Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 11:15

  stm написав:Бог більше на його стороні

Трамп, особливо Фіцо
flyman
1
3
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 11:20

  flyman написав:
  stm написав:Бог більше на його стороні

Трамп, особливо Фіцо

Фіцо непогано опустили школярі. Це було принизливо ) Трамп то Трамп, але Венесуелу може і взяти, щось там назріває. З позитивного хочуть надати можливість Мадуро поїхати у оркостан до Асада. Світ має бачити героїв всесвітніх сво разом 8)
stm
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 11:25

  stm написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:Стерненко для перемоги зробив більше ніж Успіх з Бандерлогом разом. а куди поділася твоя повага?

.
і що ж зробив стерненко? Купив супутник на пожертвувані гроші?⁰

Пішов проти Труханова в Одесі, а не Кагор з ним пив :oops: і я б сказала що вижити у 4 замахах на вбивство, то Бог більше на його стороні ніж на стороні МП :lol:

Хто і куди пішов?) Труханова мочить презедент щоб не тусив з залужним.
А нащот невдавшихся замахів то я надто старий щоб в таку чуш вірити ) тож мені самий бистрий стрілок техасу
Banderlog
1
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 11:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:У постах обліківки ЛАД міжнародне право (як і все інше) працює лише на виправдовування рф.

так не в тому ж справа по великому рахунку. А в тому що для ЄС це (вилучення заморожених активів) буде вистріл собі в голову.
І так, по суті міжнародне право працює "не только лиш для всех", дивно що такі дорослі тьоті удають що вони цього не розуміють
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 11:49

  Banderlog написав:і що ж зробив стерненко? Купив супутник на пожертвувані гроші?⁰


супутник взагалі то притула купляв а не стерненко. в них був спільний фонд на бпла "бобер", але і ПЖ теж на нього збирав через проект блек бокс
trololo
1
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 11:57

НАЗК

Прикиньте, орган, который создан для борьбы с коррупцией сам взял 20 куе)) взятки
Это в плёнках миндича зафиксировано

Это какой-то сюр
Бетон
3
1
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 11:57

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Banderlog написав:Хто і куди пішов?) Труханова мочить презедент щоб не тусив з залужним.
А нащот невдавшихся замахів то я надто старий щоб в таку чуш вірити ) тож мені самий бистрий стрілок техасу

То ваша чуш про Залужного і Труханова, проти моєї чуші. І так ви вже застарий щоб вірити у героя України попа Буковинського защитника усіх дітей. Якщо б мені і вам надали статистику всі діти при такому опікуні залишилися без житла, яке їм як обездоленим гарантовано державою ;) буду вважати що той позір попа з облизування януковича на ТБ і його геройський титул опосля, то чисте співпадіння...
stm
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 12:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:Прикиньте, орган, который создан для борьбы с коррупцией сам взял 20 куе)) взятки
Это в плёнках миндича зафиксировано

Это какой-то сюр
Щоб піймати корупціонера, треба думати, як корупціонер
Faceless
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 12:31

  Faceless написав:
Бетон написав:Прикиньте, орган, который создан для борьбы с коррупцией сам взял 20 куе)) взятки
Это в плёнках миндича зафиксировано

Это какой-то сюр
Щоб піймати корупціонера, треба думати, як корупціонер

Вже працюючи в народному господарстві в сфері безпеки та охорони, я призначав на ключові посади по виявленню розкрадань найбільш талановитих крадіїв. Вони швидко закривали всі дири в системі контролю та обліку. В людини зі сторони на це б були витрачені роки.
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 12:45

  Faceless написав:
Бетон написав:Прикиньте, орган, который создан для борьбы с коррупцией сам взял 20 куе)) взятки
Это в плёнках миндича зафиксировано

Это какой-то сюр
Щоб піймати корупціонера, треба думати, як корупціонер

А если коррупционер особо матерый попался - и не только лишь думать?.. ;)
2
