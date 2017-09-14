RSS
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 19:56

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:---=== pesikot ===----
Твій "цинізм" - це віддати мільйони людей рашистам
---=== ===---
ти записався в ППО Чернігова чи ні, хоробрий? Чи довідка в кишені заважає. А без е/е можна й обійтись, "скільки там тої зими" ?

А чому ти істеришь ? )
Правда почала очі колоти ? )
конструктивно зїхав, молодець

Letusrock, я повторю ще раз і більше не буду.

Всі твої висери, прийоми, мені знайомі.
Я пройшов це від іншої русні в 2014-2015 роках
Якщо ти вважаєшь, що ти офігенно унікальний, то ніт

Тому, коли ти сюди тягнешь російське інформаційне лайно, то я не буде там шукати картопельку

Навіть, коли ти пишешь - ти шукай, там точно є картопелька )

PS. До речі, коли я писав в минулу суботу, що поліцейський та ТЦК перевіряли пересічних і нікого не схопили, то ти це проігнорував.

Бо у тебе, в твої зляканих поплавлених мізках сидить лише - всіх хапають прям на вулиці )
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 19:57

  stm написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:
але вибрав час дуже невдалий - тільки зараз вся країна почула, як контролюються державні закупівлі. й 10-15% це насправді дуже низька ставка.

а коли донатори збирають кошти, то якщо виникнуть сумніви, то збір миттєво закінчиться. відповідальність за нецільове використання теж є. та й звіти вони друкують.

в ммм теж все було на партнерській довірі.)
Не надо нам рожевих поні в фігвамах малювати, дядя фьодор, я в дєтсвє буратіну дивився і незнайку на лунє...)

Дарек про Україну від Чехів. Рожевий, то нині тренд :lol:
https://ibb.co/993ZjgS1
я не любитель юмору сценарістів з телесеріалу свати. Краску вони перепутали... на ракетному виробництві, я б подивився на вас якби вам машину перекрасив чоловік флер в гаражі замість чорного в рожевий.
Я вам кращу хохму покажу

Запуск автоматизованої системи вже дозволив стягнути понад 100 млн грн податкового боргу з юросіб. Про це розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух в інтерв’ю виданню LIGA.net.

Ця сума податкового боргу стягнута більше, ніж з 2 тис. підприємств. Леся Карнаух розповіла, що йдеться про автоматичне стягнення податкового боргу з юридичних осіб з використанням електронних платіжних інструкцій. Цей інструмент передбачений Національною стратегією доходів і працює всього два місяці, але вже демонструє стабільну позитивну динаміку.

«До запуску цієї системи, наприклад, податковий борг обліковувався за підприємством. Ми направляли паперову платіжну інструкцію до банку, де відкритий рахунок у боржника, щоб стягнути. І починалася історія: то коштів немає, то інші складнощі», – зазначила Леся Карнаух.

Нова система повністю змінює підхід – тепер усе відбувається автоматично та прозоро.

«Все згенеровано, сформовано, пов'язано між собою. Кнопочку натиснули, через казну полетіло до фінансової установи. На рахунку є – стягнули», – акцентувала в. о. Голови ДПС.

Нова система мінімізує людський фактор, пришвидшує процес і посилює ефективність боротьби з податковою заборгованістю.
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 20:02

  Banderlog написав:Я вам кращу хохму покажу

Хохма ? Це так по-буковинські

  Banderlog написав: Запуск автоматизованої системи вже дозволив стягнути понад 100 млн грн податкового боргу з юросіб. Про це розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух в інтерв’ю виданню LIGA.net.

А що не так ? Податки потрібно платити, щоб тобі було за що отримувати ЗП, надбавки, забезпечення та красти тушняк зі складу )
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 20:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Запуск автоматизованої системи вже дозволив стягнути понад 100 млн грн податкового боргу з юросіб. Про це розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух в інтерв’ю виданню LIGA.net.

Ця сума податкового боргу стягнута більше, ніж з 2 тис. підприємств.
Автоматизована система це добре
Погано що нею керують люди....
Два маленьких кейси..
1 Дружина років 5 тому перевела житлову нерухомість з долей в квартиру.. (Було 20% долі в будинку 700м2 що становило 140м2, стало квартира № розміром в 140м3
Третій рік податок на житло нараховується виходячи з того що є дві нерухомості(одна в долях, друга квартира) а це так на хвильку 30000 грн/рік. Писала листи , звонила - без толку
2 Гетьманцев вирішив підняти оподаткування продавців підакцизних товарів..
Було в мене
150 000 брудного
з яких
50 000 - податки
50 000 - донати
50 000 - собі
Якщо 25000 піде в Бюджет додатково то виключно за рахунок донатів( а за жовтень вже так буде) , але коли я купую щось для фронту то по ціні 0,5 від ціни по якійДержава віддає на фронт..
От і виходить
В мене (читай у фронту)відберуть 50 000... і навітьяк якщо всі віддадуть назад на фронт то хлопці отримають в кращому разі 25000

Так що
Здурі можна й мягке зломати....
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 20:26

Немного истории.
Утянул у пользователя US7IGN с соседнего форума.


"В те бурные времена, когда каждый страстно искал основания для надежды, слухи падали на плодородную почву. С другой стороны, население давно перестало верить пропаганде. Правда, было одно исключение: в последние месяцы войны все большее число отчаявшихся людей искало утешения в астрологических прогнозах, печатавшихся в газетах. Как я узнал в Нюрнберге от того же Фриче, министерство пропаганды использовало их как инструмент манипулирования общественным мнением. Фальшивые гороскопы вещали о мрачных долинах, которые следует пройти, о неминуемых сюрпризах и счастливом избавлении от несчастий. Только в астрологических прогнозах у режима еще было будущее.

В феврале и марте 1945 года Гитлер иногда намекал, что различными способами устанавливает контакты с противником, но в детали не вдавался. Мне же стало казаться, что он пытается отрезать все пути к каким-либо переговорам. Во время Ялтинской конференции я слышал, как он инструктирует своего пресс-секретаря Лоренца. Неудовлетворенный освещением конференции в немецкой прессе, Гитлер требовал более резкого, более агрессивного тона: «Собравшихся в Ялте милитаристов необходимо разоблачить и так оскорбить, чтобы у них не осталось и шанса навязать мирные предложения немецкому народу. Эта банда только и ждет случая, чтобы вбить клин между немецким народом и его лидерами. (с)"
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 20:29

ЛАД і його крокодилячі сльози

Пару сторінок назад ЛАД дуже плакав що в нас пуйло знищило 10% житлового фонду
Пару десятків сторінок назад ЛАД ще сильніше лив сльози по питанню демографії(зменшення населення України після війни на 20%)

ЛАД ти хоч розумієш що тут
Труси-Хрестик?
Бо зменшення розміру житлового фонду на 10%
з одночасним зменшенням населення на 20%
=покращенню житлових умов населення.
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 20:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД взяв паузу мабуть.

Хотів йому показати

https://www.facebook.com/share/v/1QDPTk ... tid=wwXIfr
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 20:33

  Hotab написав:ЛАД взяв паузу мабуть.

Хотів йому показати

https://www.facebook.com/share/v/1QDPTk ... tid=wwXIfr

Особливо, як Тигранчик вижив ...
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 20:40

потужні патріоти

  pesikot написав:
  Hotab написав:ЛАД взяв паузу мабуть.

Хотів йому показати

https://www.facebook.com/share/v/1QDPTk ... tid=wwXIfr

Особливо, як Тигранчик вижив ...

і хто ж це дивицця ворожі канали? потужні патріоти
