас, к сожалению, мысли уже давно пропали.
пишіть вже відразу - ніколи й не було. бо думки, що соціалістичний експеримент програв вчисту, й приклад срср наочний - це для вас не думки, й навіть не віра - це ересь. такого просто не може бути
ЛАД, ви на будь-який аргумент кажете - не бачу або відповідати не буду - яка дискусія ви про що. у вас лише мантра - треба домовитися з Рашею за бідь-які умови. питання НАВІЩО, що це нам дасть? - ви ігноруєте. тому не вам розповідати про аргументи. це у вас я аргументів давно не бачив - лише відповідати не буду
й заперечувати що - маячню Летусрока? ні ЛАД, витрачати час на заперечення маяяні - марна трата часу. я навіть не знаю, що можна заперечити у суцільних вигадках..
+, как обычно, порция наглой лжи - никто здесь не писал, "як гарно буде в окупації". Писали о том, что люди и в оккупации живут. Да живут. И при немецкой оккупации жили. Но это совсем не значит, що це гарно.
як це не писали. звісно, це я так перебільшив - а пишуть зазвичай - а яка різниця де жити, все однаково. ви особисто писали, що якось живуть, нікого не вбивають. статистика щезнення вас звісно не цікавить - та й взагалі кого ті татари цікавлять, ми ж тільки про руських кажемо...
Что "руські можуть все, українці не можуть нічого" вообще никто не утверждал. То, что у РФ возможностей больше, чем у Украины, так это правда.
ви нагадайте, з якого контексту ви це висмикнули...
Так же, как попытки оболгать lapay, приписав ему хамство и "пророссийские нарративы". Ещё раз спасиьо Ой+ за цитату в https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5907931#p5907931. И я ещё хорошо помню, как меня регулярно банили на неделю, а то и на месяц за меньшее, чем я пишу сегодня. Порой благодаря вашим провокациям. И, думаю, как раз вам легко будет перейти с "владні" на "властні".
я почитав його дописати - ввічливості й близько не побачив.
банили вас за вашу дурню, я до чого???
ЛАД, ви ж знаєте, що я немаю відношення ні до владу, ні до телемарафону, та й взагалі налаштований до поточної влади досить критично - чому ж ви мене все намагаєтесь виставити пропагандистом? щоб не наводити аргументи на мої дописи? зручно, але так по-радянські
ЛАД написав:Ни мыслей, ни аргументов. "Сумно, б..."
Влучно ти про себе... От тільки твоє Пуйло примушує бомбами до покори... на думки -не тягне А на термін в самий раз, особливо якщо ти дії пуйла підтримуєш То як маєш думку про те що ти таке? підтримуєш чи проти?