stm написав:Чуйка цікава річ. Ось чуйка Бандерлога каже що хтось с бют стане на поважну посаду, незважаючи на реальність що кількість депутатів там аж 25, залишилось якихось зелених нагнути яких більшість )
Жінка, яка у 1994 році розповіла мені передбачення про цю війну, казала таке: "восьмим президентом буде жінка, але миру за її правління не буде. Мир настане за 9-го, ним буде чоловік."
budivelnik написав:Автоматизована система це добре Погано що нею керують люди.... Два маленьких кейси.. 1 Дружина років 5 тому перевела житлову нерухомість з долей в квартиру.. (Було 20% долі в будинку 700м2 що становило 140м2, стало квартира № розміром в 140м3 Третій рік податок на житло нараховується виходячи з того що є дві нерухомості(одна в долях, друга квартира) а це так на хвильку 30000 грн/рік. Писала листи , звонила - без толку ////
Так що Здурі можна й мягке зломати....
І чим ця історія закінчується? Бо моїм знайомим приходили податкові повідомлення про сплату податку за нерухомость в Маріуполі. Дзвінком вирішувалось.
Була у мене приблизно такаж історія, переоформлення частини квартири из частки в одиницю. Через деякий час подивився шо реєстр показував два об'екта нерухомості , вирішилось усе походом у ЦНАП до держреєстраторів ,платив держмито, просто реєстратор який оформляв документи і витяг забув видалити старі данні
а чим займався Бандерлог до війни? не треа вигадувати, треба лише читати, що люди самі пишуть. ви мене тепер ще починає звинувачувати у шахрайстві? на відміну від вас я цим час від часу займаюся, тому такі закиди про мене видають саме шахраїв, або не дуже розумних .
І чим це я до війни займався 41 рік? Правильно, займався я різним) смотря з якої точки зору дивитись. Як шо по трудовій то я гомер сімпсон. А так як пчоловод. Можу після війни в травні тобі бжоли продати, мясної карпатської породи) інтєрєсує? Прєд законом я чіст, за весь час жодного порушення правил дорожнього руху. І нікакіх замахів чи пісяння на дєтскій площадці, ні шахрайства, ні многожонства.
Несподіваний допис у якому чомусь у всіх гріхах винні не кляті ухилянти-комбайнери а ....
Вони крадуть у нас не стільки гроші, вони крадуть дещо набагато цінніше. Вони мають формальні повноваження, але їх не застосовують для того, щоб зробити ту ж енергетику - скелет нашого тилу - захищенішою та витривалішою. Що це є, як не прихованим дезертирством зі своєї ділянки фронту? Вони мають найдорожчий ресурс: зараз це доступ до вуха Верховного головнокомандуючого, якому підпорядкований і тил, і фронт. І вони цей золотий ресурс витрачають для того, щоб шкодити, а не щоб допомагати. Що це є як не диверсією у одній із найнебезпечніших форм? *** Але чи не ту саму огидну байдужість до війни можна зустріти не тільки серед топових представників владної групи, але і серед так званої опозиції, і серед табору тих, хто називає себе лідерами суспільної думки, і серед грандів журналістики чи зірок культури? Якийсь депутат профільного комітету Верховної Ради, котрий пафосно мовчить ці всі роки щодо наймасштабніших проблем в армії, але отримує зарплату - чи не такий він самий злочинець? Мільярдер зі списку Forbes, котрий, крім піару, не використав і десятої долі своїх колосальних засобів та лобістських можливостей для захисту батьківщини - хто він, як не дезертир? Хто, як не він кинув справу оборони країни у жахливій неорганізованості і некомпетентності - маючи найкращі компетентності, досвід і здібності для організації бойової роботи? Популярний співак у прекрасній фізичній формі, котрий без упину їздить з концертами і жодного дня не воював - чи не більше він своїм прикладом зробив для пропаганди СЗЧ, ніж усі ворожі соловйови, разом узяті? Чи не так само у цьому спрацював краще усіх скабєєвих топовий український публіцист, котрий відверто каже, що він “біла кістка” і не має воювати? Усі ці VIP-СЗЧшники, парламентські дезертири та масові поп-ухилянти - ви думаєте, що від них менше крові і смертей, менше стертих у порох бахмутів? Ігор Луценко
Востаннє редагувалось Letusrock в Сер 19 лис, 2025 13:50, всього редагувалось 1 раз.