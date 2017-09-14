RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15827158281582915830
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 18:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Именно так, в специально заточенном чате для распростанения информационной блевотины
ти що пропонуєш тільки вечірні відосики дивитись? А по даному випадку, першоджерело - це умовний підпанок/екзперд/журналізд який за "2 гримні" несе брєд в маси. Небуло б ідіотів-рупорів пропаганди чи викрадачів людей то канал би немав про що писати. Впевнений що в 2018 цей канал якщо і був, то там писали про дтп та погоду
Letusrock
 
Повідомлень: 2828
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 18:56

  Letusrock написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Прохожий написав:хоспади...
вот они, столующиеся на помойках...

Это демагогия. Есть факт. А мне его проще читать в специально заточенном чате, а не смотреть блевотину с ТВ. Информация подается сжато- все плохое. Именно это мне и нужно, что бы не пропустить вовремя когда это плохое начнет угрожать лично мне.
Да и вообще прикольно наблюдать как мусора и ТЦК толпой бьют мужиков, заливают газом женщин- держит в тонусе и понимании того, где мы живем.
В общем пока вам постучат в дверь, в моем доме будет уже пусто :mrgreen:
А постучат.
Вас в черезмірній любові до ближнього/суспільства важко звинуватити)) Тверезий цинізм це те чого багатьом бракує для успішного виживання в нашому дурдомі

пожрал дерьма с инфопомойки...
поблевал на форуме...
...дальше жрешь дерьмо

это про вас парни, удачи в этом нелегком деле...
Прохожий
 
Повідомлень: 14205
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:пожрал дерьма с инфопомойки...

ти що ждун чи агент кремля? тільки що назвав офіційну держпропаганду (над якою й прикалуються на цьому каналі) "дерьмом с инфопомойки"
Letusrock
 
Повідомлень: 2828
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 18:59

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Именно так, в специально заточенном чате для распростанения информационной блевотины
ти що пропонуєш тільки вечірні відосики дивитись? А по даному випадку, першоджерело - це умовний підпанок/екзперд/журналізд який за "2 гримні" несе брєд в маси. Небуло б ідіотів-рупорів пропаганди чи викрадачів людей то канал би немав про що писати. Впевнений що в 2018 цей канал якщо і був, то там писали про дтп та погоду

самокритика это сильно, уважаю)
Прохожий
 
Повідомлень: 14205
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 19:03

  Letusrock написав:Впевнений що в 2018 цей канал якщо і був, то там писали про дтп та погоду

А що такого трапилось 24.02.2022 року ? Не підкажешь ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12652
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 19:07

  Letusrock написав:Тверезий цинізм це те чого багатьом бракує для успішного виживання в нашому дурдомі

Твій "цинізм" - це віддати мільйони людей рашистам, щоб тобі лячно не було

Твій "цинізм" - це поширювати пропаганду рашистів, тому що ти перелякане

Тільки це не цинізм, це називається геть по-іншому
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12652
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 19:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Твій "цинізм" - це віддати мільйони людей рашистам

ти записався в ППО Чернігова чи ні, хоробрий? Чи довідка в кишені заважає. А без е/е можна й обійтись, "скільки там тої зими" ?
Letusrock
 
Повідомлень: 2828
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 19:23

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Твій "цинізм" - це віддати мільйони людей рашистам

ти записався в ППО Чернігова чи ні, хоробрий? Чи довідка в кишені заважає. А без е/е можна й обійтись, "скільки там тої зими" ?


А чому ти істеришь ? )
Правда почала очі колоти ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12652
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 19:23

чи порушиться просторово-часовий континіум якщо накласти санкції РНБО на голову РНБО? що думаєте?
  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Твій "цинізм" - це віддати мільйони людей рашистам

ти записався в ППО Чернігова чи ні, хоробрий? Чи довідка в кишені заважає. А без е/е можна й обійтись, "скільки там тої зими" ?

А чому ти істеришь ? )
Правда почала очі колоти ? )
конструктивно зїхав, молодець
Letusrock
 
Повідомлень: 2828
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15827158281582915830
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Letusrock, pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 154233
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 350126
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1041162
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5146)
17.11.2025 17:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.