flyman написав:бо тут писали, що 1/6 чи 1/5 чи яка там частина їх в полоні.
Цікаво а звідки така інформація в підвалі? 1 На території ОРДЛО і Криму - було 5-6 млн осіб до окупації 2 На час війни залишилось 3+млн осіб 3 Мобілізовано педераційниками - 46000+ (1,5% від кількості тих хто залишився) 4 Потрапило в полон 350+ (1/6 від кількості тих кого призвали.... тобто 0,25% від кількості тих хто залишився) То про яку 1/5 чи 1/6 в полоні?
pesikot написав:А що Умєров скаже ? Умєров сидить за кордоном, вичікує та думає - чи обійдеться чи вже не повертатись
Боже, какой позор... Второе лицо в государстве, бывший министр обороны, секретарь РНБО, носитель топ-секретов, и вот так вот рванул за бугор...По моему когда Азаров с трибуны язык ломал и то меньший позор был...
Арестович кстати говорит что он гражданин США и сейчас торгуется с ФБР за свое и своей семьи будущее, то есть может еще и вернется
Чому позор? Умєров в першу чергу громадянин США (хоча є і більш жахлива інформація), як і міндічі в першу чергу громадяни Ізраілю, як і інші слуги, в першу чергу громадяни.... Все логічно, все, що відбувається з країною - закономірно і заслужено, за все треба платити. Але переможники попри все продовжують вірити, що саме з такою владою нам світить потужна перемога.