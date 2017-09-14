|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 17 лис, 2025 18:54
pesikot написав:
Именно так, в специально заточенном чате для распростанения информационной блевотины
ти що пропонуєш тільки вечірні відосики дивитись? А по даному випадку, першоджерело - це умовний підпанок/екзперд/журналізд який за "2 гримні" несе брєд в маси. Небуло б ідіотів-рупорів пропаганди чи викрадачів людей то канал би немав про що писати. Впевнений що в 2018 цей канал якщо і був, то там писали про дтп та погоду
Letusrock
Додано: Пон 17 лис, 2025 18:56
Letusrock написав: Господар Вельзевула написав: Прохожий написав:
хоспади...
вот они, столующиеся на помойках...
Это демагогия. Есть факт. А мне его проще читать в специально заточенном чате, а не смотреть блевотину с ТВ. Информация подается сжато- все плохое. Именно это мне и нужно, что бы не пропустить вовремя когда это плохое начнет угрожать лично мне.
Да и вообще прикольно наблюдать как мусора и ТЦК толпой бьют мужиков, заливают газом женщин- держит в тонусе и понимании того, где мы живем.
В общем пока вам постучат в дверь, в моем доме будет уже пусто
А постучат.
Вас в черезмірній любові до ближнього/суспільства важко звинуватити)) Тверезий цинізм це те чого багатьом бракує для успішного виживання в нашому дурдомі
пожрал дерьма с инфопомойки...
поблевал на форуме...
...дальше жрешь дерьмо
это про вас парни, удачи в этом нелегком деле...
Прохожий
Додано: Пон 17 лис, 2025 18:58
Прохожий написав:
пожрал дерьма с инфопомойки...
ти що ждун чи агент кремля? тільки що назвав офіційну держпропаганду (над якою й прикалуються на цьому каналі) "дерьмом с инфопомойки"
Letusrock
Додано: Пон 17 лис, 2025 18:59
Letusrock написав: pesikot написав:
Именно так, в специально заточенном чате для распростанения информационной блевотины
ти що пропонуєш тільки вечірні відосики дивитись? А по даному випадку, першоджерело - це умовний підпанок/екзперд/журналізд який за "2 гримні" несе брєд в маси. Небуло б ідіотів-рупорів пропаганди
чи викрадачів людей то канал би немав про що писати. Впевнений що в 2018 цей канал якщо і був, то там писали про дтп та погоду
самокритика это сильно, уважаю)
Прохожий
Додано: Пон 17 лис, 2025 19:03
Letusrock написав:
Впевнений що в 2018 цей канал якщо і був, то там писали про дтп та погоду
А що такого трапилось 24.02.2022 року ? Не підкажешь ? )
pesikot
Додано: Пон 17 лис, 2025 19:07
Letusrock написав:
Тверезий цинізм це те чого багатьом бракує для успішного виживання в нашому дурдомі
Твій "цинізм" - це віддати мільйони людей рашистам, щоб тобі лячно не було
Твій "цинізм" - це поширювати пропаганду рашистів, тому що ти перелякане
Тільки це не цинізм, це називається геть по-іншому
pesikot
Додано: Пон 17 лис, 2025 19:13
pesikot написав:
Твій "цинізм" - це віддати мільйони людей рашистам
ти записався в ППО Чернігова чи ні, хоробрий? Чи довідка в кишені заважає. А без е/е можна й обійтись, "скільки там тої зими" ?
Letusrock
Додано: Пон 17 лис, 2025 19:23
Letusrock написав: pesikot написав:
Твій "цинізм" - це віддати мільйони людей рашистам
ти записався в ППО Чернігова чи ні, хоробрий? Чи довідка в кишені заважає. А без е/е можна й обійтись, "скільки там тої зими" ?
А чому ти істеришь ? )
Правда почала очі колоти ? )
pesikot
Додано: Пон 17 лис, 2025 19:23
чи порушиться просторово-часовий континіум якщо накласти санкції РНБО на голову РНБО? що думаєте?
pesikot написав: Letusrock написав: pesikot написав:
Твій "цинізм" - це віддати мільйони людей рашистам
ти записався в ППО Чернігова чи ні, хоробрий? Чи довідка в кишені заважає. А без е/е можна й обійтись, "скільки там тої зими" ?
А чому ти істеришь ? )
Правда почала очі колоти ? )
конструктивно зїхав, молодець
Letusrock
Додано: Пон 17 лис, 2025 19:52
особливо під кінець відео
flyman
