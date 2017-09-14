|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:09
Сибарит написав:
Я не смогу самостоятельно рассчитать коэффициент конверсии, поэтому спросил чатжпт.
Вот его ответ:
в 2024 году по ППС 1 российский рубль покупательной способности примерно равен ~0.402 гривны, или 100 рублей ≈ 40.2 гривны (по корзине ВВП, как в WDI).
Искусственный идиотизм тоже не может ничего самостоятельно посчитать. Он собирает информацию в интернете и выдает нечто среднее. Учитывая специфичность вопроса, исходной информации не слишком много.
Скорее всего, ее источник сомнителен, и доверять ему можно примерно в той же степени, что и декларируемому курсу фубля к доллару, который не торгуется.
Это всё понятно, как и вообще точность расчёта коэффициента конверсии, но можете предложить лучший вариант?
И всё-таки "декларируемый курс фубля к доллару, который не торгуется" не совсем оторван от реальной жизни. Возможно, не сильно больше, чем курс торгуемой гривни.
2
2
6
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:09
stm написав: Banderlog написав:
над стерненком ж нема наглядової ради?) Чи є?
Є ) вони і є головними донорами )
ну да, ну да. Читаю і уміляюсь з вашої наївності. наглядові ради з донорів? Ну от допустим я здуру дав б умовному притулі глечика з золотом а потом і кажу - давай звіт по потраченим коштам, з технічними характеристиками та цінами в різних продавців. А потім до мене прийдуть наче до митрополита і спитають з якою ціллю інтересуюсь держтаємницею.
Це ж не ремонт дорожнього покриття в покровську, сунути носа в такі діла то бистро отщемлять, хорошо якшо не з яйцями)))
1
1
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:09
ЛАД написав: flyman написав:
За даними на травень 2025 року, середня номінальна заробітна плата в Росії становила 99 422 рублі. У 2024 році, за підсумками року, цей показник досяг 87 952 рублів.
Середня заробітна плата в Україні за останніми даними (липень 2025 року) становить близько 26 500 грн.
Переводим в долари.
Далі берем паритет купівельної спроможності (ПКС), та рахуєм скільки чого можна купити і робим висновок, що РФ скоро розвалиться.
Попробовал порівняти тепле з м'яким, как тут советовали.
Я не смогу самостоятельно рассчитать коэффициент конверсии, поэтому спросил чатжпт.
Вот его ответ:
в 2024 году по ППС 1 российский рубль покупательной способности примерно равен ~0.402 гривны, или 100 рублей ≈ 40.2 гривны (по корзине ВВП, как в WDI).
Это даже несколько ниже сегодняшнего соотношения курсов.
При таком коэффициенте получаем: 87 952 руб.* 0,402 = 35357 руб.
Это в 35 357 : 26500 = 1,33 раза или на 33% выше, чем у нас. Разница не революционная, но тем не менее.
Ще раз для особливо обдарованих поясню: порівнювати Україну з кацапією - це як тепле з м'яким.
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:11
ЛАД написав:
Це хто таке видав?
Посилання можна?
Чи це було у прямому етері?
" Киев наживо ", прямой эфир. Но мы узнаем об этом из киндзазы. Чатик есть такой в телеграме. Рекомендую, очень веселый чат.
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:15
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:
Це хто таке видав?
Посилання можна?
Чи це було у прямому етері?
" Киев наживо ", прямой эфир. Но мы узнаем об этом из киндзазы. Чатик есть такой в телеграме
. Рекомендую, очень веселый чат.
хоспади...
вот они, столующиеся на помойках...
1
1
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:17
fler написав: ЛАД написав: flyman написав:
За даними на травень 2025 року, середня номінальна заробітна плата в Росії становила 99 422 рублі. У 2024 році, за підсумками року, цей показник досяг 87 952 рублів.
Середня заробітна плата в Україні за останніми даними (липень 2025 року) становить близько 26 500 грн.
Переводим в долари.
Далі берем паритет купівельної спроможності (ПКС), та рахуєм скільки чого можна купити і робим висновок, що РФ скоро розвалиться.
Попробовал порівняти тепле з м'яким, как тут советовали.
Я не смогу самостоятельно рассчитать коэффициент конверсии, поэтому спросил чатжпт.
Вот его ответ:
в 2024 году по ППС 1 российский рубль покупательной способности примерно равен ~0.402 гривны, или 100 рублей ≈ 40.2 гривны (по корзине ВВП, как в WDI).
Это даже несколько ниже сегодняшнего соотношения курсов.
При таком коэффициенте получаем: 87 952 руб.* 0,402 = 35357 руб.
Это в 35 357 : 26500 = 1,33 раза или на 33% выше, чем у нас. Разница не революционная, но тем не менее.
Ще раз для особливо обдарованих поясню: порівнювати Україну з кацапією - це як тепле з м'яким.
