RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1583715838158391584015841>
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 19:56

  pesikot написав:
А що Умєров скаже ? Умєров сидить за кордоном, вичікує та думає - чи обійдеться чи вже не повертатись

Умєров не сидить. Він співпрацює з ФБР, та дає свідчення.
  pesikot написав:Новий уряд з кого ? Новий спікер від якої партії ?

ХЗ... може тебе призначать
Голобородько вчитель
Песікот працівник ЖКХ
В народі таке люблять.
Треба підказати Пінчуку.
UA
 
Повідомлень: 9904
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 19:58

  Banderlog написав: Я проти набу. Це засіб іноземного контролю. Краще б за нас домовляоись українці а не трамп.


Для этого нужно иметь во власти украинцев, а не евреев, татар и прочих москалей.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1007
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 20:00

  pesikot написав:

[quo

При цьому, УПЦ МП під іноземним контролем РПЦ - це добре

"колебался вместе с генеральной линией" )
до чого тут церква до держави? Я розумію що тобі б хотілось щоб церква була за владу, но наша влада зараз самі безбожники, тому ніякої церкви за нею бути не може.
Чому бют ? Це найбільш компромісне рішення, останнім часом ніхто в них не замазався ні в корупції ні в підтримці американських демократів.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3961
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 20:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щодо Стерненко, Притули та інших ...

Якщо комусь особисто не подобається Стерненко чи Притула, не донатьте їм
Для донату на ЗСУ можливо знайти купу інших варіантів
Хто хоче знайти, той знайде ...

Якщо хтось принципово проти допомоги ЗСУ, той нехай закриє свою пельку ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12676
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 20:02

  UA написав:
  pesikot написав:
А що Умєров скаже ? Умєров сидить за кордоном, вичікує та думає - чи обійдеться чи вже не повертатись

Умєров не сидить. Він співпрацює з ФБР, та дає свідчення.

Тобі особисто з ФБР доклад надіслали ? ))

Чи це інфа з тієї сторони ? )
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 18 лис, 2025 20:08, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12676
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 20:04

  UA написав:
  pesikot написав:Новий уряд з кого ? Новий спікер від якої партії ?

ХЗ... може тебе призначать
Голобородько вчитель
Песікот працівник ЖКХ
В народі таке люблять.
Треба підказати Пінчуку.

То може це ти до Пінчука в шістки підрядився ? )

Підкажи, згоден очолити все ЖКХ країни )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12676
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 20:04

  pesikot написав:
  UA написав:
  pesikot написав:
А що Умєров скаже ? Умєров сидить за кордоном, вичікує та думає - чи обійдеться чи вже не повертатись

Умєров не сидить. Він співпрацює з ФБР, та дає свідчення.

Тобі особисто з ФБР доклад надіслали ? ))

Чи ще інфа з тієї сторони ? )

Візуально побачив
Hotab
 
Повідомлень: 17188
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2538 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 20:04

  Banderlog написав:Чому бют ? Це найбільш компромісне рішення, останнім часом ніхто в них не замазався ні в корупції ні в підтримці американських демократів.


Потому что их тупо никуда не пустили. Как и нас с вами. Пустили бы-крали бы как не в себя, один хрен место проклятое. Надо нацарювать и втекти в нормальное.
Воры все, но лучше тот вор, при котором нет войны.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1007
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 20:08

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
При цьому, УПЦ МП під іноземним контролем РПЦ - це добре

"колебался вместе с генеральной линией" )
до чого тут церква до держави? Я розумію що тобі б хотілось щоб церква була за владу

Оце ти особисте видав, бо ти б і хотів, щоб церква була б за владу
Все, як каже історія Московитського царства )
  Banderlog написав:Чому бют ? Це найбільш компромісне рішення, останнім часом ніхто в них не замазався ні в корупції ні в підтримці американських демократів.

:D :lol: :D :lol:

Юленька і коррупція - це як ти і Онуфрій )

PS. Респи мають всі шанси злетіти з політичного Олімпу на найближчі роки
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 18 лис, 2025 20:10, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12676
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 20:09

  Господар Вельзевула написав:Для этого нужно иметь во власти украинцев, а не евреев, татар и прочих москалей.

Це ти про звинувачення Зе Коломойського в антисемітизмі?
UA
 
Повідомлень: 9904
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
  #<1 ... 1583715838158391584015841>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 154640
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 350569
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1041727
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.