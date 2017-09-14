|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 18 лис, 2025 21:20
Shaman написав:
достатньо, щоб цього провокатора прибрати звідси на деякий час?
краще б назавжди, але чекаємо свого часу
не бачу різниці між тим, що пише він
і тим що пишеш ти про мову, і церкву.
Banderlog
Додано: Вів 18 лис, 2025 21:26
Banderlog написав:
не бачу різниці між тим, що пише він
і тим що пишеш ти про мову, і церкву.
Где два язычника-там три язычества (С)
Господар Вельзевула
Додано: Вів 18 лис, 2025 21:30
Banderlog написав: pesikot написав:
Юленька і коррупція - це як ти і Онуфрій )
PS. Респи мають всі шанси злетіти з політичного Олімпу на найближчі роки
ти думай що з Україною буде в найближчі роки?..
а респи... скоріш за все залишаться, трамп тільки предтеча.
Важно не що думаю про юлю я чи ти. Нас забули спитати)
Компроміс буде між трампом і путіном.
і я не сказав, що це юля, я сказав хтось з бют.
Оксана?
flyman
Додано: Вів 18 лис, 2025 21:31
flyman
Ізольда
Hotab
Додано: Вів 18 лис, 2025 21:34
pesikot написав: Letusrock написав: pesikot написав:
Тому, коли ти сюди тягнешь російське інформаційне лайно
, то я не буде там шукати картопельку
Отже що ми маємо:
проукраїнський турбопатріот в прямому ефірі київського каналу розказує що треба "чіпувати солдат як чіпують домашній с..."
рекція Песікота: "тягнешь російське інформаційне лайно
"
Брехня і маніпуляція ...
Жодного доказу, що таке було сказано, від тебе не надо ...
PS. До речі, граммар-наці ти наш, ти сам з помилками пишеш(ь)
))
це ж твоя цитата
доказів та пруфів принципово небуде, "ибо бестолку" в твоєму випадку
Letusrock
