_hunter написав: А можно какую-то ссылку -- уровня BBC/ABC (а не ОБС)?..

BBC к сожалению не водится, но вполне какая-то омериканская медия нашласьКонкретно эту историю я раньше не читал, были другие, но здесь история ещё более замечательная: мужик таки получил уведомление на 400 баксов, и даже заплатил их, но где-то ошибся и недоплатил 8 (восемь) долларов. Чиновники не просто продали его дом с аукциона, но и забрали себе все вырученные от продажи деньги (200к баксов), а не только долг и накладные расходы.Подобных историй много читал.А то, что "переписывались" не по тому адресу, где собственность (случай не из этой истории), то это как раз самая разумно объяснимая часть этого бардака. В стране много недвижимости в собственности у людей, которые в ней не живут. Поэтому никто не смотрит где собственность, а пишут по адресу проживания, который знают.