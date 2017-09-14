Schmit написав:Вангую, умови будуть набагато гірші, ніж відхилені у квітні цього року Trump's "final offer".
Так це було ж вже. Одразу відхилимо
Не впевнений. Ходять слухи що якийсь агент ФБР сидить в НАБУ. І що неопубліковані записи відомі партнерам. І що там деякі дуже високі посадовці згадуються. Тому прям цікаво, наскільки наш клоун прогнеться...
Подивимось, я вважаю що йому пропонують позбавитися зеленого кардинала 100%, а ось здачу Донбасу - хз. Бачите шабаш який сьогодні? у орків дійсно щось трапилося що прям така інформаційна атака з усіх боків. ФБР і всі в курсі хто і що на плівках. Результат голова фінмону ще таки на місці, двох людей шукати в ОАЕ і Ізраїлі, двох міністрів звільнили. АРМА відкритий конкурс, Нафтогаз обшуки. Все бурлить.
Востаннє редагувалось stm в Сер 19 лис, 2025 17:18, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:А що Умєров скаже ? Умєров сидить за кордоном, вичікує та думає - чи обійдеться чи вже не повертатись
Боже, какой позор... Второе лицо в государстве, бывший министр обороны, секретарь РНБО, носитель топ-секретов, и вот так вот рванул за бугор...По моему когда Азаров с трибуны язык ломал и то меньший позор был...
Сколько эмоций ... но это действительно позор утверждать, что секретарь РНБО - второе лицо в государстве
Второе лицо в государстве - это Стефанчук, потом премьер-министр, потом, возможно но не точно, секретарь РНБО
katso написав:Арестович кстати говорит что он гражданин США и сейчас торгуется с ФБР за свое и своей семьи будущее, то есть может еще и вернется
Заступнику голови синодального відділу Російської православної церкви по взаємодії зі збройними силами та правоохоронцями Дмитру Василенкову оголосили про підозру у пропаганді війни проти України. Про це повідомила Служба безпеки України.
Василенкова називають "головним військовим капеланом" Росії – на цю посаду його призначив у квітні 2023 року московський патріарх Кирил (у миру Володимир Гундяєв). Саме Василенков, за словами правоохоронців, благословляв російських солдатів на війну проти України.
СБУ зібрала докази його діяльності. Задля поширення кремлівських наративів серед російських військових підозрюваний проводить спецкурси з підготовки кадрів, які будуть також займатися цим.
За матеріалами справи, з 2014 року клірик 60 разів виїжджав на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, де "благословляв" окупантів на війну проти України.
Окрім цього він активно залучав священників Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) на тимчасово-окупованих територіях до виправдування захоплення Росією українських регіонів.
sashaqbl написав:Це Микола, здаєтсья, казав, що Стерненко ураження чужими дронами видавав за ураження своїми.
ПЖ та інші фонди також пару разів публікували відо уражень русорізів, це нормально, якщшо не масово. головне інше - якби в державі та інших фондах слухали стерненка по дронам в 2022 році, лінії могли б бути інші...
але вони слухали русняву пропаганду, як ЛАД
він також пушив тему ппо-дронів, в які мало хто вірив..
andrijk777 написав:І ще такий факт - коли відбувається якийсь двіж то путін часто екалірує - я це замічав разів 5 точно. Ось сьогодні він по Тернополю бахнув по жилих будинках. По-моєму це прямий психологічний тиск на Зеленського. Путін вміє гарно грати в ці ігри.
Це також прямий тиск на Трампа.
Я думаю Трампу в великій мірі фіолетово на загибель 30 людей. Тому чому це тиск на Трампа(тим більше прямий) - я не розумію.
Подивимось, я вважаю що йому пропонують позбавитися зеленого кардинала 100%, а ось здачу Донбасу - хз.
та це нам хочеться миру пошвидше. Хазяєва спішити не збираються. Зараз нашу власть будуть потрошити як свиней.
А я боюсь що не будуть. Немає "засобів потрошіння". Що вони(США) зроблять Зе(тим більше його підтримує Європа)? По-моєму нічого. А Зе вже не раз показував що він може обійтись і без підтримки США, утримання влади є для нього пріоритетними.