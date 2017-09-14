ЛАД написав:Тут некоторые уже считали деньги в кармане Украины от российских активов. замороженных в Европе. И нападали на меня за скептицизм. Ну и, как обычно, обвиняли в "любви к РФ" и "защите её интересов".
а деж право сильного, за яким начебто живуть на Заході? чи таки в розвинених країнах живуть за законами?
"За правом сильного" живут не "на Заході". Так живёт весь мир. Но вы меня с каждым новым постом всё больше поражаете. Вы же, вроде, экономист. Если бы такой вопрос задал какой-нибудь сантехник Вася, я бы не удивился. Но объяснять экономисту, что депозитарий Euroclear беспокоится не о соблюдении закона... Его это волнует по другим причинам. В Европе крутятся не только росс. деньги. И страны, которые держат деньги в Европе, тоже не всегда ведут себя "правильно". И если они увидят, что за "неправильное поведение" их деньги могут реквизировать, то они их просто заберут. Надеюсь, что вам не надо объяснять, что происходит с банком, если его вкладчики захотят забрать большие суммы одномоментно. А законы и право сильного... Посмотрим, что будет с Венесуэлой. Или вы ещё думаете, что там всё дело в наркотиках?
президент Дональд Трамп приказал отправить в Карибское море небольшую армаду , включающую самый мощный авианосец Америки «Джеральд Р. Форд» и его боевую группу эскортных кораблей. Первоначальным предлогом была операция по борьбе с наркотиками. Однако к настоящему времени наращивание военной мощи включает в себя и такое оружие, как стратегические бомбардировщики B-1 Lancer и десантные корабли, которое чаще используется для свержения правительств, чем для подрыва небольших наркобаронов.
Трамп держит всех в неведении относительно своих истинных намерений. Но на вопрос, истекло ли время Мадуро, в воскресенье он ответил: « Я бы сказал, да ». Всё чаще смена режима становится вопросом не «случится ли это вообще», а «когда» и «как». Авианосец «Джеральд Р. Форд» покинул Средиземное море во вторник; переход через Атлантику занимает от семи до десяти дней, поэтому любая военная операция маловероятна до второй половины этого месяца. Таким образом, ключевое окно — примерно с 15 ноября до нескольких дней перед Рождеством.
Другой вопрос, сможет ли демонстрация силы, возможно, в сочетании с ограниченными ударами, заставить Мадуро уйти в отставку.
Такой уверенности нет. Кстати, рекомендую статью к прочтению. Рассматриваются возможные варианты будущего нефтерынка. Я, например, не знал, что в Венесуэле самые большие в мире запасы нефти - больше, чем даже у саудитов. Пусть ненамного - 304 млрд. баррелей против 298 млрд., - но тем не менее.
ЛАД написав: о возможности судебного преследования со стороны РФ, так как изъятие средств противоречило бы международному праву
Ловко, когда нужно то аппелируют к международному праву, а когда не нужно плюют на него. А международное право на самой территории рф вообще не имеет силу, так как национальное право поставлено выше. Могут, умеют, хотят. Какая же эта импотентная функция - международное право, работает только если за правом превосходство в военной силе.
ЛАД написав:........... Вы уже запомнили, что "властні" українською це "владні"?
це все, що ви можете сказати? (скільки вже повторили?)
я й так можу визнати, що виріс в російськомовному середовищі, й перейти на українську мову не так легко, як розповідають. але чомусь ті, хто розповідають, що знають українську зі школи, так й не змогли перейти. а оскільки я перейшов, то можу дати чесну оцінку затраченим зусиллям але критикувати завжди легше, ніж щось робити - таке життя
Я тоже "виріс в російськомовному середовищі" и практически всю жизнь в нём живу. А вы в школе не учили українську мову? Или вы выросли где-нибудь в Тамбове? А понятие родного языка не такое однозначное, как у нас воспринимается. Почитайте https://en.wikipedia.org/wiki/First_language. Довольно интересно. И вы наверняка читали посты rjkz. Какой язык будет родным у его младшего сына? Вряд ли украинский или русский. Вы там очень живописно рассказывали о моём поведении в оккупации. Это, видимо, основываясь на том, как вы себе представляете собственное поведение? Человек, легко отказывающийся от родного языка и культуры, на которой он вырос, так же легко может отказаться и от многого другого. Интересно, немецкие антифашисты должны были отказаться от немецкого, потому что на нём разговаривал Гитлер?
