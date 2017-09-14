|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 19 лис, 2025 14:55
andrijk777 написав: Xenon написав:
Генерали США котрі сьогодні приїхали до Києва - привезли ультиматум?
Не знаю що точно сталось, але ставка що війна закінчиться цього місяця різко зросла з 1% до 3%.
Ставка що війна закінчиться до кінця 2025 зросла з 5% до 9-10%.
не переймайтесь, ставка що Україна виграє чемпіонат світу з футболу десь 1 до 5000,
тобто малоймовірно
prodigy
Додано: Сер 19 лис, 2025 14:58
Ходять слухи що Умєров в США дає покази американським правоохоронцям.
Ну і Уінкоф не поїхав в Турцію на зустріч - це вже факт.
Коротше - якийсь двіж відбувається, який ще не зрозуміло.
andrijk777
Додано: Сер 19 лис, 2025 15:03
andrijk777 написав:
Ходять слухи що Умєров в США дає покази американським правоохоронцям.
Ну і Уінкоф не поїхав в Турцію на зустріч - це вже факт.
Коротше - якийсь двіж відбувається, який ще не зрозуміло.
Умеров у Турції. Зе приїхав на зустріч з Уіткофом але мабуть таки злили 28 пунктів і усьо Уіткоф нікуди не їде.
Давайте розрахуємо скільки потрібно друкувати фублів у місяці щоб покрити 38 баксів нафту?
stm
Додано: Сер 19 лис, 2025 15:06
prodigy написав: andrijk777 написав:
Не знаю що точно сталось, але ставка що війна закінчиться цього місяця різко зросла з 1% до 3%.
Ставка що війна закінчиться до кінця 2025 зросла з 5% до 9-10%.
не переймайтесь, ставка що Україна виграє чемпіонат світу з футболу десь 1 до 5000,
тобто малоймовірно
Я не переймаюсь, я хочу поставити і виграти.
Або закінчиться війна і я програю - теж варіант.
І 1-3-5% це в 20-60-100 разів більш ймовірно ніж 1 до 5000. Це гіганська різниця з математичної точки зору.
andrijk777
Додано: Сер 19 лис, 2025 15:09
stm написав:
Умеров у Турції.
Докази є?
andrijk777
Додано: Сер 19 лис, 2025 15:15
andrijk777 написав: stm написав:
Умеров у Турції.
Докази є?
має повернутися завтра разом с президентом
prodigy
Додано: Сер 19 лис, 2025 15:18
prodigy написав: andrijk777 написав: stm написав:
Умеров у Турції.
Докази є?
має повернутися завтра разом с президентом
Ще раз:
Ходять слухи що Умєров в США дає покази американським правоохоронцям.
Мене не цікавить коли він повернеться.
andrijk777
Додано: Сер 19 лис, 2025 15:19
andrijk777 написав: stm написав:
Умеров у Турції.
Докази є?
Давайте з фублями розберемось і потім покажу як у Стамбулі Умеров зустрічав Зе з літака. Навіть вночі у нас допускають репортерів, ми ж не оркостан де голову вождя ліплять до екрану. Хантеру то не зрозуміти, навіть ЛАД з союзом не такий упоротий...
stm
