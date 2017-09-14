RSS
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 13:37

  trololo написав:
  Banderlog написав:і що ж зробив стерненко? Купив супутник на пожертвувані гроші?⁰


супутник взагалі то притула купляв а не стерненко. в них був спільний фонд на бпла "бобер", але і ПЖ теж на нього збирав через проект блек бокс
а яка різниця? ) шо одне шо друге, голубки з одного гнізда. Собіратєлі
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 13:41

Чи Зе в курсі всіх оборуток?



послухайте Чекалкіна, тільки дає натяк, якщо суспільство дізнається про
масштаб корупції починаючи з 2019р, то деякі мають видалити свою учеткі на форумі

мєм часу :
останній указ президента Зе-позбавити громадянства пане Зеленського, що уникнути його видачу з Ізраїлю
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 13:47

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Тут некоторые уже считали деньги в кармане Украины от российских активов. замороженных в Европе. И нападали на меня за скептицизм. Ну и, как обычно, обвиняли в "любви к РФ" и "защите её интересов".

а деж право сильного, за яким начебто живуть на Заході? чи таки в розвинених країнах живуть за законами? ;)
"За правом сильного" живут не "на Заході". Так живёт весь мир.
Но вы меня с каждым новым постом всё больше поражаете.
Вы же, вроде, экономист. Если бы такой вопрос задал какой-нибудь сантехник Вася, я бы не удивился. Но объяснять экономисту, что депозитарий Euroclear беспокоится не о соблюдении закона... Его это волнует по другим причинам. В Европе крутятся не только росс. деньги. И страны, которые держат деньги в Европе, тоже не всегда ведут себя "правильно". И если они увидят, что за "неправильное поведение" их деньги могут реквизировать, то они их просто заберут. Надеюсь, что вам не надо объяснять, что происходит с банком, если его вкладчики захотят забрать большие суммы одномоментно.
А законы и право сильного...
Посмотрим, что будет с Венесуэлой. Или вы ещё думаете, что там всё дело в наркотиках?
президент Дональд Трамп приказал отправить в Карибское море небольшую армаду , включающую самый мощный авианосец Америки «Джеральд Р. Форд» и его боевую группу эскортных кораблей. Первоначальным предлогом была операция по борьбе с наркотиками. Однако к настоящему времени наращивание военной мощи включает в себя и такое оружие, как стратегические бомбардировщики B-1 Lancer и десантные корабли, которое чаще используется для свержения правительств, чем для подрыва небольших наркобаронов.

Трамп держит всех в неведении относительно своих истинных намерений. Но на вопрос, истекло ли время Мадуро, в воскресенье он ответил: « Я бы сказал, да ». Всё чаще смена режима становится вопросом не «случится ли это вообще», а «когда» и «как». Авианосец «Джеральд Р. Форд» покинул Средиземное море во вторник; переход через Атлантику занимает от семи до десяти дней, поэтому любая военная операция маловероятна до второй половины этого месяца. Таким образом, ключевое окно — примерно с 15 ноября до нескольких дней перед Рождеством.
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2025-11-05/venezuela-military-action-regime-change-may-open-oil-s-floodgates?srnd=homepage-europe.
Вот и посмотрим на законы. Повторит ли Трамп опыт вторжения США в Гренаду и Панаму в 1983 и 1989 годах. И послушаем, что вы нам расскажете в этом случае.
Тут, правда маленькая проблемка -
Другой вопрос, сможет ли демонстрация силы, возможно, в сочетании с ограниченными ударами, заставить Мадуро уйти в отставку.
Такой уверенности нет.
Кстати, рекомендую статью к прочтению. Рассматриваются возможные варианты будущего нефтерынка. Я, например, не знал, что в Венесуэле самые большие в мире запасы нефти - больше, чем даже у саудитов. Пусть ненамного - 304 млрд. баррелей против 298 млрд., - но тем не менее.
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 13:50

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав: о возможности судебного преследования со стороны РФ, так как изъятие средств противоречило бы международному праву

Ловко, когда нужно то аппелируют к международному праву, а когда не нужно плюют на него. А международное право на самой территории рф вообще не имеет силу, так как национальное право поставлено выше. Могут, умеют, хотят. Какая же эта импотентная функция - международное право, работает только если за правом превосходство в военной силе.
Объясните это шаману.
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 14:17

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...........
Вы уже запомнили, что "властні" українською це "владні"?

