❗️Угода про припинення війни буде досягнута (!) всіма сторонами до кінця місяця, можливо, навіть цього тижня. Білий дім на це розраховує, — Politico.
Огляд від ШІ
Ця інформація не відповідає дійсності. Станом на 19 листопада 2025 року жодних офіційних повідомлень про досягнення угоди про припинення війни до кінця місяця не надходило, а Білий дім не робив таких заяв
. Заяви про подібні швидкі досягнення часто виявляються неправдивими або непідтвердженими.
Так це було ж вже. Одразу відхилимо
Штучний інтелект цензурований. От спитайте його про бізнес чи лічну жизнь внуків кучми, або дітей ахметова)
Генерали США котрі сьогодні приїхали до Києва - привезли ультиматум?
КОМУ они его привезли? Фигуранту пленок Миндича??? Слово ультиматум предполагает субъектность
Не знаю що точно сталось, але ставка що війна закінчиться цього місяця різко зросла з 1% до 3%.
Ставка що війна закінчиться до кінця 2025 зросла з 5% до 9-10%.
Неможливо, тримайтеся. Це можна використовувати, є секрет. Але секрет на то й секрет, щоб не розголошувати...
Интересно, о каком "становище" идет речь? - зеля умудрился таки слить Покровск?..
