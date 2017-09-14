рфии скоро крышка
Доллар за год со 120 до 80 рублей
Додано: Нед 16 лис, 2025 17:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 16 лис, 2025 17:34
Стерненко для перемоги зробив більше ніж Успіх з Бандерлогом разом. а куди поділася твоя повага?
забудь весь свій пафос про об'єктивність та повагу. в тебе, як й в Успіха, критерій один - подобається/не подобається людина чи її погляди.
до того ж твої особисті погляди дуже маргінальні - це туга за срср та намагання бачити в руських лише добре, роблячи вигляд, що не помічаєш того, що вони нічим зараз не відрізняються від нацистської Німеччини - твій найгірший кошмар, від якого ти намагаєшся сховатися.
відмінності звісно є - німці робили все якісно, а у руських все через дупу. хоча ні, терор 37-38 років зробили якісно, напевне ніхто не переплюнув - хіба Мао з культурною революцією...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 16 лис, 2025 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 лис, 2025 17:37
Додано: Нед 16 лис, 2025 17:39
Ты же у нас проектировщик, посчитать можешь ...
так посчитай, по чём в $$ авто в России
PS. Хотя, после цены электроэнергии в Польше ... шансы небольшие, что посчитаешь
PPS. И не забудь, как там твой знакомый ай-тишник ? Что-то ты молчишь о нём. Может и не такой уж знакомый
Додано: Нед 16 лис, 2025 17:43
були спогади, як в 22 році тапку в пол, але все одно через корки не встиг вискочити - дуже жалкував. потім десь знайшов шпаринку - але за такі гроші, що йому досі болить в обох випадках не згадувалось ще про когось - баласт з собою не брав...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 16 лис, 2025 17:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 лис, 2025 17:45
що одне брехня, що інше. стерненко перший почав пушити тему фпв дронів. якби тоді держава пішла по його прикладу і швидко масштабувала технологію, могли б виграти війну... а йому прийшлось публічно збирати і 3,14*** доволі швидко самі почали масштабувати тему, час був втрачений..
Додано: Нед 16 лис, 2025 18:00
та він, наче, і сина вивіз через Шлях ... звісно, що не задарма
Проте, про сина не згадує вже давно
Додано: Нед 16 лис, 2025 18:21
В итоге аналитик предупреждает: если ни Украина, ни ее союзники не проведут радикальный пересмотр стратегии, Россия постепенно, но неизбежно выиграет эту войну.
Так ось для чого у квітні..., ну ви зрозуміли.
Додано: Нед 16 лис, 2025 18:28
Яке ж ти дурне ...
Що в квітні, що зараз Росія хоче воювати ... але у тебе винна - Україна ...
Ти тоді написав такий пафосний допис, що зустріч в Будапешті покаже, хто хоче миру, а хто ні ....
І ти обісрався, бо це показало, що Росія не хоче миру
Бо зустріч не відбулась через небажання РФ
А ти цього вперто не хочешь бачити ...
Додано: Нед 16 лис, 2025 19:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