ЛАД написав: о возможности судебного преследования со стороны РФ, так как изъятие средств противоречило бы международному праву
Ловко, когда нужно то аппелируют к международному праву, а когда не нужно плюют на него. А международное право на самой территории рф вообще не имеет силу, так как национальное право поставлено выше. Могут, умеют, хотят. Какая же эта импотентная функция - международное право, работает только если за правом превосходство в военной силе.
Объясните это шаману.
А что тут обьяснять - оно работает только внутри группы определённых демократических стран, так ка ктакм существует консенсус. А когда международное право сталкивается с отморозками которым плевать не него, то тогда либо жёсткое принуждение если есть военное превосходство, или сотрясание воздуха если нет такового. Применимо к рф видим сотрясание воздуха.
ЛАД написав: о возможности судебного преследования со стороны РФ, так как изъятие средств противоречило бы международному праву
Ловко, когда нужно то аппелируют к международному праву, а когда не нужно плюют на него. А международное право на самой территории рф вообще не имеет силу, так как национальное право поставлено выше. Могут, умеют, хотят. Какая же эта импотентная функция - международное право, работает только если за правом превосходство в военной силе.
У постах обліківки ЛАД міжнародне право (як і все інше) працює лише на виправдовування рф. Ви не знайдете у нього жодних звинувачень агресора або підтримки ЗСУ.
Я понимаю, что докторше околовсяческих наук больше понравилось, если бы я процитировал не сообщение DW о реальной ситуации, а пост (не помню точно чей, будивельника?) о том, что завтра нам дадут 140 млрд. и мы за месяц-два произведём стопятьсот млн. дронов, забросаем ими всю РФ и будем праздновать победу. Так же, как успокаивает "высоковольтный трансформатор" во дворе дома. Видимо, очки за 300 евро очень способствуют восприятию мира в розовых тонах. Но, к сожалению или к счастью, реальный мир существует независимо от наших желаний и представлений. И от повторения "халва, халва" сладко не станет.
stm написав: буду вважати що той позір попа з облизування януковича на ТБ і його геройський титул опосля, то чисте співпадіння...
чого ж совпаденіє. Яник ходив зрідка до церкви. А не так як нинішня влада сплош воінствующі атеїсти. ну то таке... яник з попами , черчіль з міндічем) і орденами за засуги награждає пікалова і кошового. Я розумію, що у вас свої герої.
alex_dvornichenko написав:----------------------------- ЛАД о возможности судебного преследования со стороны РФ, так как изъятие средств противоречило бы международному праву ----------------------------- Ловко, когда нужно то аппелируют к международному праву, а когда не нужно плюют на него. А международное право на самой территории рф вообще не имеет силу, так как национальное право поставлено выше. Могут, умеют, хотят. Какая же эта импотентная функция - международное право, работает только если за правом превосходство в военной силе.
Объясните это шаману.
А что тут обьяснять - оно работает только внутри группы определённых демократических стран, так как там существует консенсус. А когда международное право сталкивается с отморозками которым плевать не него, то тогда либо жёсткое принуждение если есть военное превосходство, или сотрясание воздуха если нет такового. Применимо к рф видим сотрясание воздуха.
Слово "демократических" здесь лишнее. Работает для любых стран, когда существует консенсус (т.е. всем это выгодно или хотя бы устраивает) или жёсткое принуждение (страх перед быстрой расплатой в случае нарушения). Это, как правило состояние неустойчивого равновесия, которое нужно постоянно поддерживать. В случае достаточно сильного нарушения этого равновесия начинаются войны.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 17 лис, 2025 15:05, всього редагувалось 1 раз.