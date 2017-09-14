Він розповів, що від початку повномасштабного вторгнення і до липня поточного року Росія мобілізувала 46 327 громадян України. З них з Донецької області - 5368 людей, Луганської - 4650 людей, Запорізької - 560 людей, Херсонської – 478 людей. Найбільше ж росіяни мобілізували українських громадян з Криму - 35 271 особу.
_hunter написав:А можно какую-то ссылку -- уровня BBC/ABC (а не ОБС)?.. А то звучит как бред: адрес взяли из переписки - один, а дом продали - другой. При этом подпись федерального судьи умудрились непойми как получить...
BBC к сожалению не водится, но вполне какая-то омериканская медия нашлась https://reason.com/2019/11/06/a-michigan-man-underpaid-his-property-taxes-by-8-41-the-county-seized-his-property-sold-it-and-kept-the-profits/ Конкретно эту историю я раньше не читал, были другие, но здесь история ещё более замечательная: мужик таки получил уведомление на 400 баксов, и даже заплатил их, но где-то ошибся и недоплатил 8 (восемь) долларов. Чиновники не просто продали его дом с аукциона, но и забрали себе все вырученные от продажи деньги (200к баксов), а не только долг и накладные расходы. Подобных историй много читал. А то, что "переписывались" не по тому адресу, где собственность (случай не из этой истории), то это как раз самая разумно объяснимая часть этого бардака. В стране много недвижимости в собственности у людей, которые в ней не живут. Поэтому никто не смотрит где собственность, а пишут по адресу проживания, который знают.
budivelnik написав:Історія в стані зависання... Поки що висить переплата в 100 000+/- за три роки війни... Так як приміщення у Львові а не в Маріуполі - то чиновники не спішать виносити рішення згідно з яким Держава має ПОВЕРНУТИ....
Тобто ви не оскаржуєте, а сплачуєте, при цьому чиновники визнають помилку, але гроші не повертають?