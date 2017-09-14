RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15829158301583115832
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 21:11

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Я вам кращу хохму покажу

Хохма ? Це так по-буковинські

  Banderlog написав: Запуск автоматизованої системи вже дозволив стягнути понад 100 млн грн податкового боргу з юросіб. Про це розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух в інтерв’ю виданню LIGA.net.

А що не так ? Податки потрібно платити, щоб тобі було за що отримувати ЗП, надбавки, забезпечення та красти тушняк зі складу )
а такої кнопки шо якби держава мені була винна то я міг нажати і з звр мені гроші прийшли то нема?
Бо я якось не понімаю як воно є звр і держава зичить гроші.

Тобто, про "хохму", яка є російським висловом зауважень немає
так і запишемо

Далі, пішло масковское - завести рака за камень

Ты не получаешь ЗП ? Надбавки ?
От бідося )
И ворованный тушняк не ты предлагал пані stm ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12660
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 21:22

  Banderlog написав:А нащот невдавшихся замахів то я надто старий щоб в таку чуш вірити ) тож мені самий бистрий стрілок техасу

Ти старий ?

Ти - пацан.
Нехай в тобі 120 кг і на тобі погони майора, але ти - пацан
Вы, товарищ капитан 2-го ранга, отличаетесь от ребенка лишь размерами детородных органов и умением жрать водку в неограниченных размерах.

Бо причинно-наслідкові зв"язкі у тебе не сформовані
Віришь лише у картину миру, сформовану після бані з кагором у Онуфрія

От якби Стерненко реально вбили, ти б тоді радів, що замахи пройшли успішно
А якщо не вдалось, то це ж не замах. Це просто не вдалось
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 17 лис, 2025 21:28, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12660
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 21:23

  pesikot написав:

Ты не получаешь ЗП ? Надбавки ?
От бідося )
И ворованный тушняк не ты предлагал пані stm ? )
дурнику,
а де я писав що я бідося? І чого ж ворований? ) Мож мені її дають і я хотів дати? Ще оце запиши)
leben und leben lassen
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3947
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 21:33

  Hotab написав:ЛАД взяв паузу мабуть.

Хотів йому показати

https://www.facebook.com/share/v/1QDPTk ... tid=wwXIfr

Не очень понял, что вы хотели сказать этим видео.
Давно известно, что у нас доблестные разведчики, а у врага мерзкие шпионы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37503
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 21:36

  pesikot написав:Тобто, про "хохму", яка є російським висловом зауважень немає
так і запишемо

Слово это изначально еврейское, но и в украинском применяется: http://slovopedia.org.ua/57/53413/376322.html
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9103
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6504 раз.
Подякували: 21690 раз.
 
Профіль
 
135
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 21:37

  Banderlog написав:
  pesikot написав:

Ты не получаешь ЗП ? Надбавки ?
От бідося )
И ворованный тушняк не ты предлагал пані stm ? )
дурнику,
а де я писав що я бідося? І чого ж ворований? ) Мож мені її дають і я хотів дати? Ще оце запиши)
leben und leben lassen

Чому ти сам цей принцип не використовуешь ?

А тіки, коли тебе самого прижали ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12660
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 21:41

  Сибарит написав:
  pesikot написав:Тобто, про "хохму", яка є російським висловом зауважень немає
так і запишемо

Слово это изначально еврейское, но и в украинском применяется: http://slovopedia.org.ua/57/53413/376322.html

Особенно интересно читать такие замечания от персонажа, который никак не может усвоить, что в глагольных окончаниях после "ш" в украинском языке "ь" не ставится.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37503
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 21:44

  Сибарит написав:
  pesikot написав:Тобто, про "хохму", яка є російським висловом зауважень немає
так і запишемо

Слово это изначально еврейское, но и в украинском применяется: http://slovopedia.org.ua/57/53413/376322.html

В українськом - це вже походження від російського, яке було від еврейського
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12660
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 21:45

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  pesikot написав:Тобто, про "хохму", яка є російським висловом зауважень немає
так і запишемо

Слово это изначально еврейское, но и в украинском применяется: http://slovopedia.org.ua/57/53413/376322.html

Особенно интересно читать такие замечания от персонажа, который никак не может усвоить, что в глагольных окончаниях после "ш" в украинском языке "ь" не ставится.

ты же меня не читаешь, принципиально, а тут выдал базу )

И у тебя переход на личности, хотя ты говоришь - это не приемлемо, так нельзя
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12660
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 15829158301583115832
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 154292
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 350195
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1041236
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.