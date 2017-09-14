RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 19:17

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Новий уряд з кого ? Новий спікер від якої партії ?
кажу що зарано про це говорити, торги ще ідуть. Но зміни почнуться при зеленському.
новий спікер то понятно, що з бют. в шоколадного теж не важні відносини з трампом... і соросят точно не буде.


С кем торги? Оно же недоговороспособное,опять нажарит.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 19:18

  Banderlog написав:
  pesikot написав:


Але цікаве інше, як про НАБУ, то ти проти, бо контролюють партнери
А як про спікера, уряд, так "в шоколадного теж не важні відносини з трампом"

Як це в одній голові живе одночасно, мені не зрозуміло )
я конспірологію не читаю а пишу. :lol:
З чим ти спориш? Що набу це засіб контролю трампа? Чи мож з тим що трамп до шоколадного ставиться без особливого пієтету?

Якщо НАБУ - це засіб контролю Трампа, то чому ти проти ? )

Ти ж писав про це декілька днів, як ти проти НАБУ ...
чи "колебался вместе с генеральной линией" )
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 19:25

  M-Audio написав:
  budivelnik написав:Історія в стані зависання...
Поки що висить переплата в 100 000+/- за три роки війни...
Так як приміщення у Львові а не в Маріуполі - то чиновники не спішать виносити рішення згідно з яким Держава має ПОВЕРНУТИ....
Тобто ви не оскаржуєте, а сплачуєте, при цьому чиновники визнають помилку, але гроші не повертають?
1 До моменту поки розібрався що то за нарахування-наросло 100 000
2 Пару листів написав - відповіді не отримав
3 Пару разів позвонив- телефоном обіцяють розібратись але вже третій місяць не розібрались

Прийдеться записуватись на прийом і совгати стільці по кабінетам.....
Проблема - то ніби не моє питання а жінки , а вона совгати стільці не вміє, а без обіцянок розігнати цю шаражкіну кантору - там важко щось вирішити.
budivelnik
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 19:29

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:


Але цікаве інше, як про НАБУ, то ти проти, бо контролюють партнери
А як про спікера, уряд, так "в шоколадного теж не важні відносини з трампом"

Як це в одній голові живе одночасно, мені не зрозуміло )
я конспірологію не читаю а пишу. :lol:
З чим ти спориш? Що набу це засіб контролю трампа? Чи мож з тим що трамп до шоколадного ставиться без особливого пієтету?

Якщо НАБУ - це засіб контролю Трампа, то чому ти проти ? )

Ти ж писав про це декілька днів, як ти проти НАБУ ...
чи "колебался вместе с генеральной линией" )

Я проти набу. Це засіб іноземного контролю. Краще б за нас домовляоись українці а не трамп.
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 19:32

  pesikot написав:Кожен шостий російський військовополонений є громадянином України, - Координаційний штаб
Він розповів, що від початку повномасштабного вторгнення і до липня поточного року Росія мобілізувала 46 327 громадян України. З них з Донецької області - 5368 людей, Луганської - 4650 людей, Запорізької - 560 людей, Херсонської – 478 людей. Найбільше ж росіяни мобілізували українських громадян з Криму - 35 271 особу.
Отже
Згідно заявки Зеленського у нас
2200 військовополонених /6= 367 мешканці тимчасово окупованих територій.
367/46327=0,8% тобто кожен 125

Тут щос не грає з заявками про 600 000 москалів проти нас....
Хіба що наші громадяни з окупованих в рази більше здаються в полон
budivelnik
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 19:36

  Banderlog написав:
  trololo написав:
  Banderlog написав:і що ж зробив стерненко? Купив супутник на пожертвувані гроші?⁰


супутник взагалі то притула купляв а не стерненко. в них був спільний фонд на бпла "бобер", але і ПЖ теж на нього збирав через проект блек бокс
а яка різниця? ) шо одне шо друге, голубки з одного гнізда. Собіратєлі


я їх поважаю, бо вони займаються допомогою війську. і 3,14*** вмирає більше
trololo
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 19:47

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:---=== pesikot ===---
Але цікаве інше, як про НАБУ, то ти проти, бо контролюють партнери
А як про спікера, уряд, так "в шоколадного теж не важні відносини з трампом"

Як це в одній голові живе одночасно, мені не зрозуміло )
---=== ===---
я конспірологію не читаю а пишу. :lol:
З чим ти спориш? Що набу це засіб контролю трампа? Чи мож з тим що трамп до шоколадного ставиться без особливого пієтету?

Якщо НАБУ - це засіб контролю Трампа, то чому ти проти ? )

Ти ж писав про це декілька днів, як ти проти НАБУ ...
чи "колебался вместе с генеральной линией" )

Я проти набу. Це засіб іноземного контролю. Краще б за нас домовляоись українці а не трамп.

При цьому ти пишеш, що спікером буде хтось з БЮТ, цікаво - хто ж це ?
Бо вона подобається Трампу ) але це не іноземний контроль )

Бо ти проти іноземного контролю

При цьому, УПЦ МП під іноземним контролем РПЦ - це добре

"колебался вместе с генеральной линией" )
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 19:50

  pesikot написав:А що Умєров скаже ?

Мосійчук каже, що вже дає покази
flyman
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 19:50

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Тому, коли ти сюди тягнешь російське інформаційне лайно, то я не буде там шукати картопельку

Отже що ми маємо:
проукраїнський турбопатріот в прямому ефірі київського каналу розказує що треба "чіпувати солдат як чіпують домашній с..."
рекція Песікота: "тягнешь російське інформаційне лайно" :D

Брехня і маніпуляція ...

Жодного доказу, що таке було сказано, від тебе не надо ...

PS. До речі, граммар-наці ти наш, ти сам з помилками пишеш(ь) ))
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 18 лис, 2025 19:55, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 19:54

  UA написав:
  stm написав:
  UA написав:Клуб дітей Кучми виставив Зеленському ультиматум...
Самі собі ультиматум?
Вирішили очолити антизеленогнидський заколот?

ЛАД, скажіть що ви тут все зрозуміли. Бо я відчуваю якусь конкуренцію ребусами. А я прям дуже не люблю конкурентів :lol:

Помет Рудольфич тобі все пояснить...

Це ти від нього і почув ...
pesikot
