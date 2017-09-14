RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15825158261582715828>
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:09

  Сибарит написав:
Я не смогу самостоятельно рассчитать коэффициент конверсии, поэтому спросил чатжпт.
Вот его ответ:
в 2024 году по ППС 1 российский рубль покупательной способности примерно равен ~0.402 гривны, или 100 рублей ≈ 40.2 гривны (по корзине ВВП, как в WDI).

Искусственный идиотизм тоже не может ничего самостоятельно посчитать. Он собирает информацию в интернете и выдает нечто среднее. Учитывая специфичность вопроса, исходной информации не слишком много.
Скорее всего, ее источник сомнителен, и доверять ему можно примерно в той же степени, что и декларируемому курсу фубля к доллару, который не торгуется.

Это всё понятно, как и вообще точность расчёта коэффициента конверсии, но можете предложить лучший вариант?
И всё-таки "декларируемый курс фубля к доллару, который не торгуется" не совсем оторван от реальной жизни. Возможно, не сильно больше, чем курс торгуемой гривни.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37500
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:09

  stm написав:
  Banderlog написав:над стерненком ж нема наглядової ради?) Чи є?

Є ) вони і є головними донорами )
ну да, ну да. Читаю і уміляюсь з вашої наївності. наглядові ради з донорів? Ну от допустим я здуру дав б умовному притулі глечика з золотом а потом і кажу - давай звіт по потраченим коштам, з технічними характеристиками та цінами в різних продавців. А потім до мене прийдуть наче до митрополита і спитають з якою ціллю інтересуюсь держтаємницею.
Це ж не ремонт дорожнього покриття в покровську, сунути носа в такі діла то бистро отщемлять, хорошо якшо не з яйцями)))
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3942
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:09

  ЛАД написав:
  flyman написав:За даними на травень 2025 року, середня номінальна заробітна плата в Росії становила 99 422 рублі. У 2024 році, за підсумками року, цей показник досяг 87 952 рублів.
Середня заробітна плата в Україні за останніми даними (липень 2025 року) становить близько 26 500 грн.
Переводим в долари.
Далі берем паритет купівельної спроможності (ПКС), та рахуєм скільки чого можна купити і робим висновок, що РФ скоро розвалиться.

Попробовал порівняти тепле з м'яким, как тут советовали.
Я не смогу самостоятельно рассчитать коэффициент конверсии, поэтому спросил чатжпт.
Вот его ответ:
в 2024 году по ППС 1 российский рубль покупательной способности примерно равен ~0.402 гривны, или 100 рублей ≈ 40.2 гривны (по корзине ВВП, как в WDI).
Это даже несколько ниже сегодняшнего соотношения курсов.
При таком коэффициенте получаем: 87 952 руб.* 0,402 = 35357 руб.
Это в 35 357 : 26500 = 1,33 раза или на 33% выше, чем у нас. Разница не революционная, но тем не менее.

Ще раз для особливо обдарованих поясню: порівнювати Україну з кацапією - це як тепле з м'яким.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5955
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:11

  ЛАД написав:Це хто таке видав?
Посилання можна?
Чи це було у прямому етері?


" Киев наживо ", прямой эфир. Но мы узнаем об этом из киндзазы. Чатик есть такой в телеграме. Рекомендую, очень веселый чат.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 996
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:15

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:Це хто таке видав?
Посилання можна?
Чи це було у прямому етері?


" Киев наживо ", прямой эфир. Но мы узнаем об этом из киндзазы. Чатик есть такой в телеграме. Рекомендую, очень веселый чат.

хоспади...
вот они, столующиеся на помойках...
Прохожий
 
Повідомлень: 14203
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:17

  fler написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:За даними на травень 2025 року, середня номінальна заробітна плата в Росії становила 99 422 рублі. У 2024 році, за підсумками року, цей показник досяг 87 952 рублів.
Середня заробітна плата в Україні за останніми даними (липень 2025 року) становить близько 26 500 грн.
Переводим в долари.
Далі берем паритет купівельної спроможності (ПКС), та рахуєм скільки чого можна купити і робим висновок, що РФ скоро розвалиться.

Попробовал порівняти тепле з м'яким, как тут советовали.
Я не смогу самостоятельно рассчитать коэффициент конверсии, поэтому спросил чатжпт.
Вот его ответ:
в 2024 году по ППС 1 российский рубль покупательной способности примерно равен ~0.402 гривны, или 100 рублей ≈ 40.2 гривны (по корзине ВВП, как в WDI).
Это даже несколько ниже сегодняшнего соотношения курсов.
При таком коэффициенте получаем: 87 952 руб.* 0,402 = 35357 руб.
Это в 35 357 : 26500 = 1,33 раза или на 33% выше, чем у нас. Разница не революционная, но тем не менее.

