Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 18 лис, 2025 17:21
pesikot написав: BeneFuckTor написав:
Щось кажуть про заміну короля.
Щось бачу, полізло забагато конспірології
Мені тіки цікаво, якщо і міняти, то як це робити про закону ?
А яника як поміняли? Дозволили втекти, от і вся інтрига. Но думаю, тут не той випадок щоб міняти.
Banderlog
Додано: Вів 18 лис, 2025 17:22
Та не будет ничего.
Ну погудят терпилы-ухилянты недельку и забудут за делами насущными.
Можете скринить прогноз.
Господар Вельзевула
Додано: Вів 18 лис, 2025 17:27
Banderlog написав: pesikot написав: BeneFuckTor написав:
Щось кажуть про заміну короля.
Щось бачу, полізло забагато конспірології
Мені тіки цікаво, якщо і міняти, то як це робити про закону ?
А яника як поміняли? Дозволили втекти, от і вся інтрига. Но думаю, тут не той випадок щоб міняти.
"Не дадим переписать историю, перепишем сами"
Виявляється, що Янику "дозволили" втекти ...
pesikot
Додано: Вів 18 лис, 2025 17:28
Думаю, кому це все не подобається та вони при цьому чогось варті, виїдуть з України.
Фронтовики не знаю. Бандерлог може пояснить.
UA
Додано: Вів 18 лис, 2025 17:28
Banderlog написав: pesikot написав: BeneFuckTor написав:
Щось кажуть про заміну короля.
якщо і міняти, то як це робити про закону ?
А яника як поміняли? Дозволили втекти, от і вся інтрига. Но думаю, тут не той випадок щоб міняти.
>>> то як це робити про закону ?
Элементарно: Рада выдвигает этому Вотум - и, собственно, все.
_hunter
Додано: Вів 18 лис, 2025 17:30
Banderlog написав:
а такої кнопки шо якби держава мені була винна то я міг нажати і з звр мені гроші прийшли то нема?
Бо я якось не понімаю як воно є звр і держава зичить гроші.
Нажаль, ніде нема такої кнопки. Автоматично завжди тільки від громадянина до держави. До речі, автоматично то ще не гірший варіант. Повний бєспрєдєл -- це коли громадянин зобов'язаний все сам. І вирахувати, скільки винен, і сплатити, при чому так, щоб отримувач отримав вчасно, бо затримка дорівнює несплаті, а потім ще перевірити, що платіж отримали і куди треба внесли, бо внести не туди, куди треба, теж можуть запросто. А державні органи нічого не зобов'язані, а тільки мають право, років через п'ять дістати справу, ретельно перевірити, знайти якусь помилку і виставити претензію зі штрафними санкціями за всі роки з момента події.
Це, звістно, з деяких штатів такі веселі історії надходять. Про ту ж бюрократичну Європу такого не доводилось чути.
M-Audio
Додано: Вів 18 лис, 2025 17:31
Насчет "скринить прогноз" - в этот раз и Трамп заинтересован кого-то более образованного видеть - все может быть интересно...
_hunter
Додано: Вів 18 лис, 2025 17:31
Смотря як з українською владою власники набу договоряться.
Banderlog
Додано: Вів 18 лис, 2025 17:39
M-Audio написав: Banderlog написав:
а такої кнопки шо якби держава мені була винна то я міг нажати і з звр мені гроші прийшли то нема?
Бо я якось не понімаю як воно є звр і держава зичить гроші.
...... знайти якусь помилку і виставити претензію зі штрафними санкціями за всі роки з момента події.
Це, звістно, з деяких штатів такі веселі історії надходять. ......
Так а в чем проблема? - благодаря тому, что оно все в ручном режиме - на майно арешт как в "этой стране" не накладывается. А в ответ на эту претензию отсылается или встречное предложение или иск с обоснованием - "хотите слишком много".
Если, конечно, "ошибка" не уровня "случайно наследство от дяди на пару лямов в декрарацию вписать забыл"
_hunter
Додано: Вів 18 лис, 2025 17:49
_hunter написав: M-Audio написав: Banderlog написав:
а такої кнопки шо якби держава мені була винна то я міг нажати і з звр мені гроші прийшли то нема?
Бо я якось не понімаю як воно є звр і держава зичить гроші.
...... знайти якусь помилку і виставити претензію зі штрафними санкціями за всі роки з момента події.
Це, звістно, з деяких штатів такі веселі історії надходять. ......
Так а в чем проблема? - благодаря тому, что оно все в ручном режиме - на майно арешт как в "этой стране" не накладывается.
Накладається ще й як. Бо із колоди незчислених прав держслужбовця іноді висмикується, наприклад, право надіслати боржнику повідомлення на адресу, яка десь колись зустрічалась в листуванні, і він подумав, що то і є адреса боржника. Або на адресу, яка колись давно була адресою боржника. І все. Боржник взагалі не в курсі, а на його дім вже накладено обтяження і готується продаж з аукціону. Були реальні випадки, коли власник перше, так би мовити, повідомлення про те, що відбувається, отримував прямо на своєму порозі від нового власника, що купив будинок на аукціоні і прийшов привітати свою нову власність.
M-Audio