Вопрос к докторше околовсяческих наук - с кем треба порівнювати? С Германией или США?
И flyman
написал это как раз в связи со сравнением цен в РФ.
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:17
Бандерлог
Banderlog написав:
Shaman написав: Banderlog написав:
і що ж зробив стерненко? Купив супутник на пожертвувані гроші?⁰
Стерненко організував цей процес збору коштів та закупівлю дронів. якщо ти стикався в житті.
головне в цьому процесі це те що витрата коштів не контролюється на відміну від державних закупівель)
, я бачу ти теж вмієш перекручувати? це вміють всі руськофіли?
але вибрав час дуже невдалий - тільки зараз вся країна почула, як контролюються державні закупівлі. й 10-15% це насправді дуже низька ставка.
а коли донатори збирають кошти, то якщо виникнуть сумніви, то збір миттєво закінчиться. відповідальність за нецільове використання теж є. та й звіти вони друкують.
але я без жартів вважаю, що в першу чергу рівняють по собі, хто якби себе повів би. ти ж по життя питання "вирішуєш", чи не так? а навпаки, аналізую та будую системи, які зменшують можливість зловживань - повністю напевне це й не побореш, в нас зараз так точно, можна лише обмежити.
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:19
Banderlog написав: stm написав: Banderlog написав:
над стерненком ж нема наглядової ради?) Чи є?
Є ) вони і є головними донорами )
ну да, ну да. Читаю і уміляюсь з вашої наївності. наглядові ради з донорів? Ну от допустим я здуру дав б умовному притулі глечика з золотом а потом і кажу - давай звіт по потраченим коштам, з технічними характеристиками та цінами в різних продавців. А потім до мене прийдуть наче до митрополита і спитають з якою ціллю інтересуюсь держтаємницею.
Це ж не ремонт дорожнього покриття в покровську, сунути носа в такі діла то бистро отщемлять, хорошо якшо не з яйцями)))
Давайте дійсно подумаємо, ви у офісі під землею з 16ма моніторами, це багато, гарний офіс, жодного клейма Притулки чи Стерненка у штуках?
взагалі нічого?
ці фонди про приналежність до МП навіть не питають, я впевнена, там інші критерії відборів
Востаннє редагувалось stm
в Пон 17 лис, 2025 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:23
Banderlog написав: stm написав: Banderlog написав:
над стерненком ж нема наглядової ради?) Чи є?
Є ) вони і є головними донорами )
ну да, ну да. Читаю і уміляюсь з вашої наївності. наглядові ради з донорів? Ну от допустим я здуру дав б умовному притулі глечика з золотом а потом і кажу - давай звіт по потраченим коштам, з технічними характеристиками та цінами в різних продавців. А потім до мене прийдуть наче до митрополита і спитають з якою ціллю інтересуюсь держтаємницею.
Це ж не ремонт дорожнього покриття в покровську, сунути носа в такі діла то бистро отщемлять, хорошо якшо не з яйцями)))
що ти робиш - не даєш. добре, інші дають.
ось чого не можуть зрозуміти москвофіли - та це що такі горізонтальні зв'язки. так власне був побудований Майдан, так зараз працюють волонтери. там багато що побудовано на довірі. люди які, нікому не довіряють, бо й самі кинуть за першою нагодою звісно таке зробити не можуть. а руські взагалі все по команді - сказали везти гуманітарку - везуть, сказали взяти шефство - беруть. за власною ініціативою, без команди не зроблять нічого.
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:38
Shaman написав:
Бандерлог
Banderlog написав:
.........
головне в цьому процесі це те що витрата коштів не контролюється на відміну від державних закупівель)
, я бачу ти теж вмієш перекручувати? це вміють всі руськофіли?
але вибрав час дуже невдалий - тільки зараз вся країна почула, як контролюються державні закупівлі. й 10-15% це насправді дуже низька ставка.
а коли донатори збирають кошти, то якщо виникнуть сумніви, то збір миттєво закінчиться. відповідальність за нецільове використання теж є. та й звіти вони друкують.
але я без жартів вважаю, що в першу чергу рівняють по собі, хто якби себе повів би. ти ж по життя питання "вирішуєш", чи не так? а навпаки, аналізую та будую системи, які зменшують можливість зловживань
- повністю напевне це й не побореш, в нас зараз так точно, можна лише обмежити.
Ну и?
Все системы контроля не помешали хищениям в Энергоатоме.
Почему такое доверие к Стерненко, у которого никаких систем контроля? На чём оно основано?
И ещё вопрос.
Те, кто в Энергоатоме воровал, тоже отвечали: "в першу чергу рівняють по собі, хто якби себе повів би. ти ж по життя питання "вирішуєш"?
Вы, вроде, всё время против личных выпадов, но в последнее время у вас это почти в каждом посте. Так же, как "руськофільство" и аналогичное.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 17 лис, 2025 17:44, всього редагувалось 1 раз.
|