Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 18 лис, 2025 17:54
UA написав:
Думаю, кому це все не подобається та вони при цьому чогось варті, виїдуть з України.
"Кому що, а курці просо"
Та не виїдуть, одні тільки розмови.
Навіть ти виїхав, але далеко не факт, що ти не повернешься в Україну
Вже зараз видно, що тобі сумно в Хорватії )
pesikot
Додано: Вів 18 лис, 2025 17:56
_hunter написав: Banderlog написав: pesikot написав:
---=== BeneFuckTor ===---
Щось кажуть про заміну короля.
---=== ===---
якщо і міняти, то як це робити про закону ?
А яника як поміняли? Дозволили втекти, от і вся інтрига. Но думаю, тут не той випадок щоб міняти.
>>> то як це робити про закону ?
Элементарно: Рада выдвигает этому Вотум - и, собственно, все.
Офис простых решений ...
Речь шла о замене, ушел Зеленский, а как провести новые выборы ?
pesikot
Додано: Вів 18 лис, 2025 18:03
M-Audio написав: _hunter написав: M-Audio написав:
...... знайти якусь помилку і виставити претензію зі штрафними санкціями за всі роки з момента події.
Це, звістно, з деяких штатів такі веселі історії надходять. ......
Так а в чем проблема? - благодаря тому, что оно все в ручном режиме - на майно арешт как в "этой стране" не накладывается.
Накладається ще й як. Бо із колоди незчислених прав держслужбовця іноді висмикується, наприклад, право надіслати боржнику повідомлення на адресу, яка десь колись зустрічалась в листуванні, і він подумав, що то і є адреса боржника. Або на адресу, яка колись давно була адресою боржника. І все. Боржник взагалі не в курсі, а на його дім вже накладено обтяження і готується продаж з аукціону. Були реальні випадки, коли власник перше, так би мовити, повідомлення про те, що відбувається, отримував прямо на своєму порозі від нового власника, що купив будинок на аукціоні і прийшов привітати свою нову власність.
А можно какую-то ссылку -- уровня BBC/ABC (а не ОБС)?..
А то звучит как бред: адрес взяли из переписки - один, а дом продали - другой. При этом подпись федерального судьи умудрились непойми как получить...
_hunter
Додано: Вів 18 лис, 2025 18:08
Господар Вельзевула написав:
Та не будет ничего.
Ну погудят терпилы-ухилянты недельку и забудут за делами насущными.
Можете скринить прогноз.
Як каже Соскін "перекомутація на папу Карло"
flyman
Додано: Вів 18 лис, 2025 18:08
pesikot написав: _hunter написав: Banderlog написав:
>>> то як це робити про закону ?
Элементарно: Рада выдвигает этому Вотум - и, собственно, все.
Офис простых решений ...
Речь шла о замене, ушел Зеленский, а как провести новые выборы ?
спочатку новий уряд і новий спікер верховної ради. А вотуми то вже потом) але шос ти спішиш... куди це ушол? ))) поки рано іще уходити побачим, що умєров скаже.
Banderlog
Додано: Вів 18 лис, 2025 18:10
M-Audio написав: budivelnik написав: Banderlog написав:
Запуск автоматизованої системи вже дозволив стягнути понад 100 млн грн податкового боргу з юросіб. Про це розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух в інтерв’ю виданню LIGA.net.
Ця сума податкового боргу стягнута більше, ніж з 2 тис. підприємств.
Автоматизована система це добре
Погано що нею керують люди....
Два маленьких кейси..
1 Дружина років 5 тому перевела житлову нерухомість з долей в квартиру.. (Було 20% долі в будинку 700м2 що становило 140м2, стало квартира № розміром в 140м3
Третій рік податок на житло нараховується виходячи з того що є дві нерухомості(одна в долях, друга квартира) а це так на хвильку 30000 грн/рік. Писала листи , звонила - без толку
////
Так що
Здурі можна й мягке зломати....
І чим ця історія закінчується? Бо моїм знайомим приходили податкові повідомлення про сплату податку за нерухомость в Маріуполі. Дзвінком вирішувалось.
Історія в стані зависання...
Поки що висить переплата в 100 000+/- за три роки війни...
Так як приміщення у Львові а не в Маріуполі - то чиновники не спішать виносити рішення згідно з яким Держава має ПОВЕРНУТИ....
budivelnik
Додано: Вів 18 лис, 2025 18:11
pesikot написав:
а как провести новые выборы ?
що, не знайдеться у ВРУ який "пастор"?
flyman
Додано: Вів 18 лис, 2025 18:15
ЛАД написав: budivelnik написав:
Пару сторінок назад ЛАД дуже плакав що в нас пуйло знищило 10% житлового фонду
Пару десятків сторінок назад ЛАД ще сильніше лив сльози по питанню демографії(зменшення населення України після війни на 20%)
ЛАД ти хоч розумієш що тут
Труси-Хрестик?
