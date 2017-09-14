|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 17 лис, 2025 16:33
stm написав: Banderlog написав:
головне в цьому процесі це те що витрата коштів не контролюється на відміну від державних закупівель)
Скажіть!!! хз як зрозуміти куди і що, навіть ворогам. А ви жодного запиту не робили, бачу, ну що ж... )))
над стерненком ж нема наглядової ради?) Чи є?
Banderlog
Повідомлень: 3942
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 100 раз.
Додано: Пон 17 лис, 2025 16:36
Banderlog написав: stm написав: Banderlog написав:
головне в цьому процесі це те що витрата коштів не контролюється на відміну від державних закупівель)
Скажіть!!! хз як зрозуміти куди і що, навіть ворогам. А ви жодного запиту не робили, бачу, ну що ж... )))
над стерненком ж нема наглядової ради?) Чи є?
Є ) вони і є головними донорами )
stm
Повідомлень: 6076
З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
Додано: Пон 17 лис, 2025 16:50
flyman написав:
.......
За даними на травень 2025 року, середня номінальна заробітна плата в Росії становила 99 422 рублі. У 2024 році, за підсумками року, цей показник досяг 87 952 рублів.
Середня заробітна плата в Україні за останніми даними (липень 2025 року) становить близько 26 500 грн.
Переводим в долари.
Далі берем паритет купівельної спроможності (ПКС), та рахуєм скільки чого можна купити і робим висновок, що РФ скоро розвалиться.
Попробовал порівняти тепле з м'яким, как тут советовали.
Я не смогу самостоятельно рассчитать коэффициент конверсии, поэтому спросил чатжпт.
Вот его ответ:
в 2024 году по ППС 1 российский рубль покупательной способности примерно равен ~0.402 гривны, или 100 рублей ≈ 40.2 гривны (по корзине ВВП, как в WDI).
Это даже несколько ниже сегодняшнего соотношения курсов.
При таком коэффициенте получаем: 87 952 руб.* 0,402 = 35357 руб.
Это в 35 357 : 26500 = 1,33 раза или на 33% выше, чем у нас. Разница не революционная, но тем не менее.
ЛАД
Повідомлень: 37500
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4873 раз.
Додано: Пон 17 лис, 2025 16:53
черговий чи то "експерт" чи студійний штурмовик на запитання журналістки про СЗЧ запропонував в прямому ефірі чіпувати військовослужбовців, типу "тоді ми їх знайдемо і повернемо, 21 століття на дворі". Пряма мова: "ми ж навіть собак чіпуємо, чому ж не можна..."
Відчуття що чим більшу маячню нести в маси тим броньовитішу броню видають. Інакше важко пояснити чому більшість медійних осіб з 2022 року раптово захворіла та кретинизм
Letusrock
Повідомлень: 2820
З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
Додано: Пон 17 лис, 2025 16:55
stm написав: Banderlog написав: stm написав:
-----------------------------Banderlog
головне в цьому процесі це те що витрата коштів не контролюється на відміну від державних закупівель)
-----------------------------
Скажіть!!! хз як зрозуміти куди і що, навіть ворогам. А ви жодного запиту не робили, бачу, ну що ж... )))
над стерненком ж нема наглядової ради?) Чи є?
Є ) вони і є головними донорами )
Поэтому ему и удаётся так быстро собирать
приличные суммы?
Да и вообще собирать.
Как и Притуле?
ЛАД
Повідомлень: 37500
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4873 раз.
Додано: Пон 17 лис, 2025 16:58
Letusrock написав:
черговий чи то "експерт" чи студійний штурмовик на запитання журналістки про СЗЧ запропонував в прямому ефірі чіпувати військовослужбовців, типу "тоді ми їх знайдемо і повернемо, 21 століття на дворі". Пряма мова: "ми ж навіть собак чіпуємо, чому ж не можна..."
Відчуття що чим більшу маячню нести в маси тим броньовитішу броню видають. Інакше важко пояснити чому більшість медійних осіб з 2022 року раптово захворіла та кретинизм
таврувати як рабів як в колись у Римі, це ж Европа!
flyman
Повідомлень: 41479
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
Додано: Пон 17 лис, 2025 16:59
hxbbgaf написав:
Українську армію можуть відправити захищати східні кордони ЄС від рф, коли війна в Україні закінчиться миром, – єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс
t.me/voynareal
/125894
З якого це перепугу? Вони зовсім довбанулись? Чи хтось у нас давав присягу захищати інші країни? Уявили нас безправниими рабами, а себе хазяями?
Мабуть йдеться про найманців за контрактом. Після закінчення війни в Україні не буде потреби утримувати таку кількість військових як зараз. Це з одного боку. А з іншого - не всі, хто зара у ЗСУ зможуть повернутися на роботу туди, де були до служби. Таким чином перспектива "захищати східні кордони ЄС від рф" може комусь і зайде, адже гроші там будуть не менші, ніж зараз вони отримують (імхо), а чи нападе пітун на ЄС - то бабця надвоє гадала.
fler
Повідомлень: 5955
З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1213 раз.
- Подякували: 1338 раз.
Додано: Пон 17 лис, 2025 16:59
Letusrock написав:
черговий чи то "експерт" чи студійний штурмовик на запитання журналістки про СЗЧ запропонував в прямому ефірі чіпувати військовослужбовців, типу "тоді ми їх знайдемо і повернемо, 21 століття на дворі". Пряма мова: "ми ж навіть собак чіпуємо, чому ж не можна..."
Відчуття що чим більшу маячню нести в маси тим броньовитішу броню видають. Інакше важко пояснити чому більшість медійних осіб з 2022 року раптово захворіла та кретинизм
Це хто таке видав?
Посилання можна?
Чи це було у прямому етері?
ЛАД
Повідомлень: 37500
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4873 раз.
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:02
Я не смогу самостоятельно рассчитать коэффициент конверсии, поэтому спросил чатжпт.
Вот его ответ:
в 2024 году по ППС 1 российский рубль покупательной способности примерно равен ~0.402 гривны, или 100 рублей ≈ 40.2 гривны (по корзине ВВП, как в WDI).
Искусственный идиотизм тоже не может ничего самостоятельно посчитать. Он собирает информацию в интернете и выдает нечто среднее. Учитывая специфичность вопроса, исходной информации не слишком много.
Скорее всего, ее источник сомнителен, и доверять ему можно примерно в той же степени, что и декларируемому курсу фубля к доллару, который не торгуется.
Сибарит
Повідомлень: 9102
З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6504 раз.
- Подякували: 21690 раз.
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:06
ЛАД написав:
Поэтому ему и удаётся так быстро собирать
приличные суммы?
Да и вообще собирать.
Как и Притуле?
Не зовсім, донори донатять великі суми і контролюють, прості супердупермегасупер диванні патріоти поєднуються в мільйони маленьких донатів. Результат фсб цікавить і ніх.я незрозуміло... )))
Це приклад як не зовсім з голови йде движ. Допоки один, навіть якщо це Джордж Вашингтон з найголовнішим білєм століть, його легше прирізати у темному кутку, коли це велика (не подавляючи більшість, Зе обрали не 73%, а менше половини всіх хто може голосувати) то вже ім'я не має значення, ідея скоріш за все буде трендом на десятиліття і Міндічгейт тому доказ, внє поля зору найліпші друзі, це початок і товстий натяк що ЛіКуан роль настала, бо можуть і не лише про Карлсона, а далі про Алі Бабу видавати на загал )))
stm
Повідомлень: 6076
З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
