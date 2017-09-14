|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 18 лис, 2025 19:56
pesikot написав:
А що Умєров скаже ? Умєров сидить за кордоном, вичікує та думає - чи обійдеться чи вже не повертатись
Умєров не сидить. Він співпрацює з ФБР, та дає свідчення.
pesikot написав:
Новий уряд з кого ? Новий спікер від якої партії ?
ХЗ... може тебе призначать
Голобородько вчитель
Песікот працівник ЖКХ
В народі таке люблять.
Треба підказати Пінчуку.
1
2
1
Додано: Вів 18 лис, 2025 19:58
Banderlog написав:
Я проти набу. Це засіб іноземного контролю. Краще б за нас домовляоись українці а не трамп.
Для этого нужно иметь во власти украинцев, а не евреев, татар и прочих москалей.
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:00
pesikot написав:
При цьому, УПЦ МП під іноземним контролем РПЦ - це добре
"колебался вместе с генеральной линией" )
до чого тут церква до держави? Я розумію що тобі б хотілось щоб церква була за владу, но наша влада зараз самі безбожники, тому ніякої церкви за нею бути не може.
Чому бют ? Це найбільш компромісне рішення, останнім часом ніхто в них не замазався ні в корупції ні в підтримці американських демократів.
1
1
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:00
Щодо Стерненко, Притули та інших ...
Якщо комусь особисто не подобається Стерненко чи Притула, не донатьте їм
Для донату на ЗСУ можливо знайти купу інших варіантів
Хто хоче знайти, той знайде ...
Якщо хтось принципово проти допомоги ЗСУ, той нехай закриє свою пельку ...
2
2
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:02
pesikot написав:
А що Умєров скаже ? Умєров сидить за кордоном, вичікує та думає - чи обійдеться чи вже не повертатись
Умєров не сидить. Він співпрацює з ФБР, та дає свідчення.
Тобі особисто з ФБР доклад надіслали ? ))
Чи це інфа з тієї сторони ? )
2
2
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:04
pesikot написав:
Новий уряд з кого ? Новий спікер від якої партії ?
ХЗ... може тебе призначать
Голобородько вчитель
Песікот працівник ЖКХ
В народі таке люблять.
Треба підказати Пінчуку.
То може це ти до Пінчука в шістки підрядився ? )
Підкажи, згоден очолити все ЖКХ країни )
2
2
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:04
pesikot написав:
А що Умєров скаже ? Умєров сидить за кордоном, вичікує та думає - чи обійдеться чи вже не повертатись
Умєров не сидить. Він співпрацює з ФБР, та дає свідчення.
Тобі особисто з ФБР доклад надіслали ? ))
Чи ще інфа з тієї сторони ? )
Візуально побачив
5
4
4
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:04
Banderlog написав:
Чому бют ? Це найбільш компромісне рішення, останнім часом ніхто в них не замазався ні в корупції ні в підтримці американських демократів.
Потому что их тупо никуда не пустили. Как и нас с вами. Пустили бы-крали бы как не в себя, один хрен место проклятое. Надо нацарювать и втекти в нормальное.
Воры все, но лучше тот вор, при котором нет войны.
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:08
pesikot написав:
При цьому, УПЦ МП під іноземним контролем РПЦ - це добре
"колебался вместе с генеральной линией" )
до чого тут церква до держави? Я розумію що тобі б хотілось щоб церква була за владу
Оце ти особисте видав, бо ти б і хотів, щоб церква була б за владу
Все, як каже історія Московитського царства )
Banderlog написав:
Чому бют ? Це найбільш компромісне рішення, останнім часом ніхто в них не замазався ні в корупції ні в підтримці американських демократів.
Юленька і коррупція - це як ти і Онуфрій )
