Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 17 лис, 2025 11:15
stm написав:
Бог більше на його стороні
Трамп, особливо Фіцо
flyman
Додано: Пон 17 лис, 2025 11:25
stm написав: Banderlog написав: Shaman написав:
Стерненко для перемоги зробив більше ніж Успіх з Бандерлогом разом. а куди поділася твоя повага?
і що ж зробив стерненко? Купив супутник на пожертвувані гроші?⁰
Пішов проти Труханова в Одесі, а не Кагор з ним пив
і я б сказала що вижити у 4 замахах на вбивство, то Бог більше на його стороні ніж на стороні МП
Хто і куди пішов?) Труханова мочить презедент щоб не тусив з залужним.
А нащот невдавшихся замахів то я надто старий щоб в таку чуш вірити ) тож мені самий бистрий стрілок техасу
Banderlog
Додано: Пон 17 лис, 2025 11:38
fler написав:
У постах обліківки ЛАД міжнародне право (як і все інше) працює лише на виправдовування рф.
так не в тому ж справа по великому рахунку. А в тому що для ЄС це (вилучення заморожених активів) буде вистріл собі в голову.
І так, по суті міжнародне право працює "не только лиш для всех", дивно що такі дорослі тьоті удають що вони цього не розуміють
Letusrock
Додано: Пон 17 лис, 2025 11:49
Banderlog написав:
і що ж зробив стерненко? Купив супутник на пожертвувані гроші?⁰
супутник взагалі то притула купляв а не стерненко. в них був спільний фонд на бпла "бобер", але і ПЖ теж на нього збирав через проект блек бокс
trololo
Додано: Пон 17 лис, 2025 11:57
Прикиньте, орган, который создан для борьбы с коррупцией сам взял 20 куе)) взятки
Это в плёнках миндича зафиксировано
Это какой-то сюр
Бетон
Додано: Пон 17 лис, 2025 11:57
Banderlog написав: stm написав: Banderlog написав:
Хто і куди пішов?) Труханова мочить презедент щоб не тусив з залужним.
А нащот невдавшихся замахів то я надто старий щоб в таку чуш вірити ) тож мені самий бистрий стрілок техасу
То ваша чуш про Залужного і Труханова, проти моєї чуші. І так ви вже застарий щоб вірити у героя України попа Буковинського защитника усіх дітей. Якщо б мені і вам надали статистику всі діти при такому опікуні залишилися без житла, яке їм як обездоленим гарантовано державою
буду вважати що той позір попа з облизування януковича на ТБ і його геройський титул опосля, то чисте співпадіння...
stm
Додано: Пон 17 лис, 2025 12:03
Бетон написав:Прикиньте, орган, который создан для борьбы с коррупцией сам взял 20 куе)) взятки
Это в плёнках миндича зафиксировано
Это какой-то сюр
Щоб піймати корупціонера, треба думати, як корупціонер
Faceless
Додано: Пон 17 лис, 2025 12:31
Faceless написав:
Бетон написав:Прикиньте, орган, который создан для борьбы с коррупцией сам взял 20 куе)) взятки
Это в плёнках миндича зафиксировано
Это какой-то сюр
Щоб піймати корупціонера, треба думати, як корупціонер
Вже працюючи в народному господарстві в сфері безпеки та охорони, я призначав на ключові посади по виявленню розкрадань найбільш талановитих крадіїв. Вони швидко закривали всі дири в системі контролю та обліку. В людини зі сторони на це б були витрачені роки.
UA
Додано: Пон 17 лис, 2025 12:45
Faceless написав:
Бетон написав:Прикиньте, орган, который создан для борьбы с коррупцией сам взял 20 куе)) взятки
Это в плёнках миндича зафиксировано
Это какой-то сюр
Щоб піймати корупціонера, треба думати, як корупціонер
А если коррупционер особо матерый попался - и не только лишь думать?..
_hunter
