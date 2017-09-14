|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 17 лис, 2025 21:11
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Я вам кращу хохму
покажу
Хохма ? Це так по-буковинські
Banderlog написав:
Запуск автоматизованої системи вже дозволив стягнути понад 100 млн грн податкового боргу з юросіб. Про це розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух в інтерв’ю виданню LIGA.net.
А що не так ? Податки потрібно платити, щоб тобі було за що отримувати ЗП, надбавки, забезпечення та красти тушняк зі складу )
а такої кнопки шо якби держава мені була винна то я міг нажати і з звр мені гроші прийшли то нема?
Бо я якось не понімаю як воно є звр і держава зичить гроші.
Тобто, про "хохму", яка є російським висловом зауважень немає
так і запишемо
Далі, пішло масковское - завести рака за камень
Ты не получаешь ЗП ? Надбавки ?
От бідося )
И ворованный тушняк не ты предлагал пані stm ? )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12660
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 17 лис, 2025 21:22
Banderlog написав:
А нащот невдавшихся замахів то я надто старий щоб в таку чуш вірити ) тож мені самий бистрий стрілок техасу
Ти старий ?
Ти - пацан.
Нехай в тобі 120 кг і на тобі погони майора, але ти - пацан
Вы, товарищ капитан 2-го ранга, отличаетесь от ребенка лишь размерами детородных органов и умением жрать водку в неограниченных размерах.
Бо причинно-наслідкові зв"язкі у тебе не сформовані
Віришь лише у картину миру, сформовану після бані з кагором у Онуфрія
От якби Стерненко реально вбили, ти б тоді радів, що замахи пройшли успішно
А якщо не вдалось, то це ж не замах. Це просто не вдалось
Востаннє редагувалось pesikot
в Пон 17 лис, 2025 21:28, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12660
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 17 лис, 2025 21:23
pesikot написав:
Ты не получаешь ЗП ? Надбавки ?
От бідося )
И ворованный тушняк не ты предлагал пані stm ? )
дурнику,
а де я писав що я бідося? І чого ж ворований? ) Мож мені її дають і я хотів дати? Ще оце запиши)
leben und leben lassen
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3947
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 17 лис, 2025 21:33
Не очень понял, что вы хотели сказать этим видео.
Давно известно, что у нас доблестные разведчики, а у врага мерзкие шпионы.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37503
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4873 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 17 лис, 2025 21:36
pesikot написав:
Тобто, про "хохму", яка є російським висловом зауважень немає
так і запишемо
Слово это изначально еврейское, но и в украинском применяется: http://slovopedia.org.ua/57/53413/376322.html
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9103
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6504 раз.
- Подякували: 21690 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
82
38
2
Додано: Пон 17 лис, 2025 21:37
Banderlog написав: pesikot написав:
Ты не получаешь ЗП ? Надбавки ?
От бідося )
И ворованный тушняк не ты предлагал пані stm ? )
дурнику,
а де я писав що я бідося? І чого ж ворований? ) Мож мені її дають і я хотів дати? Ще оце запиши) leben und leben lassen
Чому ти сам цей принцип не використовуешь ?
А тіки, коли тебе самого прижали ? )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12660
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 17 лис, 2025 21:41
Особенно интересно читать такие замечания от персонажа, который никак не может усвоить, что в глагольных окончаниях после "ш" в украинском языке "ь" не ставится.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37503
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4873 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 17 лис, 2025 21:44
В українськом - це вже походження від російського, яке було від еврейського
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12660
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 17 лис, 2025 21:45
ЛАД написав:
Особенно интересно читать такие замечания от персонажа, который никак не может усвоить, что в глагольных окончаниях после "ш" в украинском языке "ь" не ставится.
ты же меня не читаешь, принципиально, а тут выдал базу )
И у тебя переход на личности, хотя ты говоришь - это не приемлемо, так нельзя
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12660
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|154292
|
|
|1493
|350195
|
|
|6076
|1041236
|
|