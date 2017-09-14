Shaman написав:але вибрав час дуже невдалий - тільки зараз вся країна почула, як контролюються державні закупівлі. й 10-15% це насправді дуже низька ставка.
а коли донатори збирають кошти, то якщо виникнуть сумніви, то збір миттєво закінчиться. відповідальність за нецільове використання теж є. та й звіти вони друкують.
в ммм теж все було на партнерській довірі.) Не надо нам рожевих поні в фігвамах малювати, дядя фьодор, я в дєтсвє буратіну дивився і незнайку на лунє...)
й хто там для тебе взірець зрозуміло
про державні закуплі вже не сперечаєтесь? ти ж там в обленерго краще мене розумієш, як це працює
ммм - це піраміда. а коли ти збираєш гроші на добровольчих засадах - то довіра це основне. втратив довіру - й збори закінчилися... тому не треба накидати на волонтерів... будуть факти, як в цього Гусакова - тоді поговоримо...
Там і накидати нічого не треба, мова не про волонтерів а про "собіратєлєй" в них закупівлі безконтрольні це факт а те що їм можно більше довіряти ніжукроборонпрому це не факт. Це ваше припущення, безпідставне.
«20 жовтня 2025 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та оголосила в міжнародний розшук колишнього заступника гендиректора фірми «Укрінмаш», обвинуваченого у справі щодо розтрати майже 3,5 млн грн двох державних підприємств. Крім того, АП ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та звернула в дохід держави заставу в розмірі 3 404 000 грн», – інформує прокуратура.
Banderlog написав:мова не про волонтерів а про "собіратєлєй" в них закупівлі безконтрольні це факт а те що їм можно більше довіряти ніжукроборонпрому це не факт. Це ваше припущення, безпідставне.
якщо в тебе проросло зерно підозри до людини, якій донатять більше двох мільйонів, то шукай проблему в середині себе
не треба нічого в середині мене шукати. То тут бють себе копитами в груди, що розвинута демократія то дієві механізми. То створюють паралельні державним структури на "чистій довірі". Раз такий чесний стерненко беріть його в укроборонпром і хай за ним дивиться "наглядова рада". Ніяких підстав їм вірити більше ніж державі я не бачу.
О! -- не прошло и дух лет, как появились "напрацьовані рішення"
завтра повинна відбутися зустріч у Туреччині.
"Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених", — пише
Интересно, Мораторий он когда снимет?
Тільки ж припинили, і несподівано, а що ж сталось?
Ему наконец-то объяснили, что значат те отчеты в папочках о Покровске/Запорожье? 🤔
Banderlog написав:Ніяких підстав їм вірити більше ніж державі я не бачу.
держава не сферичний кінь, на сьогодні під керівництвом ОП створена мережа опг, яка пронизала майже всі сфери (оборонка, комунальні підприємства, охорона здоров'я, освіта, культура, спорт), стан корупції такий, що янукович -курить в затінку
ви не донатите(окрім на рпц), тому і не вірите
ви мене переконали в протилежному, піду закину ще 200грн на русоріз