В ходе полномасштабной войны в Украине были разрушены или повреждены свыше 236 тысяч зданий, более 2,5 млн единиц жилья (что составляет около 10 процентов жилого фонда) оказались в той или иной степени повреждены или недоступны из-за продолжающегося вооруженного конфликта. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье, 16 ноября, докладе Международной организации по миграции (IOM) при ООН, характеризующем ситуацию как "беспрецедентный жилищный кризис".



В нем указывается, что на доступности и ценовом уровне жилья сказались нехватка муниципального жилья в сочетании с недостаточно регулируемым рынком аренды и массовым бегством от войны.



По оценке экспертов IOM, свои дома были вынуждены покинуть около 10,6 млн украинцев - это почти четверть довоенного населения страны. Большинство из них выехали за границу. Две трети из 3,7 миллиона не покинувших страну беженцев испытывают трудности с оплатой нового жилья. У многих в результате зависимости от рынка аренды семейные сбережения оказались исчерпаны", - указывают авторы доклада.



В нем также отмечается, что финансовое бремя аренды продолжает сильно давить на людей, покинувших свои дома, ведь им нужно тратить на съем жилья 50 процентов или более своих доходов.