Бо зменшення розміру житлового фонду на 10%
з одночасним зменшенням населення на 20%
=покращенню житлових умов населення.
Во-первых, я не плакал, а просто написал.
Во-вторых, я понимаю, что для человека, который проповедует принцип: "Меньше народу - больше кислороду", - и считает, что с уменьшением населения ВВП вырастет, "слёзы" могут быть только "крокодиловыми". "Подумаешь, потеряли 20% населения. Да кому они нужны?"
В третьих, я понимаю, что с арифметикой у вас всё в порядке, но дальше вы не продвинулись.
Вы не предполагаете, что жильё потерять могли одни, а уехать другие?
Например, тут писали о львовянах, которые в Германии получают свои (точнее, немецкие) 560 евро, а здесь сдают свои квартиры и имеют на этом неплохой доход?
Те, кто уехал, остаются собственниками
своих квартир и заселить в них нуждающихся не получится. Не советские времена.
Так что "средняя температура по больнице" улучшится, а вот куда селить тех, у кого разрушено 10%, будет некуда. И тех, кто не захочет оставаться в оккупации, тоже. А я там писал, что государство должно позаботиться о своих гражданах, которых не смогло защитить. Как минимум, забрать их из оккупации и обеспечить их жильём и работой.
Можете и дальше писать о "росте жиров в масле".
Моє повідомлення не про жири в молоці
Моє повідомлення показує ДВУЛИЧНІСЬ громадянина України, який повністю залежить від України (від захисту до виживання) , але який викривлює ВСІ АРГУМЕНТИ таким чином щоб це виглядадло ПОГАНО для України..
То що
1 Виходить в СЕРЕДНЬОМУ для України все таки якість забезпечення ЖИТЛОМ - покращується?
2 Виходить коли Сталін зменшував населення України шляхом голодомору - то це була ПОЗИТИВНА річ для України бо були побудовані ЗАВОДИ ..
чи все таки сталін сволота і вбивця?
Далі продовжувати в стилі
нЄ всЬО тАк АднАзнАчнА ?
budivelnik
Додано: Вів 18 лис, 2025 18:19
Banderlog написав: pesikot написав: _hunter написав:
Офис простых решений ...
Речь шла о замене, ушел Зеленский, а как провести новые выборы ?
спочатку новий уряд і новий спікер верховної ради. А вотуми то вже потом) але шос ти спішиш... куди це ушол? ))) поки рано іще уходити побачим, що умєров скаже.
>>> а как провести новые выборы ?
А зачем их проводить? -- если этого попрут:
Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України.
Но и новые Выборы провести - тоже не прям Бином Ньютона...
_hunter
Додано: Вів 18 лис, 2025 18:20
ЛАД написав:
serg1974
Что писал freeze
о Стерненко, подробно не помню. В двух словах - бандит обыкновенный. Моё мнение о резком превращении его в "интеллигента" и появлении у него очков вполне укладывается в версию, что его кто-то подобрал и продвигает
Что писал freeze о Стерненко, подробно не помню.
краще написати-не пам'ятаю взагалі
В двух словах - бандит обыкновенный.
а це вже наклеп
думаю про тебе , що ти **дак проросійський, і так думають всі, окрім таких же м*даків як ти
стосовно freeze
людина воювала втратила багато здоров'я, має інвалідність (справжню, а не куплену, як у деяких знайомих одеситів), в Одесі було багато прихильників мєра Труханов (цього проросійського бандита і вора(Краян), тому будучі прихільником мєра людина автоматично ставилась вороже до його опонентів, а Сергій Стерненко (якому 30 років), ще з 2014р боровся з такими як Труханов, і якби не такі молоді хлопці як Сергій,( а деякі з них загинули 2 травня 2014р),
то Одеса була б як Донецьк(хоч в Донецьку проросійських ідіотів було не більше 25%, такий самий % був і навіть сьогодні є в Одесі), а те що Кернес і Аваков врятували Харків -так вони по-перше, рятували власну владу і бізнес (так само як Ігор Коломойський у Дніпрі)
бо
своя сорочка ближча до тіла
, дивно що Ренат Ахметов цього не второпав, а гудів у гудки (а казали, що він наче Каспаров, все на 15 ходів прораховує, значить не Каспаров)
тому не треба лити багнюку на того, кому довіряють більше 2млн українців
якось ви питали, що чекає на Україну у разі заморозки БД,після тимчасового миру з путіним
з 34хв
Давайте змоделюємо ситуацію
prodigy
