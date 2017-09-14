RSS
  #<1 ... 15838158391584015841>
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 00:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:бо тут писали, що 1/6 чи 1/5 чи яка там частина їх в полоні.
Цікаво а звідки така інформація в підвалі?
1 На території ОРДЛО і Криму - було 5-6 млн осіб до окупації
2 На час війни залишилось 3+млн осіб
3 Мобілізовано педераційниками - 46000+ (1,5% від кількості тих хто залишився)
4 Потрапило в полон 350+ (1/6 від кількості тих кого призвали.... тобто 0,25% від кількості тих хто залишився)
То про яку 1/5 чи 1/6 в полоні?
budivelnik
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 00:25

  flyman написав:до речі, це ще громадяни України, чи вже ні?
бо тут писали, що 1/6 чи 1/5 чи яка там частина їх в полоні.
коли розуміти, що вони ельфи, а коли орки?


В Варфоломеевскую ночь гасили всех, мол Господь разберет где католик а где-гугенот.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 00:45

  budivelnik написав:
  flyman написав:бо тут писали, що 1/6 чи 1/5 чи яка там частина їх в полоні.
Цікаво а звідки така інформація в підвалі?
1 На території ОРДЛО і Криму - було 5-6 млн осіб до окупації
2 На час війни залишилось 3+млн осіб
3 Мобілізовано педераційниками - 46000+ (1,5% від кількості тих хто залишився)
4 Потрапило в полон 350+ (1/6 від кількості тих кого призвали.... тобто 0,25% від кількості тих хто залишився)
То про яку 1/5 чи 1/6 в полоні?

інфа 146% від песікота
flyman
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 00:46

хто має воду і е.е.

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:до речі, це ще громадяни України, чи вже ні?
бо тут писали, що 1/6 чи 1/5 чи яка там частина їх в полоні.
коли розуміти, що вони ельфи, а коли орки?


В Варфоломеевскую ночь гасили всех, мол Господь разберет где католик а где-гугенот.

тобто, хто має воду і е.е., того Бог милував, логічно
flyman
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 06:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пишут, що вже більше 30 ракет в повітрянному просторі + БПЛА ...
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 07:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тернопіль ... багатоповерхівка ...
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 08:02

  pesikot написав:А що Умєров скаже ? Умєров сидить за кордоном, вичікує та думає - чи обійдеться чи вже не повертатись


Боже, какой позор... Второе лицо в государстве, бывший министр обороны, секретарь РНБО, носитель топ-секретов, и вот так вот рванул за бугор...По моему когда Азаров с трибуны язык ломал и то меньший позор был...

Арестович кстати говорит что он гражданин США и сейчас торгуется с ФБР за свое и своей семьи будущее, то есть может еще и вернется

https://www.youtube.com/live/LbxCBFMb_u ... -l-r1q54I-

katso
Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чую недолго зеленой осталось. А там и война кончится
Бетон
  Бетон написав:Чую недолго зеленой осталось. А там и война кончится

Чуйка цікава річ. Ось чуйка Бандерлога каже що хтось с бют стане на поважну посаду, незважаючи на реальність що кількість депутатів там аж 25, залишилось якихось зелених нагнути яких більшість )
stm
  katso написав:
  pesikot написав:А що Умєров скаже ? Умєров сидить за кордоном, вичікує та думає - чи обійдеться чи вже не повертатись


Боже, какой позор... Второе лицо в государстве, бывший министр обороны, секретарь РНБО, носитель топ-секретов, и вот так вот рванул за бугор...По моему когда Азаров с трибуны язык ломал и то меньший позор был...

Арестович кстати говорит что он гражданин США и сейчас торгуется с ФБР за свое и своей семьи будущее, то есть может еще и вернется

https://www.youtube.com/live/LbxCBFMb_u ... -l-r1q54I-


Чому позор?
Умєров в першу чергу громадянин США (хоча є і більш жахлива інформація), як і міндічі в першу чергу громадяни Ізраілю, як і інші слуги, в першу чергу громадяни.... Все логічно, все, що відбувається з країною - закономірно і заслужено, за все треба платити. Але переможники попри все продовжують вірити, що саме з такою владою нам світить потужна перемога.
