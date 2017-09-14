|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 17 лис, 2025 18:06
ЛАД написав: stm написав:
Не зовсім, донори донатять великі суми і контролюють, прості супердупермегасупер диванні патріоти поєднуються в мільйони маленьких донатів. Результат фсб цікавить і ніх.я незрозуміло... )))
Це приклад як не зовсім з голови йде движ. Допоки один, навіть якщо це Джордж Вашингтон з найголовнішим білєм століть, його легше прирізати у темному кутку, коли це велика (не подавляючи більшість, Зе обрали не 73%, а менше половини всіх хто може голосувати) то вже ім'я не має значення, ідея скоріш за все буде трендом на десятиліття і Міндічгейт тому доказ, внє поля зору найліпші друзі, це початок і товстий натяк що ЛіКуан роль настала, бо можуть і не лише про Карлсона, а далі про Алі Бабу видавати на загал )))
Ну вы и накрутили! Я восхищён.
Даже не буду пробовать разобраться.
Коли мій малий у віці 2 років "грав Бетховена" на клавіатурі при відкритому Word то в нього виходили більш осмислені тексти
Повідомлень: 2828
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
Додано: Пон 17 лис, 2025 18:08
Letusrock написав:
черговий чи то "експерт" чи студійний штурмовик на запитання журналістки про СЗЧ запропонував в прямому ефірі чіпувати військовослужбовців, типу "тоді ми їх знайдемо і повернемо, 21 століття на дворі". Пряма мова: "ми ж навіть собак чіпуємо, чому ж не можна..."
Відчуття що чим більшу маячню нести в маси тим броньовитішу броню видають. Інакше важко пояснити чому більшість медійних осіб з 2022 року раптово захворіла та кретинизм
Тобто ти, в робочий час, замість виконання своїх прямих зобов"язаннь з логістики ... дивишься прямі ефіри всього підряд
Чи це тобі наспівали на інший інфо-помийці, а ти сюди приніс ? )
pesikot
Повідомлень: 12652
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Пон 17 лис, 2025 18:11
Коли немає аргументів, переходять на особистість та розумові здібності оппонента.
Все, як вчить російська пропаганда )
pesikot
Повідомлень: 12652
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Пон 17 лис, 2025 18:11
У жінці має бути загадка ) Економіст ребуси видає кожен рік, я теж хочу
але думки там 3 і вони пов'язані жіночою логікою і висновок є. Шукайте
stm
Повідомлень: 6078
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
Профіль
Додано: Пон 17 лис, 2025 18:22
pesikot написав:
Тобто ти, в робочий час, замість виконання своїх прямих зобов"язаннь з логістики ... дивишься прямі ефіри всього підряд
написавши подібне ти вчергове показав себе дилетантом. Логістика це 24/7. Я не працюю як ти в собесі з графіком 9-18
Letusrock
Повідомлень: 2828
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
Додано: Пон 17 лис, 2025 18:25
Letusrock написав: pesikot написав:
Тобто ти, в робочий час, замість виконання своїх прямих зобов"язаннь з логістики ... дивишься прямі ефіри всього підряд
написавши подібне ти вчергове показав себе дилетантом. Логістика це 24/7.
Ой бідако, як ти витримуєшь тільки 24/7 ))
Тільки щось вночі тебе тут немає, а вдень, як по графіку )
pesikot
Повідомлень: 12652
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Пон 17 лис, 2025 18:36
Прохожий написав:
хоспади...
вот они, столующиеся на помойках...
Это демагогия. Есть факт. А мне его проще читать в специально заточенном чате, а не смотреть блевотину с ТВ. Информация подается сжато- все плохое. Именно это мне и нужно, что бы не пропустить вовремя когда это плохое начнет угрожать лично мне.
Да и вообще прикольно наблюдать как мусора и ТЦК толпой бьют мужиков, заливают газом женщин- держит в тонусе и понимании того, где мы живем.
В общем пока вам постучат в дверь, в моем доме будет уже пусто
А постучат.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 997
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 43 раз.
Профіль
Додано: Пон 17 лис, 2025 18:44
Господар Вельзевула написав: Прохожий написав:
хоспади...
вот они, столующиеся на помойках...
Это демагогия. Есть факт. А мне его проще читать в специально заточенном чате, а не смотреть блевотину с ТВ.
Именно так, в специально заточенном чате для распростанения информационной блевотины, ты сидишь, эту блевотину и сам ешь, и пытаешь дальше распространить
pesikot
Повідомлень: 12652
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Пон 17 лис, 2025 18:48
Господар Вельзевула написав: Прохожий написав:
хоспади...
вот они, столующиеся на помойках...
Это демагогия. Есть факт. А мне его проще читать в специально заточенном чате, а не смотреть блевотину с ТВ. Информация подается сжато- все плохое. Именно это мне и нужно, что бы не пропустить вовремя когда это плохое начнет угрожать лично мне.
Да и вообще прикольно наблюдать как мусора и ТЦК толпой бьют мужиков, заливают газом женщин- держит в тонусе и понимании того, где мы живем.
В общем пока вам постучат в дверь, в моем доме будет уже пусто
А постучат.
Вас в черезмірній любові до ближнього/суспільства важко звинуватити)) Тверезий цинізм це те чого багатьом бракує для успішного виживання в нашому дурдомі
Letusrock
Повідомлень: 2828
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
Додано: Пон 17 лис, 2025 18:53
Hotab
Повідомлень: 17181
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2537 раз.
Профіль
