|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 19 лис, 2025 10:18
fler написав: stm написав: Бетон написав:
Чую недолго зеленой осталось. А там и война кончится
Чуйка цікава річ. Ось чуйка Бандерлога каже що хтось с бют стане на поважну посаду, незважаючи на реальність що кількість депутатів там аж 25, залишилось якихось зелених нагнути яких більшість )
Жінка, яка у 1994 році розповіла мені передбачення про цю війну, казала таке: "восьмим президентом буде жінка, але миру за її правління не буде. Мир настане за 9-го, ним буде чоловік."
Часом не Джуна навангувала?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41495
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 19 лис, 2025 10:46
flyman написав: fler написав: stm написав:
Чуйка цікава річ. Ось чуйка Бандерлога каже що хтось с бют стане на поважну посаду, незважаючи на реальність що кількість депутатів там аж 25, залишилось якихось зелених нагнути яких більшість )
Жінка, яка у 1994 році розповіла мені передбачення про цю війну, казала таке: "восьмим президентом буде жінка, але миру за її правління не буде. Мир настане за 9-го, ним буде чоловік."
Часом не Джуна навангувала?
барбі
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1693
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|154823
|
|
|1493
|350749
|
|
|6076
|1042037
|
|