Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 22:44

  Banderlog написав:
  Shaman написав:але вибрав час дуже невдалий - тільки зараз вся країна почула, як контролюються державні закупівлі. й 10-15% це насправді дуже низька ставка.

а коли донатори збирають кошти, то якщо виникнуть сумніви, то збір миттєво закінчиться. відповідальність за нецільове використання теж є. та й звіти вони друкують.
в ммм теж все було на партнерській довірі.)
Не надо нам рожевих поні в фігвамах малювати, дядя фьодор, я в дєтсвє буратіну дивився і незнайку на лунє...)

й хто там для тебе взірець зрозуміло :lol:

про державні закуплі вже не сперечаєтесь? ти ж там в обленерго краще мене розумієш, як це працює ;)

ммм - це піраміда. а коли ти збираєш гроші на добровольчих засадах - то довіра це основне. втратив довіру - й збори закінчилися... тому не треба накидати на волонтерів... будуть факти, як в цього Гусакова - тоді поговоримо...
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 22:52

  pesikot написав:
  Hotab написав:ЛАД взяв паузу мабуть.

Хотів йому показати

https://www.facebook.com/share/v/1QDPTk ... tid=wwXIfr

Особливо, як Тигранчик вижив ...

це він звідти заманює - які там гарні люди зібралися - чекає компанію до себе з Кобзоном :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 22:54

  Banderlog написав: а такої кнопки шо якби держава мені була винна то я міг нажати і з звр мені гроші прийшли то нема?
Бо я якось не понімаю як воно є звр і держава зичить гроші.

то ти трошки в фінансах не шариш, як воно ЗВР насправді функціонує. я неодноразово писав на валютній гілці, але більшість письменники, а не читачі 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 22:56

  Hotab написав:ЛАД взяв паузу мабуть.

Хотів йому показати

https://www.facebook.com/share/v/1QDPTk ... tid=wwXIfr

як ми з'ясували з його допису, ну не може він, коли мене немає :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 23:11

  flyman написав:
  pesikot написав:
  Hotab написав:ЛАД взяв паузу мабуть.

Хотів йому показати

https://www.facebook.com/share/v/1QDPTk ... tid=wwXIfr

Особливо, як Тигранчик вижив ...

і хто ж це дивицця ворожі канали? потужні патріоти

Якщо хто зустріне екс-дружину Флаймана, спитайте чому вона свого часу не дожувала цього богомола. Тепер у нього пошкодження кори головного мозку і він не відрізняє «ворожі канали» від «настоящее время».
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 23:12

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:.........
головне в цьому процесі це те що витрата коштів не контролюється на відміну від державних закупівель)

Бандерлог, я бачу ти теж вмієш перекручувати? це вміють всі руськофіли? :lol:

але вибрав час дуже невдалий - тільки зараз вся країна почула, як контролюються державні закупівлі. й 10-15% це насправді дуже низька ставка.

а коли донатори збирають кошти, то якщо виникнуть сумніви, то збір миттєво закінчиться. відповідальність за нецільове використання теж є. та й звіти вони друкують.

але я без жартів вважаю, що в першу чергу рівняють по собі, хто якби себе повів би. ти ж по життя питання "вирішуєш", чи не так? а навпаки, аналізую та будую системи, які зменшують можливість зловживань - повністю напевне це й не побореш, в нас зараз так точно, можна лише обмежити.

Ну и?
Все системы контроля не помешали хищениям в Энергоатоме.
Почему такое доверие к Стерненко, у которого никаких систем контроля? На чём оно основано?
И ещё вопрос.
Те, кто в Энергоатоме воровал, тоже отвечали: "в першу чергу рівняють по собі, хто якби себе повів би. ти ж по життя питання "вирішуєш"?
Вы, вроде, всё время против личных выпадов, но в последнее время у вас это почти в каждом посте. Так же, как "руськофільство" и аналогичное.

коли припинете використовувати слово "пропагандист" в кожному дописі стосовно мене, тоді можливо прислухаємось до ваших побажань щодо особистотей. а до цього не витрачайте час зі своїм пеньком в оці ;)

а руськофільство - так це констатація факту. я ж вам питав декілька раз - в чому зараз перевага союзу з Рашею? окрім російською мови. жодного разу не відповіли, але вперто штовхаєте туди країну.

про Енергоатом не зрозумів допис - stm впливає? але вона хоч притримується логіки, хоча й своєрідної, а увас просто незрозуміле речення. про вирішувати питання це було Бандерлогу, гадаю він зрозумів 8)

якраз в нас біда з системами контролю. одна з таких систем - наглядові ради. й здається, ви з тих, хто теж проти рад. в Енергоатомі цю раду саботували - на відміну від Укренерго. але парадокс нашої держави - Кудрицький отримав підозру за те, що не хотів лягати під цю ж команду... відчуваєте різницю, кого доганяє НАБУ й кого ДБР?

а питання довіри воно таке - ви ж Стерненко поливаєте брудом? а якого? ви його знаєте? десь перетинались? за те, що зарізав гівнюка, що напав на нього з ножем? в США перестріляв би нападників всі три рази - й була б оборона. ви забуваєте - на НЬОГО НАПАЛИ, він захищався...

я ж забув - ви ж переймаєтесь за тих нещасних з автоматами та дронами в Ріо, яких теж чомусь поліція застрелила ;)
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 23:33

Клуб дітей Кучми виставив Зеленському ультиматум...
Самі собі ультиматум?
Вирішили очолити антизеленогнидський заколот?