це все, що ви можете сказати? (скільки вже повторили?) :lol:

я й так можу визнати, що виріс в російськомовному середовищі, й перейти на українську мову не так легко, як розповідають. але чомусь ті, хто розповідають, що знають українську зі школи, так й не змогли перейти. а оскільки я перейшов, то можу дати чесну оцінку затраченим зусиллям але критикувати завжди легше, ніж щось робити - таке життя 8)
Я тоже "виріс в російськомовному середовищі" и практически всю жизнь в нём живу.
А вы в школе не учили українську мову? Или вы выросли где-нибудь в Тамбове?
А понятие родного языка не такое однозначное, как у нас воспринимается. Почитайте https://en.wikipedia.org/wiki/First_language. Довольно интересно. И вы наверняка читали посты rjkz. Какой язык будет родным у его младшего сына? Вряд ли украинский или русский.
Вы там очень живописно рассказывали о моём поведении в оккупации. Это, видимо, основываясь на том, как вы себе представляете собственное поведение?
Человек, легко отказывающийся от родного языка и культуры, на которой он вырос, так же легко может отказаться и от многого другого.
Интересно, немецкие антифашисты должны были отказаться от немецкого, потому что на нём разговаривал Гитлер?
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 14:24

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав: о возможности судебного преследования со стороны РФ, так как изъятие средств противоречило бы международному праву

Ловко, когда нужно то аппелируют к международному праву, а когда не нужно плюют на него. А международное право на самой территории рф вообще не имеет силу, так как национальное право поставлено выше. Могут, умеют, хотят. Какая же эта импотентная функция - международное право, работает только если за правом превосходство в военной силе.
Объясните это шаману.

А что тут обьяснять - оно работает только внутри группы определённых демократических стран, так ка ктакм существует консенсус. А когда международное право сталкивается с отморозками которым плевать не него, то тогда либо жёсткое принуждение если есть военное превосходство, или сотрясание воздуха если нет такового. Применимо к рф видим сотрясание воздуха.
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 14:42

  fler написав:
  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав: о возможности судебного преследования со стороны РФ, так как изъятие средств противоречило бы международному праву

Ловко, когда нужно то аппелируют к международному праву, а когда не нужно плюют на него. А международное право на самой территории рф вообще не имеет силу, так как национальное право поставлено выше. Могут, умеют, хотят. Какая же эта импотентная функция - международное право, работает только если за правом превосходство в военной силе.

У постах обліківки ЛАД міжнародне право (як і все інше) працює лише на виправдовування рф. Ви не знайдете у нього жодних звинувачень агресора або підтримки ЗСУ.

Я понимаю, что докторше околовсяческих наук больше понравилось, если бы я процитировал не сообщение DW о реальной ситуации, а пост (не помню точно чей, будивельника?) о том, что завтра нам дадут 140 млрд. и мы за месяц-два произведём стопятьсот млн. дронов, забросаем ими всю РФ и будем праздновать победу. Так же, как успокаивает "высоковольтный трансформатор" во дворе дома. Видимо, очки за 300 евро очень способствуют восприятию мира в розовых тонах.
Но, к сожалению или к счастью, реальный мир существует независимо от наших желаний и представлений. И от повторения "халва, халва" сладко не станет.
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 14:44

  stm написав: буду вважати що той позір попа з облизування януковича на ТБ і його геройський титул опосля, то чисте співпадіння...
чого ж совпаденіє. Яник ходив зрідка до церкви.
А не так як нинішня влада сплош воінствующі атеїсти.
ну то таке...
яник з попами , черчіль з міндічем) і орденами за засуги награждає пікалова і кошового.
Я розумію, що у вас свої герої.
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 15:00

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:-----------------------------
ЛАД
о возможности судебного преследования со стороны РФ, так как изъятие средств противоречило бы международному праву
-----------------------------
Ловко, когда нужно то аппелируют к международному праву, а когда не нужно плюют на него. А международное право на самой территории рф вообще не имеет силу, так как национальное право поставлено выше. Могут, умеют, хотят. Какая же эта импотентная функция - международное право, работает только если за правом превосходство в военной силе.
Объясните это шаману.

А что тут обьяснять - оно работает только внутри группы определённых демократических стран, так как там существует консенсус. А когда международное право сталкивается с отморозками которым плевать не него, то тогда либо жёсткое принуждение если есть военное превосходство, или сотрясание воздуха если нет такового. Применимо к рф видим сотрясание воздуха.
Слово "демократических" здесь лишнее.
Работает для любых стран, когда существует консенсус (т.е. всем это выгодно или хотя бы устраивает) или жёсткое принуждение (страх перед быстрой расплатой в случае нарушения).
Это, как правило состояние неустойчивого равновесия, которое нужно постоянно поддерживать. В случае достаточно сильного нарушения этого равновесия начинаются войны.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 17 лис, 2025 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 15:03

https://www.youtube.com/shorts/uTW5XxUg_90
