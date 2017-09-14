RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 16:33

  stm написав:
  Banderlog написав:головне в цьому процесі це те що витрата коштів не контролюється на відміну від державних закупівель)

Скажіть!!! хз як зрозуміти куди і що, навіть ворогам. А ви жодного запиту не робили, бачу, ну що ж... )))
над стерненком ж нема наглядової ради?) Чи є?
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 16:36

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Banderlog написав:головне в цьому процесі це те що витрата коштів не контролюється на відміну від державних закупівель)

Скажіть!!! хз як зрозуміти куди і що, навіть ворогам. А ви жодного запиту не робили, бачу, ну що ж... )))
над стерненком ж нема наглядової ради?) Чи є?

Є ) вони і є головними донорами )
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 16:50

  flyman написав:.......
За даними на травень 2025 року, середня номінальна заробітна плата в Росії становила 99 422 рублі. У 2024 році, за підсумками року, цей показник досяг 87 952 рублів.

Середня заробітна плата в Україні за останніми даними (липень 2025 року) становить близько 26 500 грн.

Переводим в долари.

Далі берем паритет купівельної спроможності (ПКС), та рахуєм скільки чого можна купити і робим висновок, що РФ скоро розвалиться.

Попробовал порівняти тепле з м'яким, как тут советовали.
Я не смогу самостоятельно рассчитать коэффициент конверсии, поэтому спросил чатжпт.
Вот его ответ:
в 2024 году по ППС 1 российский рубль покупательной способности примерно равен ~0.402 гривны, или 100 рублей ≈ 40.2 гривны (по корзине ВВП, как в WDI).
Это даже несколько ниже сегодняшнего соотношения курсов.
При таком коэффициенте получаем: 87 952 руб.* 0,402 = 35357 руб.
Это в 35 357 : 26500 = 1,33 раза или на 33% выше, чем у нас. Разница не революционная, но тем не менее.
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 16:53

черговий чи то "експерт" чи студійний штурмовик на запитання журналістки про СЗЧ запропонував в прямому ефірі чіпувати військовослужбовців, типу "тоді ми їх знайдемо і повернемо, 21 століття на дворі". Пряма мова: "ми ж навіть собак чіпуємо, чому ж не можна..."
Відчуття що чим більшу маячню нести в маси тим броньовитішу броню видають. Інакше важко пояснити чому більшість медійних осіб з 2022 року раптово захворіла та кретинизм
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 16:55

  stm написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:-----------------------------
головне в цьому процесі це те що витрата коштів не контролюється на відміну від державних закупівель)
-----------------------------
Скажіть!!! хз як зрозуміти куди і що, навіть ворогам. А ви жодного запиту не робили, бачу, ну що ж... )))
над стерненком ж нема наглядової ради?) Чи є?

Є ) вони і є головними донорами )
Поэтому ему и удаётся так быстро собирать
приличные суммы?
Да и вообще собирать.
Как и Притуле?
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 16:58

  Letusrock написав:черговий чи то "експерт" чи студійний штурмовик на запитання журналістки про СЗЧ запропонував в прямому ефірі чіпувати військовослужбовців, типу "тоді ми їх знайдемо і повернемо, 21 століття на дворі". Пряма мова: "ми ж навіть собак чіпуємо, чому ж не можна..."
Відчуття що чим більшу маячню нести в маси тим броньовитішу броню видають. Інакше важко пояснити чому більшість медійних осіб з 2022 року раптово захворіла та кретинизм

таврувати як рабів як в колись у Римі, це ж Европа!
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 16:59

  hxbbgaf написав:Українську армію можуть відправити захищати східні кордони ЄС від рф, коли війна в Україні закінчиться миром, – єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс
t.me/voynareal
/125894

З якого це перепугу? Вони зовсім довбанулись? Чи хтось у нас давав присягу захищати інші країни? Уявили нас безправниими рабами, а себе хазяями?

Мабуть йдеться про найманців за контрактом. Після закінчення війни в Україні не буде потреби утримувати таку кількість військових як зараз. Це з одного боку. А з іншого - не всі, хто зара у ЗСУ зможуть повернутися на роботу туди, де були до служби. Таким чином перспектива "захищати східні кордони ЄС від рф" може комусь і зайде, адже гроші там будуть не менші, ніж зараз вони отримують (імхо), а чи нападе пітун на ЄС - то бабця надвоє гадала.
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 16:59

  Letusrock написав:черговий чи то "експерт" чи студійний штурмовик на запитання журналістки про СЗЧ запропонував в прямому ефірі чіпувати військовослужбовців, типу "тоді ми їх знайдемо і повернемо, 21 століття на дворі". Пряма мова: "ми ж навіть собак чіпуємо, чому ж не можна..."
Відчуття що чим більшу маячню нести в маси тим броньовитішу броню видають. Інакше важко пояснити чому більшість медійних осіб з 2022 року раптово захворіла та кретинизм

Це хто таке видав?
Посилання можна?
Чи це було у прямому етері?
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:02

Я не смогу самостоятельно рассчитать коэффициент конверсии, поэтому спросил чатжпт.
Вот его ответ:
в 2024 году по ППС 1 российский рубль покупательной способности примерно равен ~0.402 гривны, или 100 рублей ≈ 40.2 гривны (по корзине ВВП, как в WDI).

Искусственный идиотизм тоже не может ничего самостоятельно посчитать. Он собирает информацию в интернете и выдает нечто среднее. Учитывая специфичность вопроса, исходной информации не слишком много.
Скорее всего, ее источник сомнителен, и доверять ему можно примерно в той же степени, что и декларируемому курсу фубля к доллару, который не торгуется.
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:06

  ЛАД написав:Поэтому ему и удаётся так быстро собирать
приличные суммы?
Да и вообще собирать.
Как и Притуле?

Не зовсім, донори донатять великі суми і контролюють, прості супердупермегасупер диванні патріоти поєднуються в мільйони маленьких донатів. Результат фсб цікавить і ніх.я незрозуміло... )))
Це приклад як не зовсім з голови йде движ. Допоки один, навіть якщо це Джордж Вашингтон з найголовнішим білєм століть, його легше прирізати у темному кутку, коли це велика (не подавляючи більшість, Зе обрали не 73%, а менше половини всіх хто може голосувати) то вже ім'я не має значення, ідея скоріш за все буде трендом на десятиліття і Міндічгейт тому доказ, внє поля зору найліпші друзі, це початок і товстий натяк що ЛіКуан роль настала, бо можуть і не лише про Карлсона, а далі про Алі Бабу видавати на загал )))