Ще раз для особливо обдарованих поясню: порівнювати Україну з кацапією - це як тепле з м'яким.
Вопрос к докторше околовсяческих наук - с кем треба порівнювати? С Германией или США? :)
И flyman написал это как раз в связи со сравнением цен в РФ.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37500
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:17

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: і що ж зробив стерненко? Купив супутник на пожертвувані гроші?⁰

Стерненко організував цей процес збору коштів та закупівлю дронів. якщо ти стикався в житті.

головне в цьому процесі це те що витрата коштів не контролюється на відміну від державних закупівель)

Бандерлог, я бачу ти теж вмієш перекручувати? це вміють всі руськофіли? :lol:

але вибрав час дуже невдалий - тільки зараз вся країна почула, як контролюються державні закупівлі. й 10-15% це насправді дуже низька ставка.

а коли донатори збирають кошти, то якщо виникнуть сумніви, то збір миттєво закінчиться. відповідальність за нецільове використання теж є. та й звіти вони друкують.

але я без жартів вважаю, що в першу чергу рівняють по собі, хто якби себе повів би. ти ж по життя питання "вирішуєш", чи не так? а навпаки, аналізую та будую системи, які зменшують можливість зловживань - повністю напевне це й не побореш, в нас зараз так точно, можна лише обмежити.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10483
З нами з: 29.09.19
Подякував: 791 раз.
Подякували: 1677 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:19

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Banderlog написав:над стерненком ж нема наглядової ради?) Чи є?

Є ) вони і є головними донорами )
ну да, ну да. Читаю і уміляюсь з вашої наївності. наглядові ради з донорів? Ну от допустим я здуру дав б умовному притулі глечика з золотом а потом і кажу - давай звіт по потраченим коштам, з технічними характеристиками та цінами в різних продавців. А потім до мене прийдуть наче до митрополита і спитають з якою ціллю інтересуюсь держтаємницею.
Це ж не ремонт дорожнього покриття в покровську, сунути носа в такі діла то бистро отщемлять, хорошо якшо не з яйцями)))

Давайте дійсно подумаємо, ви у офісі під землею з 16ма моніторами, це багато, гарний офіс, жодного клейма Притулки чи Стерненка у штуках? :roll: взагалі нічого? :roll: ці фонди про приналежність до МП навіть не питають, я впевнена, там інші критерії відборів :lol:
Востаннє редагувалось stm в Пон 17 лис, 2025 17:32, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6076
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:23

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Banderlog написав:над стерненком ж нема наглядової ради?) Чи є?

Є ) вони і є головними донорами )
ну да, ну да. Читаю і уміляюсь з вашої наївності. наглядові ради з донорів? Ну от допустим я здуру дав б умовному притулі глечика з золотом а потом і кажу - давай звіт по потраченим коштам, з технічними характеристиками та цінами в різних продавців. А потім до мене прийдуть наче до митрополита і спитають з якою ціллю інтересуюсь держтаємницею.
Це ж не ремонт дорожнього покриття в покровську, сунути носа в такі діла то бистро отщемлять, хорошо якшо не з яйцями)))

що ти робиш - не даєш. добре, інші дають.

ось чого не можуть зрозуміти москвофіли - та це що такі горізонтальні зв'язки. так власне був побудований Майдан, так зараз працюють волонтери. там багато що побудовано на довірі. люди які, нікому не довіряють, бо й самі кинуть за першою нагодою звісно таке зробити не можуть. а руські взагалі все по команді - сказали везти гуманітарку - везуть, сказали взяти шефство - беруть. за власною ініціативою, без команди не зроблять нічого.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10483
З нами з: 29.09.19
Подякував: 791 раз.
Подякували: 1677 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:38

  Shaman написав:
  Banderlog написав:.........
головне в цьому процесі це те що витрата коштів не контролюється на відміну від державних закупівель)

Бандерлог, я бачу ти теж вмієш перекручувати? це вміють всі руськофіли? :lol:

але вибрав час дуже невдалий - тільки зараз вся країна почула, як контролюються державні закупівлі. й 10-15% це насправді дуже низька ставка.

а коли донатори збирають кошти, то якщо виникнуть сумніви, то збір миттєво закінчиться. відповідальність за нецільове використання теж є. та й звіти вони друкують.

але я без жартів вважаю, що в першу чергу рівняють по собі, хто якби себе повів би. ти ж по життя питання "вирішуєш", чи не так? а навпаки, аналізую та будую системи, які зменшують можливість зловживань - повністю напевне це й не побореш, в нас зараз так точно, можна лише обмежити.

Ну и?
Все системы контроля не помешали хищениям в Энергоатоме.
Почему такое доверие к Стерненко, у которого никаких систем контроля? На чём оно основано?
И ещё вопрос.
Те, кто в Энергоатоме воровал, тоже отвечали: "в першу чергу рівняють по собі, хто якби себе повів би. ти ж по життя питання "вирішуєш"?
Вы, вроде, всё время против личных выпадов, но в последнее время у вас это почти в каждом посте. Так же, как "руськофільство" и аналогичное.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 17 лис, 2025 17:44, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37500
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15825158261582715828>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 154201
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 350083
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1041132
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5146)
17.11.2025 17:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.