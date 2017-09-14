RSS
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 21:20

  Shaman написав:
достатньо, щоб цього провокатора прибрати звідси на деякий час? ;) краще б назавжди, але чекаємо свого часу 8)

не бачу різниці між тим, що пише він
і тим що пишеш ти про мову, і церкву.
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 21:26

  Banderlog написав:не бачу різниці між тим, що пише він
і тим що пишеш ти про мову, і церкву.


Где два язычника-там три язычества (С)
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 21:30

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Юленька і коррупція - це як ти і Онуфрій )

PS. Респи мають всі шанси злетіти з політичного Олімпу на найближчі роки
ти думай що з Україною буде в найближчі роки?..
а респи... скоріш за все залишаться, трамп тільки предтеча.
Важно не що думаю про юлю я чи ти. Нас забули спитати)
Компроміс буде між трампом і путіном.
і я не сказав, що це юля, я сказав хтось з бют.

Оксана?
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 21:31

Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 21:34

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Тому, коли ти сюди тягнешь російське інформаційне лайно, то я не буде там шукати картопельку

Отже що ми маємо:
проукраїнський турбопатріот в прямому ефірі київського каналу розказує що треба "чіпувати солдат як чіпують домашній с..."
рекція Песікота: "тягнешь російське інформаційне лайно" :D

Брехня і маніпуляція ...
Жодного доказу, що таке було сказано, від тебе не надо ...
PS. До речі, граммар-наці ти наш, ти сам з помилками пишеш(ь) ))

це ж твоя цитата :D
доказів та пруфів принципово небуде, "ибо бестолку" в твоєму випадку
