  #<1 ... 1583315834158351583615837>
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 17:21

  pesikot написав:
  BeneFuckTor написав:Щось кажуть про заміну короля.



Щось бачу, полізло забагато конспірології

Мені тіки цікаво, якщо і міняти, то як це робити про закону ?

А яника як поміняли? Дозволили втекти, от і вся інтрига. Но думаю, тут не той випадок щоб міняти.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3955
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 17:22

Та не будет ничего.
Ну погудят терпилы-ухилянты недельку и забудут за делами насущными.
Можете скринить прогноз.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1002
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 17:27

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  BeneFuckTor написав:Щось кажуть про заміну короля.



Щось бачу, полізло забагато конспірології

Мені тіки цікаво, якщо і міняти, то як це робити про закону ?

А яника як поміняли? Дозволили втекти, от і вся інтрига. Но думаю, тут не той випадок щоб міняти.

"Не дадим переписать историю, перепишем сами"

Виявляється, що Янику "дозволили" втекти ... :lol:
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12663
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 17:28

Думаю, кому це все не подобається та вони при цьому чогось варті, виїдуть з України.
Фронтовики не знаю. Бандерлог може пояснить.
UA
 
Повідомлень: 9900
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 17:28

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  BeneFuckTor написав:Щось кажуть про заміну короля.

якщо і міняти, то як це робити про закону ?

А яника як поміняли? Дозволили втекти, от і вся інтрига. Но думаю, тут не той випадок щоб міняти.

>>> то як це робити про закону ?
Элементарно: Рада выдвигает этому Вотум - и, собственно, все.
_hunter
 
Повідомлень: 10945
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 17:30

  Banderlog написав:а такої кнопки шо якби держава мені була винна то я міг нажати і з звр мені гроші прийшли то нема?
Бо я якось не понімаю як воно є звр і держава зичить гроші.

Нажаль, ніде нема такої кнопки. Автоматично завжди тільки від громадянина до держави. До речі, автоматично то ще не гірший варіант. Повний бєспрєдєл -- це коли громадянин зобов'язаний все сам. І вирахувати, скільки винен, і сплатити, при чому так, щоб отримувач отримав вчасно, бо затримка дорівнює несплаті, а потім ще перевірити, що платіж отримали і куди треба внесли, бо внести не туди, куди треба, теж можуть запросто. А державні органи нічого не зобов'язані, а тільки мають право, років через п'ять дістати справу, ретельно перевірити, знайти якусь помилку і виставити претензію зі штрафними санкціями за всі роки з момента події.
Це, звістно, з деяких штатів такі веселі історії надходять. Про ту ж бюрократичну Європу такого не доводилось чути.
M-Audio
 
Повідомлень: 3522
З нами з: 23.03.11
Подякував: 647 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 17:31

Насчет "скринить прогноз" - в этот раз и Трамп заинтересован кого-то более образованного видеть - все может быть интересно...
_hunter
 
Повідомлень: 10945
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 17:31

Смотря як з українською владою власники набу договоряться.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3955
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 17:39

  M-Audio написав:
  Banderlog написав:а такої кнопки шо якби держава мені була винна то я міг нажати і з звр мені гроші прийшли то нема?
Бо я якось не понімаю як воно є звр і держава зичить гроші.

...... знайти якусь помилку і виставити претензію зі штрафними санкціями за всі роки з момента події.
Це, звістно, з деяких штатів такі веселі історії надходять. ......

Так а в чем проблема? - благодаря тому, что оно все в ручном режиме - на майно арешт как в "этой стране" не накладывается. А в ответ на эту претензию отсылается или встречное предложение или иск с обоснованием - "хотите слишком много".
Если, конечно, "ошибка" не уровня "случайно наследство от дяди на пару лямов в декрарацию вписать забыл" :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 10945
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 17:49

  _hunter написав:
  M-Audio написав:
  Banderlog написав:а такої кнопки шо якби держава мені була винна то я міг нажати і з звр мені гроші прийшли то нема?
Бо я якось не понімаю як воно є звр і держава зичить гроші.

...... знайти якусь помилку і виставити претензію зі штрафними санкціями за всі роки з момента події.
Це, звістно, з деяких штатів такі веселі історії надходять. ......

Так а в чем проблема? - благодаря тому, что оно все в ручном режиме - на майно арешт как в "этой стране" не накладывается.
Накладається ще й як. Бо із колоди незчислених прав держслужбовця іноді висмикується, наприклад, право надіслати боржнику повідомлення на адресу, яка десь колись зустрічалась в листуванні, і він подумав, що то і є адреса боржника. Або на адресу, яка колись давно була адресою боржника. І все. Боржник взагалі не в курсі, а на його дім вже накладено обтяження і готується продаж з аукціону. Були реальні випадки, коли власник перше, так би мовити, повідомлення про те, що відбувається, отримував прямо на своєму порозі від нового власника, що купив будинок на аукціоні і прийшов привітати свою нову власність.
M-Audio
 
Повідомлень: 3522
З нами з: 23.03.11
Подякував: 647 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
 
1
3
