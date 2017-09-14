Подивимось, я вважаю що йому пропонують позбавитися зеленого кардинала 100%, а ось здачу Донбасу - хз.
та це нам хочеться миру пошвидше. Хазяєва спішити не збираються. Зараз нашу власть будуть потрошити як свиней.
А я боюсь що не будуть. Немає "засобів потрошіння". Що вони(США) зроблять Зе(тим більше його підтримує Європа)? По-моєму нічого. А Зе вже не раз показував що він може обійтись і без підтримки США, утримання влади є для нього пріоритетними.
Это когда он показал? - когда Томагавки выклянчивал? 🤔
Подивимось, я вважаю що йому пропонують позбавитися зеленого кардинала 100%, а ось здачу Донбасу - хз.
та це нам хочеться миру пошвидше. Хазяєва спішити не збираються. Зараз нашу власть будуть потрошити як свиней.
А я боюсь що не будуть. Немає "засобів потрошіння". Що вони(США) зроблять Зе(тим більше його підтримує Європа)? По-моєму нічого. А Зе вже не раз показував що він може обійтись і без підтримки США, утримання влади є для нього пріоритетними.
Цього разу в рижого може бути компромат на Зелю особисто. Не дарма ж ходять слухи про агента ФБР в НАБУ.
andrijk777 написав:А Зе вже не раз показував що він може обійтись і без підтримки США, утримання влади є для нього пріоритетними.
Зеленский в патовой ситуации - закончить войну на приемливых для активного патриотического большинства он не может, соответственно после подписания капитуляции он власть потеряет. Соответственно он продолжает вести борьбу с агресией кремля, что помогает ему оставаться у валсти и совпадает с чайниями патриотического актива, который если бы не война давно бы его майданила, но сейчас сфокусировано на внешнем враге - кремле.
ЛАД написав:Тут некоторые уже считали деньги в кармане Украины от российских активов. замороженных в Европе. И нападали на меня за скептицизм. Ну и, как обычно, обвиняли в "любви к РФ" и "защите её интересов".
а деж право сильного, за яким начебто живуть на Заході? чи таки в розвинених країнах живуть за законами?
"За правом сильного" живут не "на Заході". Так живёт весь мир. Но вы меня с каждым новым постом всё больше поражаете. Вы же, вроде, экономист. Если бы такой вопрос задал какой-нибудь сантехник Вася, я бы не удивился. Но объяснять экономисту, что депозитарий Euroclear беспокоится не о соблюдении закона... Его это волнует по другим причинам. В Европе крутятся не только росс. деньги. И страны, которые держат деньги в Европе, тоже не всегда ведут себя "правильно". И если они увидят, что за "неправильное поведение" их деньги могут реквизировать, то они их просто заберут. Надеюсь, что вам не надо объяснять, что происходит с банком, если его вкладчики захотят забрать большие суммы одномоментно. А законы и право сильного...
який цікавий оборот "вести себя неправильно". а може назвемо речі своїми іменами? Раша веде агресивну війну й тероризує населення свідомими обстрілами цивільного населення. й намагається пошкодити в країні енергосистему, щоб влаштувати ще один геноцид. Раша - країна терорист. й нагадаю, в будь-якому банку терористичні гроші теж будуть конфісковані. до того ж мова про конфіскацію поки не йде, там обговорюють різні механізми фінансування під застави цих коштів.
а ніколи не думали, чому гроші зберігають в США або в Європі? може тому, що є довіра, й останній шахрай буде зберігати гроші там, а не десь в Китаї. й якщо хтось не збирається нападати на сусідів та вбивати населення, то може й далі інвестувати...
Посмотрим, что будет с Венесуэлой. Или вы ещё думаете, что там всё дело в наркотиках?Вот и посмотрим на законы. Повторит ли Трамп опыт вторжения США в Гренаду и Панаму в 1983 и 1989 годах. И послушаем, что вы нам расскажете в этом случае. Тут, правда маленькая проблемка -
Другой вопрос, сможет ли демонстрация силы, возможно, в сочетании с ограниченными ударами, заставить Мадуро уйти в отставку.
Такой уверенности нет. Кстати, рекомендую статью к прочтению. Рассматриваются возможные варианты будущего нефтерынка. Я, например, не знал, что в Венесуэле самые большие в мире запасы нефти - больше, чем даже у саудитов. Пусть ненамного - 304 млрд. баррелей против 298 млрд., - но тем не менее.
це ви не знали. я назву Венесуела писав недавно декілька раз - ви напевне тоді не зрозуміли, до чого
а з Венесуелою все просто - у народу є шанс, що цей мафіозний режим скинуть й якщо пощастить будуть далі відновлювати життя після чергових "соціалистів", які не хочуть розставатися з владою. так, скидання диктатури - це завжди боляче. будь-яка операція - це послаблення організму - але після цього є шанс жити далі. чому так важливо вчасно не допускати диктатуру.
для Венесуели важливо не втратити керованість державою. але їм простіше ніж в Іраку чи Сирії, нація більш монолітна
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 19 лис, 2025 18:39, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД вже казав - панять і прастіть, тобто це українці повинні потім відновлювати відносини з росіянами
А ти шо пропонуєш? Вічну війну? Тоді щодня будуть вмирати і калічитись люди. Для чого? Вся ж твоя стратегія зводиться до того що путін помре, і тоді зявиться демократична росія. То чим довше буде перемирря тим шанс що помре. Він ж вже не молодий.
pesikot написав:ЛАД вже казав - панять і прастіть, тобто це українці повинні потім відновлювати відносини з росіянами
А ти шо пропонуєш? Вічну війну? Тоді щодня будуть вмирати і калічитись люди. Для чого? Вся ж твоя стратегія зводиться до того що путін помре, і тоді зявиться демократична росія. То чим довше буде перемирря тим шанс що помре. Він ж вже не молодий.
війну треба закінчувати - а злочини документувати та намагатися ідентифікувати відповідальних. терміну давності на військові злочини немає. далі буде. варіанти різні є...