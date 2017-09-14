ЛАД написав:Поэтому ему и удаётся так быстро собирать приличные суммы? Да и вообще собирать. Как и Притуле?
Не зовсім, донори донатять великі суми і контролюють, прості супердупермегасупер диванні патріоти поєднуються в мільйони маленьких донатів. Результат фсб цікавить і ніх.я незрозуміло... ))) Це приклад як не зовсім з голови йде движ. Допоки один, навіть якщо це Джордж Вашингтон з найголовнішим білєм століть, його легше прирізати у темному кутку, коли це велика (не подавляючи більшість, Зе обрали не 73%, а менше половини всіх хто може голосувати) то вже ім'я не має значення, ідея скоріш за все буде трендом на десятиліття і Міндічгейт тому доказ, внє поля зору найліпші друзі, це початок і товстий натяк що ЛіКуан роль настала, бо можуть і не лише про Карлсона, а далі про Алі Бабу видавати на загал )))
Ну вы и накрутили! Я восхищён. Даже не буду пробовать разобраться.
Shaman написав:Стерненко організував цей процес збору коштів та закупівлю дронів. якщо ти стикався в житті.
головне в цьому процесі це те що витрата коштів не контролюється на відміну від державних закупівель)
Бандерлог, я бачу ти теж вмієш перекручувати? це вміють всі руськофіли?
але вибрав час дуже невдалий - тільки зараз вся країна почула, як контролюються державні закупівлі. й 10-15% це насправді дуже низька ставка.
а коли донатори збирають кошти, то якщо виникнуть сумніви, то збір миттєво закінчиться. відповідальність за нецільове використання теж є. та й звіти вони друкують.
Після 24.02.2022, коли у різних ТРО була багато в чому потреба і дійсно допомагали, прийшов черговий запит на допомогу на екіп для ТРО. Потім з"ясувалось, для ТРО у франківській області для інстаграмних фоточек у гарному екіпі на блок-постах
Більше тій людині, яка кинула той запит, не дали ні копійки
І це в колі знайомі-знайомих
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 17 лис, 2025 18:03, всього редагувалось 1 раз.