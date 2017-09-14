RSS
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Пон 17 лис, 2025 00:51

А это к нашему недавнему разговору с М-аудио.
В ходе полномасштабной войны в Украине были разрушены или повреждены свыше 236 тысяч зданий, более 2,5 млн единиц жилья (что составляет около 10 процентов жилого фонда) оказались в той или иной степени повреждены или недоступны из-за продолжающегося вооруженного конфликта. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье, 16 ноября, докладе Международной организации по миграции (IOM) при ООН, характеризующем ситуацию как "беспрецедентный жилищный кризис".

В нем указывается, что на доступности и ценовом уровне жилья сказались нехватка муниципального жилья в сочетании с недостаточно регулируемым рынком аренды и массовым бегством от войны.

По оценке экспертов IOM, свои дома были вынуждены покинуть около 10,6 млн украинцев - это почти четверть довоенного населения страны. Большинство из них выехали за границу. Две трети из 3,7 миллиона не покинувших страну беженцев испытывают трудности с оплатой нового жилья. У многих в результате зависимости от рынка аренды семейные сбережения оказались исчерпаны", - указывают авторы доклада.

В нем также отмечается, что финансовое бремя аренды продолжает сильно давить на людей, покинувших свои дома, ведь им нужно тратить на съем жилья 50 процентов или более своих доходов.
https://www.dw.com/ru/oon-v-ukraine-izza-vojny-besprecedentnyj-zilisnyj-krizis/a-74767519
Это ещё не конец войны.
