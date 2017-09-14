RSS
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 13:49

❗️Угода про припинення війни буде досягнута (!) всіма сторонами до кінця місяця, можливо, навіть цього тижня. Білий дім на це розраховує, — Politico.


https://www.politico.com/newsletters/pl ... k-00658623
Востаннє редагувалось Xenon в Сер 19 лис, 2025 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Xenon
 
Повідомлень: 5546
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 13:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Xenon написав:
Угода про припинення війни буде досягнута (!) всіма сторонами до кінця місяця, можливо, навіть цього тижня. Білий дім на це розраховує, — Politico.
Огляд від ШІ

Ця інформація не відповідає дійсності. Станом на 19 листопада 2025 року жодних офіційних повідомлень про досягнення угоди про припинення війни до кінця місяця не надходило, а Білий дім не робив таких заяв

. Заяви про подібні швидкі досягнення часто виявляються неправдивими або непідтвердженими.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1682
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 13:59

  Xenon написав:
❗️Угода про припинення війни буде досягнута (!) всіма сторонами до кінця місяця, можливо, навіть цього тижня. Білий дім на це розраховує, — Politico.

Вангую, умови будуть набагато гірші, ніж відхилені у квітні цього року Trump's "final offer".
Schmit
 
Повідомлень: 5243
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 14:09

  Schmit написав:
  Xenon написав:
❗️Угода про припинення війни буде досягнута (!) всіма сторонами до кінця місяця, можливо, навіть цього тижня. Білий дім на це розраховує, — Politico.

Вангую, умови будуть набагато гірші, ніж відхилені у квітні цього року Trump's "final offer".

Так це було ж вже. Одразу відхилимо :lol:
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6087
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 14:11

  GALeon написав:
Xenon написав:
Угода про припинення війни буде досягнута (!) всіма сторонами до кінця місяця, можливо, навіть цього тижня. Білий дім на це розраховує, — Politico.
Огляд від ШІ

Ця інформація не відповідає дійсності. Станом на 19 листопада 2025 року жодних офіційних повідомлень про досягнення угоди про припинення війни до кінця місяця не надходило, а Білий дім не робив таких заяв

. Заяви про подібні швидкі досягнення часто виявляються неправдивими або непідтвердженими.

Штучний інтелект цензурований. От спитайте його про бізнес чи лічну жизнь внуків кучми, або дітей ахметова)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3970
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 14:11

Генерали США котрі сьогодні приїхали до Києва - привезли ультиматум? :roll:

❗️Україна зараз насправді у такому становищі, що повинна прийняти американський план миру, які б умови там не були, – Politico з посиланням на джерела у Білому дому.

https://www.politico.com/newsletters/pl ... k-00658623
Xenon
 
Повідомлень: 5546
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 14:17

  Xenon написав:Генерали США котрі сьогодні приїхали до Києва - привезли ультиматум? :roll:

❗️Україна зараз насправді у такому становищі, що повинна прийняти американський план миру, які б умови там не були, – Politico з посиланням на джерела у Білому дому.

https://www.politico.com/newsletters/pl ... k-00658623


КОМУ они его привезли? Фигуранту пленок Миндича??? Слово ультиматум предполагает субъектность
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1453
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 14:18

  Xenon написав:Генерали США котрі сьогодні приїхали до Києва - привезли ультиматум? :roll:

❗️Україна зараз насправді у такому становищі, що повинна прийняти американський план миру, які б умови там не були, – Politico з посиланням на джерела у Білому дому.

https://www.politico.com/newsletters/pl ... k-00658623

Не знаю що точно сталось, але ставка що війна закінчиться цього місяця різко зросла з 1% до 3%. :D
Ставка що війна закінчиться до кінця 2025 зросла з 5% до 9-10%.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6931
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 14:20

  Бетон написав:
  stm написав:
  Banderlog написав:А не казала вона через скільки демобілізація буде? ) через 9 років? Тих що пішли в 22му? :lol:

Расклад Таро: 5 кубків - просєку бачу, грошей не бачу :lol:

Скажите мне прямо. Только честно, я готов услышать горькую правду:
STM, мне стоит ещё надеяться найти девульку, не гадающую на таро и без увлечения астрологией? Или этого не бывает?))

Неможливо, тримайтеся. Це можна використовувати, є секрет. Але секрет на то й секрет, щоб не розголошувати...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6087
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 14:34

Интересно, о каком "становище" идет речь? - зеля умудрился таки слить Покровск?..
  Xenon написав:Генерали США котрі сьогодні приїхали до Києва - привезли ультиматум? :roll:

❗️Україна зараз насправді у такому становищі, що повинна прийняти американський план миру, які б умови там не були, – Politico з посиланням на джерела у Білому дому.

https://www.politico.com/newsletters/pl ... k-00658623
_hunter
 
Повідомлень: 10949
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
