ЛАД написав:... P.s. Интересно, шаман на ветке появляется только из любви ко мне? Я ушёл, и он замолчал. Самому сказать нечего? ИРПпИ может только разоблачать?
як я бачу, меж немає не лише людська дурість, а й зарозумілість ЛАДа (с)
Вы уже запомнили, что "властні" українською це "владні"?
це все, що ви можете сказати? (скільки вже повторили?)
я й так можу визнати, що виріс в російськомовному середовищі, й перейти на українську мову не так легко, як розповідають. але чомусь ті, хто розповідають, що знають українську зі школи, так й не змогли перейти. а оскільки я перейшов, то можу дати чесну оцінку затраченим зусиллям але критикувати завжди легше, ніж щось робити - таке життя
Тут некоторые уже считали деньги в кармане Украины от российских активов. замороженных в Европе. И нападали на меня за скептицизм. Ну и, как обычно, обвиняли в "любви к РФ" и "защите её интересов".
Депозитарий Euroclear готов подать в суд на европейские инстанции, которые будут причастны к изъятию замороженных в ЕС активов РФ в том или ином виде для передачи их Украине, если это произойдет. О таких намерениях заявила гендиректор депозитария Валери Урбен в интервью газете Le Monde , опубликованном в субботу, 15 ноября.
Урбен считает, что любые действия, "хотя бы отдаленно напоминающие конфискацию" активов РФ, будут незаконными, пишет газета. Глава Euroclear предупредила о возможности судебного преследования со стороны РФ, так как изъятие средств противоречило бы международному праву. Кроме того, глава депозитария беспокоится о статусе организации: "Для Euroclear самое важное - надежность и доверие. Мы являемся важным звеном, которое должно оставаться надежным для стабильности финансовых рынков".
По словам Урбен, если Европейский союз все же примет решение, которое будет похоже на конфискацию, и совет директоров Euroclear решит, что это негативно сказывается на деятельности организации, будет возможен ответ "судебным путем". "Существуют законы. В зависимости от правовой базы мы решим, что мы можем и хотим сделать", - заявила она. При этом Урбен отметила, что соответствующий иск пока не подготовлен, однако с 2022 года Euroclear расширил свою юридическую команду "с десятка до примерно 200 сотрудников".
а деж право сильного, за яким начебто живуть на Заході? чи таки в розвинених країнах живуть за законами?