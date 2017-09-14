RSS
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кожен шостий російський військовополонений є громадянином України, - Координаційний штаб
Він розповів, що від початку повномасштабного вторгнення і до липня поточного року Росія мобілізувала 46 327 громадян України. З них з Донецької області - 5368 людей, Луганської - 4650 людей, Запорізької - 560 людей, Херсонської – 478 людей. Найбільше ж росіяни мобілізували українських громадян з Криму - 35 271 особу.


Під атакою - Воронеж: російські ЗМІ заявили про можливий удар балістикою (відео)
Російський Воронеж у вівторок, 18 листопада, перебував під атакою. Про це свідчать повідомлення у російських телеграм-каналах та відео з вибухами, поширені ними.

"Над Воронежем чутно вибухи, працює ППО, повідомляють місцеві мешканці", - пише телеграм-канал ASTRA.

Атаку підтвердив і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у свому каналі.

"Воронеж під атакою невідомих об’єктів", - написав він.
pesikot
Повідомлень: 12663
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 18:26

  _hunter написав:А можно какую-то ссылку -- уровня BBC/ABC (а не ОБС)?..
А то звучит как бред: адрес взяли из переписки - один, а дом продали - другой. При этом подпись федерального судьи умудрились непойми как получить...

BBC к сожалению не водится, но вполне какая-то омериканская медия нашлась
https://reason.com/2019/11/06/a-michigan-man-underpaid-his-property-taxes-by-8-41-the-county-seized-his-property-sold-it-and-kept-the-profits/
Конкретно эту историю я раньше не читал, были другие, но здесь история ещё более замечательная: мужик таки получил уведомление на 400 баксов, и даже заплатил их, но где-то ошибся и недоплатил 8 (восемь) долларов. Чиновники не просто продали его дом с аукциона, но и забрали себе все вырученные от продажи деньги (200к баксов), а не только долг и накладные расходы.
Подобных историй много читал.
А то, что "переписывались" не по тому адресу, где собственность (случай не из этой истории), то это как раз самая разумно объяснимая часть этого бардака. В стране много недвижимости в собственности у людей, которые в ней не живут. Поэтому никто не смотрит где собственность, а пишут по адресу проживания, который знают.
Повідомлень: 3523
З нами з: 23.03.11
Подякував: 647 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 18:29

повітряна тривога?

pesikot



Повідомлень: 12883
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3367 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 18:29

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:---=== Banderlog ===---
>>> то як це робити про закону ?
---=== ===---
Элементарно: Рада выдвигает этому Вотум - и, собственно, все.

Офис простых решений ...

Речь шла о замене, ушел Зеленский, а как провести новые выборы ?
спочатку новий уряд і новий спікер верховної ради. А вотуми то вже потом) але шос ти спішиш... куди це ушол? ))) поки рано іще уходити побачим, що умєров скаже.

Banderlog, не приписуй мені того, що я не писав )

А що Умєров скаже ? Умєров сидить за кордоном, вичікує та думає - чи обійдеться чи вже не повертатись
pesikot
Повідомлень: 12663
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 18:30

  budivelnik написав:Історія в стані зависання...
Поки що висить переплата в 100 000+/- за три роки війни...
Так як приміщення у Львові а не в Маріуполі - то чиновники не спішать виносити рішення згідно з яким Держава має ПОВЕРНУТИ....

Тобто ви не оскаржуєте, а сплачуєте, при цьому чиновники визнають помилку, але гроші не повертають?
Повідомлень: 3523
З нами з: 23.03.11
Подякував: 647 раз.
Подякували: 521 раз.
 
